Дочь Узбпрезидента Саида Мирзиеева пообещала защитить театр "Ильхом"

14:37 11.02.2020

Предыстория: Самый известный в Ташкенте театр "Ильхом" находится под угрозой закрытия



Старшая дочь президента Саида Мирзиеева прокомментировала ситуацию вокруг столичного театра "Ильхом", которого новые владельца здания попросили освободить помещение.

"Я сама являюсь поклонником творчества театра. И услышав такие волнения вокруг этого вопроса, хочу заверить, что в обиду наш театр мы не дадим! "Ильхом" является гордостью нашей культурной жизни!", - написала Саида Мирзиеева в своем канале в Telegram.

Руководство театра отреагировало на слова Саиды Мирзиеевой.

"Огромное спасибо Саиде Шавкатовне и всем-всем за неоценимую поддержку. Вечером театр выступит с официальным заявлением и подробностями", - прокомментировали в театре.

Ранее коллектив театра сообщил в соцсетях о том, что "Ильхом" оказался под угрозой закрытия. Как выяснилось, 7 февраля 2020 театр получил от ООО OFELOS PLAZA, нового собственника здания гостиницы Shodlik Palace письмо с просьбой освободить помещение.

Потеря пространства, выделенного основателю театра Марку Вайлю государством в 1976 году, фактически означает смертный приговор театру "Ильхом". Театр назвал это катастрофой и призвал власти, зрителей, журналистов и международное сообщество помочь сохранить "Ильхом".

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