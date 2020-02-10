 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.02.2020
16:17  "Я не могу вернуться". Жители Казахстана, бежавшие от погромов, – о том, что произошло и как им жить дальше
15:50  Предвыборная агитация в Таджикистане: чей карман шире? - "РО"
15:47  Любы друзи! Сколько еще Путин собирается нянькаться с Украиной? - А.Коц
15:46  Как "не допускать педерастизации Узбекистана и навязывания узбекистанцам порочной толерантности" (полемика), - Б.Мусаев
15:13  Опубликованы фото последствий артиллерийского удара сирийской армии по турецким военным
14:39  В Туркмении впервые десантировался посол ЕвроСоюза - Диего Руиз Алонсо
14:37  Дочь Узбпрезидента Саида Мирзиеева пообещала защитить театр "Ильхом"

12:38  КирМинобраз пытается наладить выпуск адекватных школьных учебников
10:21  Русско-турецкой войны в Сирии не будет. Пока.., - Д.Минин
10:20  Мировая экономика под ударом коронавируса? - В.Катасонов
10:14  Одиозного ошмякского пограничника Раззакова уволили из вице-премьеров по силовому блоку Киргизии
10:10  Дунгане отстреливались? Огнестрел в Курдае получил даже замнач Алма-Атинской облполиции Джунисбеков
09:52  В пучину. Нур-Султан под угрозой затопления
08:35  Почти Т7 млрд потратят за три года на содержание канцелярии Елбасы. Пыль в библиотеке протирают золотыми тряпочками?
07:50  Россия и Турция нужны друг жругу, - М.Юсин
04:09  "Массовая драка" или погром. Токаев дезинформирует общественность, - Д.Верхотуров
03:36  Выборы в Таджикистане. Хоть кому-то это интересно? - РО
03:32  СобянинТаун. Москва заработала миллиарды на мигрантах
03:10  50-летний вождь саяков (кыргызское племя) Мотуев снова женился. Стойкий Инчучун
03:02  Ошские кыр-депутаты опять дебатируют запрет "масштабных тоев". Доедая ногу...
02:58  Айнур Курманов: Авантюра США чревата потерей независимости и целостности Казахстана
01:41  "Умирающим" в московском метро от коронавируса шутником оказался гражданин Таджикистана Джаборов
01:06  Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек
00:36  Cаакашвили вновь лезет в грузинскую политику. Назад в будущее, - Ю.Рокс
00:34  Местные КазСиловики и дулаты-акимы патронировали дулатов-погромщиков, - "НГ"
00:32  Турция продолжает нести потери в Идлибе. Москве все труднее удерживать баланс в отношениях Дамаска c Анкарой, - И.Субботин
00:25  Паук в гостях у мух. К визиту Помпео в Центральную Азию, - С.Кожемякин
00:22  Генконсула Китая в российском Екатеринбурге Цуй Шаочуня тоже посадили в карантин
00:01  Вянет "ЗЕлень". Глава администрации УкрПрезидента Богдан подал в отставку
00:00  Предвыборная афера прикончила карьеру фрау Крамп, которая едва не стала преемницей фрау Меркель
Понедельник, 10.02.2020
23:39  США выделяют беспрецедентные $823 млн на системную борьбу с Россией. Что-то перепадет и ЦА-елбасам
22:56  Стоит ли опасаться масштабной кибервойны? - Le Figaro
22:45  Россия и Турция углубляются в Идлиб. Поиски компромисса по сирийской проблеме пока "не дали ощутимых результатов", - "Къ"
22:01  "Северный поток – 2" достроят благодаря коронавирусу, - О.Самофалова
21:53  Блатного бездельника Оразалиева-младшего выгнали из начальников УВД погромной Жамбылской области Казахстана
21:41  Елбасы перетряхнул КазСовБез. С безопасностью у Елбасов нынче туго...
21:26  Старого дулу-трайбалиста Сапарбаева назначили акимом Жамбылской области Казахстана. Умиротворять погромщиков-соплеменников
13:52  Роспремьер Мишустин сам рассказывает блогерам, как скопил свои миллиарды. Что-то новенькое
13:51  Почему Россия прощает советские долги, а Китай скупил за кредиты полмира
13:48  Перед лицом коронавируса в Китае Си Цзиньпин усиливает цензуру, - С.Фалетти
13:45  Убить Ганди снова и снова: чем опасен индуистский радикализм, - А.Куприянов
11:09  КазПрезы увольняют джамбульских чиновников, допустивших погром
10:29  Алматы. Bek Air подала в суд на владельца дома, в который врезался самолет. Мешал полету?
10:26  Швеция борется с женским обрезанием при помощи ложек. Цивилизация, однако.., - Kurier
10:12  Коронавирус против "большого брата". Как эпидемия подорвала систему слежки в Китае, - Л.Ковачич
10:01  Первый военный губернатор Самаркандской области генерал Александр Яфимович. Забытые солдаты Империи-17
09:44  Участников погромов в Казахстане созывали в соцсетях, пугая "китайской экспансией", - "МК"
09:18  Недопосаженный замакима Алматы Манзоров сам ушел с госслужбы - "по семейным обстоятельствам"
09:15  Тюрингский занавес. Как ультраправые закрывают послевоенную эпоху в Германии и Европе, - Ф.Лукьянов
09:14  Минский шпагат между интеграцией и многовекторностью, - А.Цуканова
09:11  В Китае от коронавируса умерли 908 человек, инфицированы более 40 тысяч (последние данные)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
КирМинобраз пытается наладить выпуск адекватных школьных учебников
12:38 11.02.2020

