Совет директоров Казнацкубышки "Самрук-Казына" возглавил мистер Джон Дудас

16:02 11.02.2020

Избран Председатель Совета Директоров "Самрук-Қазына"



Сегодня общим голосованием членов Совета Директоров АО "ФНБ "Самрук-Қазына" его Председателем избран Джон Дудас.

Напомним, что до недавнего времени Председателем Совета директоров АО "ФНБ "Самрук-Қазына" являлся Премьер-министр РК.

Согласно изменениям в Законе РК "О Фонде национального благосостояния" принятым в мае 2018 года, с 1 января 2020 года Премьер-Министр Республики Казахстан вышел из состава Совета директоров Фонда.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона "О Фонде национального благосостояния", Председатель совета директоров Фонда избирается тайным голосованием из числа независимых директоров большинством голосов.

Эти нововведения соответствуют новой стратегии развития Фонда, одобренной Елбасы в апреле 2018 года, а также международным стандартам для компаний с государственным участием, которые предусматривают четкое отделение функций государства, как собственника, от функций регулятора.

С 1 января нынешнего года Совет Директоров Фонда состоит из 7 членов, 4 из которых – независимые директора Онг Бун Хви, Кайрат Мажибаев, Джон Дудас и Альпер Акдениз, а также помощник президента Канат Бозумбаев, министр национальной экономики Руслан Даленов и председатель правления Фонда Ахметжан Есимов.



Справка:

Джон Дудас родился 24 декабря 1959 года и является подданым Великобритании. Он занимал руководящие позиции в международных компаниях, таких как Gencor Ltd. и BHP Billiton, где был Главным коммерческим директором и директором по маркетингу в группе энергетических компаний, директором по корпоративному планированию и генеральным директором подразделения алюминия. С 2012 года Джон Дудас работает независимым директором и корпоративным советником в различных многонациональных горнорудных и профессиональных сервисных компаниях. До избрания в Совет директоров АО "Самрук-Қазына", Джон работал независимым директором и председателем Совета директоров АО "НАК "Казатомпром", а также являлся членом комитетов при Совете директоров АО "НАК "Казатомпром".