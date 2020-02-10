Предвыборная агитация в Таджикистане: чей карман шире? - "РО"

15:50 11.02.2020

Предвыборная агитация: чей карман шире?



Представители политпартий на круглом столе в редакции Радио Озоди



До парламентских выборов в Таджикистане остается чуть меньше месяца. Политические партии продолжают предвыборную агитацию, чтобы привлечь на свою сторону как можно большую часть электората.



А как известно, эффективная агитационная кампания требует значительных затрат. Радио Озоди поинтересовалось у политических партий их финансовыми возможностями.



СДПТ заложила машину и квартиру



Журналисты Радио Озоди выяснили, что от нехватки финансов страдает лишь Социал-демократическая партия Таджикистана, остальные партии признались, что с денежными средствами для агитации проблем не испытывают.



СДПТ, которая является "последними из могикан" - единственной оппозиционной партией в стране, располагают самыми скромными финансовыми ресурсами.



Рахматилло Зоиров, глава социал-демократов, сказал в беседе с Радио Озоди, что для внесения избирательного залога пяти кандидатов от партии и проведения предвыборной кампании они были вынуждены заложить единственную автомашину партии.



"У партии есть единственный автомобиль марки "Хонда". Мы хотели заложить ее в банке, и получить деньги, но ни один банк не согласился выдать нам кредит. Пришлось оставить машину под залог одному человеку взамен денежной суммы. Если мы не сможем вернуть ему деньги, он согласился забрать машину. Но и этих денег было недостаточно. Поэтому для проведения агитационной кампании нам пришлось оставить в залог квартиру одного из членов партии и получить денег в долг у одного человека", - говорит Зоиров.



По его словам, в первую очередь партия выпустит листовки и буклеты о программе социал-демократов и их целях и задачах.



Боязнь финансировать политпартии



Избирательное законодательство страны устанавливает некоторые ограничения в финансировании предвыборной кампании кандидатов и политических партий со стороны отдельных лиц и компаний. Например, согласно Конституционному закону "О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан", гражданин не имеет права вкладывать в предвыборную кампанию кандидата более 2900 сомони, а компании – более 5800 сомони.



Согласно этому же закону, расходы агитационной кампании для одного кандидата не должны превышать 87 тыс сомони (8700 долларов), а расходы на предвыборную кампанию партии – не должны быть более 1 млн 740 тыс сомони.



Рахматилло Зоиров говорит, что предприниматели в Таджикистане воздерживаются от финансирования оппозиционных партий, дабы не иметь проблем с властями.



До 150 тыс сомони на агитацию



Представители других политических партий сообщили Радио Озоди, что не испытывают проблем с поиском финансовых средств для проведения предвыборной кампании, и планируют израсходовать на эти цели от 100 до 150 тыс сомони.



Саидджаффар Усмонзода, глава Демократической партии Таджикистана, говорит, что намерен потратить на избирательную кампанию около 75 тыс сомони.



По его словам, Центральная комиссия по выборам и референдумам выделит 50 тыс сомони для агитационной кампании каждой партии, и еще 25 тыс сомони демократы намерены собрать.



Усмонзода не сказал об источниках дохода партии, отметив, что на сегодняшний день большинство избирателей используют социальные сети и демократы намерены использовать эту платформу для продвижения своей программы, что не требует особых затрат.



"Это секретная информация партии"



Рустам Кудратов, глава Партии экономических реформ Таджикистана, в беседе с Радио Озоди не пожелал раскрывать сумму, предусмотренную на агитационные мероприятия партии.



"Эта секретная информация партии и она не разглашается", - подчеркнул он.



По его словам, партия использует 40 минут свободного времени в эфире государственного телевидения для предвыборной кампании.



Социалисты намерены потратить на агитацию около 100 тыс сомони.



Абдухалим Гаффоров, глава Социалистической партии Таджикистана, сказал, что они ожидают получить 50 тыс сомони от ЦИК, чтобы начать кампанию.



"Партия выпускает свою газету "Иттиход", которая продвигает наши цели, также мы используем другие СМИ", - отметил Гаффоров.



Руководители Аграрной партии Таджикистана, второй по численности партии в парламенте после правящей НДПТ, сообщили, что не испытывают проблем с финансированием агитационных мероприятий. Однако неизвестно, какую сумму намерены потратить аграрии на эти цели.



У правящей партии "все гладко"



Лучшими финансовыми возможностями среди политических партий страны располагает правящая Народная демократическая партия.



Абдурахмон Хонзода, глава центрального аппарата НДПТ, сказал в беседе с Радио Озоди, что доходы партии составляют членские взносы свыше 500 тыс членов, которые ежемесячно перечисляют 1% от заработной платы на расчетный счет партии.



"Членские взносы являются не принудительными, а добровольными", - подчеркнул собеседник.



Хонзода не назвал точную сумму, которая НДПТ намерена потратить на агитационную кампанию, отметив лишь, что "партия будет работать в пределах, указанных в законе".



До окончания агитационной предвыборной кампании осталось чуть больше двух недель, но проходит она вяло и незаметно. Во многих местах в городе можно лишь увидеть табло с лозунгом "1 марта все на выборы".