11 февраля 2020, Бишкек - Мария ОРЛОВА
Учебники с ошибками. Минобразования разработало новое положение об издании книг

Министерство образования и науки КР вынесло на обсуждение проект положения о порядке отбора учебников (учебно-методических комплексов) для общеобразовательных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Читайте по теме
Издание учебников. На ошибках учимся или повторяем?
По ее данным, основное отличие положения - определение и усиление ответственности за подготовку и издание новых учебно-методических комплексов (УМК), а также повышение прозрачности в процессе их отбора.
Координировать процесс отбора комплексов будет госучреждение "Окуу китеби" при МОН КР.
"Положение предусматривает несколько видов обязательных экспертиз учебника: научную, научно-педагогическую, практико-педагогическую (апробация) и антидискриминационную и гендерную экспертиз. На основании их коллегия ведомства будет принимать решение о присвоении грифа "Рекомендовано Министерством образования и науки КР", - отметили в ведомстве.
Читайте по теме
Учебники без ошибок. Новый порядок издания книг - благо или?..
Кроме того, в проекте положения впервые четко определены этапы прохождения процедуры разработки и отбора учебника, предлагаются критерии его оценки на основе "Оценочного инструментария". Последний также поможет ориентироваться авторам, посколько только соответствие учебника всем его критериям позволит получить ему гриф министерства.
В ведомстве добавили, что госучреждение "Окуу китеби" сформирует реестр экспертов и потенциальных авторов, для которых будут организованы обучающие мероприятия.
Ознакомиться с новым положением можно по ссылке. В министерстве ждут замечаний и предложений к документу до 10 марта 2020 года по адресу: улица Тыныстанова, 257, сектор по книгоизданию или на электронный адрес newumk@mail.ru.
Напомним, Всемирный банк в рамках проекта "Поддержка реформ в секторе образования" предоставил кредитные и грантовые средства на $16,5 миллиона, из которых на разработку и тиражирование новых учебников для 5-6-х классов образовательных школ израсходовано $4,1 миллиона.
Около 30 процентов общего тиража учебно-методических комплексов (921 тысяча 130 экземпляров) отпечатали местные компании. Журналисты нашли сотни ошибок в учебниках.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581413880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Мажилисмены перечислили однодневный заработок в Фонд помощи пострадавшим в Кордае
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2020 года №25
- Правительственная комиссия посетила семью Дархана Абдрахыма, погибшего в результате событий в Кордайском районе
- Д. Назарбаева: Контрабандные грузы наносят ущерб нашей экономике и здоровью граждан
- В Мажилисе обсудили вопросы развития госаудита для повышения эффективности использования бюджетных средств
- Тезисы отчетного доклада акима Алматинской области Баталова А.Г. перед населением 19 февраля 2020 года
- Министерство здравоохранения РК: всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме
- Тезисы отчета акима Костанайской области "Об итогах социально-экономического развития области за 2019 год и задачах на 2020 год"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  