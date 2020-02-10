 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 11.02.2020
16:17  "Я не могу вернуться". Жители Казахстана, бежавшие от погромов, – о том, что произошло и как им жить дальше
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"Я не могу вернуться". Жители Казахстана, бежавшие от погромов, – о том, что произошло и как им жить дальше
16:17 11.02.2020

Люди, бежавшие из Казахстана от погромов, рассказывают, что произошло

В ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошли столкновения и погромы в нескольких селах, где в основном живут этнические дунгане. Погибли 10 человек, около 140 получили ранения, были сожжены дома, машины и магазины, власти возбудили несколько уголовных дел об участии в массовых беспорядках.

Несколько тысяч человек покинули дома и бежали в соседний Кыргызстан, опасаясь за жизни своих близких. Власти Казахстана настаивают, чтобы они вернулись, и пообещали, что помогут восстановить дома, разрушенные во время беспорядков. Но люди пока не знают, сделают это или нет. По их словам, "омоновцы не будут охранять нас целый месяц, год", а те, кто на них напал, уже пообещали вернуться, как только власти выведут из сел части полиции и Нацгвардии.




Рахима Урахунова рассказывает, что в день, когда вспыхнул конфликт, в селе Масанчи оказалась случайно: женщина приехала в гости к родственникам из соседнего села. Именно в Масанчи произошли основные столкновения, и там же погибли и получили ранения большинство пострадавших.

"Я говорю, что уже не могу вернуться, – говорит Урахунова. – На улице вовсю бьют. Как я могу вернуться? Если я выйду, то в меня будут стрелять! И сын говорит: "Не выходите из дома!" На второй день мы целую ночь не спали, сидели, молились".

Урахунова говорит, что когда ее семье удалось выбраться из Масанчи, она увезла внуков и младших детей в Кыргызстан, а позже узнала, что ее родной брат был ранен. В доме, где их разместили в Кыргызстане, волонтеры приютили три другие семьи. Большинство планирует остаться в убежище еще минимум на пару дней.

Кто такие дунгане и почему они уехали из Китая

"Ну конечно, мы боимся. Из-за того что в брата попали, стараемся в телефон даже не смотреть, чтобы не слышать страшные известия, – говорит Урахунова. – Пока омоновцы здесь – они утихнут. Но они же не будут охранять нас целый месяц, год? Они нам говорят, что еще нападут".

Большинство мужчин осталось в родных селах, где были беспорядки: охраняют имущество и смотрят, что происходит. Но сотни женщин из дунганских сел сегодня пережидают беспорядки в Кыргызстане и ждут сигнала с той стороны границы. Если их мужья скажут, что все спокойно, – можно будет вернуться домой.

"Но мы уже никому не верим! – подчеркивает еще одна беженка по имени Рабия. – Ходят разные слухи, и мы уже не знаем, чему верить. Говорят, что заходят, воруют. Мы боимся возвращаться домой".

По данным погранслужбы, в Кыргызстан из Казахстана после конфликта в Жамбылском районе уехали около 4,5 тысяч казахстанцев. Но около тысячи уже вернулись домой.

Конфликт на юге Казахстана: что произошло

"Я вот их доставляю. Они говорят, там спокойно, – говорит Сарди Ирдинов, гражданин Кыргызстана, который помогает дунганским беженцам. – Но не знаю, как там будет дальше. Неизвестно. Пока мужья, родственники говорят "спокойно", вот они и уходят. Им сказали, что все, теперь можете ехать домой обратно".

Тем, кто пока решил остаться в Кыргызстане, продолжают помогать активисты. Через дорогу от пограничного поста они разбили небольшой лагерь, раздают бежавшим теплые вещи: многие уехали из Казахстана, взяв с собой только документы. В лагере два раза в день кормят всех, кто приехал из соседней страны, а также есть силовики, которые следят за порядком.

"Люди все откликнулись, помогли. В первую очередь мы организовали транспорт, чтобы их вывозить, помещения в школах, мечетях, – рассказывает Рамазан Бабазов, депутат сельсовета Кен-Булуна (Чуйская область Кыргызстана). – Население разместили, есть по 10 человек, по 20. Есть у кого даже 48 человек расселили".

Также несколько казахстанцев до сих пор остаются в больнице приграничного Токмока в Кыргызстане: 13 пострадавших туда доставили еще в субботу. Восемь человек накануне забрали на лечение в Алматы.

"Дай Аллах, чтобы благополучно все уладилось, – плачет гражданка Казахстана по имени Келиме. – Жить дальше надо".

Дарья Тимофеева

Источник - Настоящее время
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581427020
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