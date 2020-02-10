В Туркмении впервые десантировался посол ЕвроСоюза - Диего Руиз Алонсо

14:39 11.02.2020

Туркменистан впервые аккредитовал посла Европейского Союза



10 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Европейского Союза в Туркменистане Диего Руиза Алонсо, который вручил главе государства верительные грамоты, сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями по аспектам активизации партнерства на ряде ключевых направлений, включая политическую, экономическую, правовую, гуманитарную и экологическую сферы.



Приоритетными аспектами сотрудничества были также названы обеспечение энергетической безопасности, диверсификация поставок энергоносителей на мировые рынки и урегулирование ситуации в Афганистане.

А также реализация таких проектов как строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, модернизация сети железных и автомобильных дорог, ставших частью транзитно-транспортного коридора "Лазурит".

8 февраля в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Европейского Союза в Туркменистане Диего Руизом Алонсо, передает МИД РТ.



В начале встречи, поздравив Посла с назначением на ответственный пост, туркменская сторона выразила готовность к оказанию содействия и поддержки деятельности Представительства ЕС.

В рамках встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом. Была отмечена роль сотрудничества в рамках международных организаций, также стороны рассмотрели дальнейшие шаги по расширению отношений в различных сферах.

Напомним, ЕС открыл свое Посольство в Ашхабаде в 2019 году.