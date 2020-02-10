КирМинобраз пытается наладить выпуск адекватных школьных учебников

12:38 11.02.2020

11 февраля 2020, Бишкек - Мария ОРЛОВА

Учебники с ошибками. Минобразования разработало новое положение об издании книг



Министерство образования и науки КР вынесло на обсуждение проект положения о порядке отбора учебников (учебно-методических комплексов) для общеобразовательных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По ее данным, основное отличие положения - определение и усиление ответственности за подготовку и издание новых учебно-методических комплексов (УМК), а также повышение прозрачности в процессе их отбора.

Координировать процесс отбора комплексов будет госучреждение "Окуу китеби" при МОН КР.

"Положение предусматривает несколько видов обязательных экспертиз учебника: научную, научно-педагогическую, практико-педагогическую (апробация) и антидискриминационную и гендерную экспертиз. На основании их коллегия ведомства будет принимать решение о присвоении грифа "Рекомендовано Министерством образования и науки КР", - отметили в ведомстве.

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Кроме того, в проекте положения впервые четко определены этапы прохождения процедуры разработки и отбора учебника, предлагаются критерии его оценки на основе "Оценочного инструментария". Последний также поможет ориентироваться авторам, посколько только соответствие учебника всем его критериям позволит получить ему гриф министерства.

В ведомстве добавили, что госучреждение "Окуу китеби" сформирует реестр экспертов и потенциальных авторов, для которых будут организованы обучающие мероприятия.

Ознакомиться с новым положением можно по ссылке. В министерстве ждут замечаний и предложений к документу до 10 марта 2020 года по адресу: улица Тыныстанова, 257, сектор по книгоизданию или на электронный адрес newumk@mail.ru.

Напомним, Всемирный банк в рамках проекта "Поддержка реформ в секторе образования" предоставил кредитные и грантовые средства на $16,5 миллиона, из которых на разработку и тиражирование новых учебников для 5-6-х классов образовательных школ израсходовано $4,1 миллиона.

Около 30 процентов общего тиража учебно-методических комплексов (921 тысяча 130 экземпляров) отпечатали местные компании. Журналисты нашли сотни ошибок в учебниках.