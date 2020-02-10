Опубликованы фото последствий артиллерийского удара сирийской армии по турецким военным

15:13 11.02.2020

В ответ Турция нанесла удары по 115 целям режима Башара Асада



В сети появились фотографии последствий артиллерийского удара сирийских правительственных сил по позиции ВС Турции в районе авиабазы "Тафтаназ". Уничтожен один танк M60T, один БТР M113, несколько тягачей и грузовик с продовольствием.



Как уточняет Telegram-канал Directorate 4, фотографии были сделаны 3 февраля текущего года, когда при обстреле со стороны САА в районе г. Саракиб погибли семеро турецких военных и один гражданский специалист.



10 февраля в Минобороны Турции заявили, что армия страны нанесла 115 ударов по объектам сирийских правительственных сил, находящихся в Идлибе. Как уточняется, удары стали ответным шагом на артиллерийский обстрел со стороны подразделений САР.



Анкара утверждает, что в ходе ударов армия Асада потеряла около 100 солдат, три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет.









Александр Шляпников