 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.02.2020
23:45  Ректор Алматинского университета информационных технологий Шыныбеков сознался в хищениях
22:42  "Сложившаяся ситуация сильно тревожит" - Елбасы
20:56  Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы
20:41  Зеленский приступил к продаже Укр-родины, - А.Манчук
19:44  Вице-премьером Казахстана назначен невзрачный младшежузовец с липовой докторской политологии Е.Тугжанов
18:44  Конфликт в Масанчи не был межэтническим, - С.Масаулов
18:40  Кордайский дунганский погром: как закрыть взрывоопасный гештальт? - Дж.Сулеев

18:06  Как усмирить Эрдогана: на БлВостоке у России союзников нет. Только ситуативные партнеры, - М.Ростовский
16:17  "Я не могу вернуться". Жители Казахстана, бежавшие от погромов, – о том, что произошло и как им жить дальше
16:02  Совет директоров Казнацкубышки "Самрук-Казына" возглавил мистер Джон Дудас
15:50  Предвыборная агитация в Таджикистане: чей карман шире? - "РО"
15:47  Любы друзи! Сколько еще Путин собирается нянькаться с Украиной? - А.Коц
15:46  Как "не допускать педерастизации Узбекистана и навязывания узбекистанцам порочной толерантности" (полемика), - Б.Мусаев
15:13  Опубликованы фото последствий артиллерийского удара сирийской армии по турецким военным
14:39  В Туркмении впервые десантировался посол ЕвроСоюза - Диего Руиз Алонсо
14:37  Дочь Узбпрезидента Саида Мирзиеева пообещала защитить театр "Ильхом"
12:38  КирМинобраз пытается наладить выпуск адекватных школьных учебников
10:21  Русско-турецкой войны в Сирии не будет. Пока.., - Д.Минин
10:20  Мировая экономика под ударом коронавируса? - В.Катасонов
10:14  Одиозного ошмякского пограничника Раззакова уволили из вице-премьеров по силовому блоку Киргизии
10:10  Дунгане отстреливались? Огнестрел в Курдае получил даже замнач Алма-Атинской облполиции Джунисбеков
09:52  В пучину. Нур-Султан под угрозой затопления
08:35  Почти Т7 млрд потратят за три года на содержание канцелярии Елбасы. Пыль в библиотеке протирают золотыми тряпочками?
07:50  Россия и Турция нужны друг жругу, - М.Юсин
04:09  "Массовая драка" или погром. Токаев дезинформирует общественность, - Д.Верхотуров
03:36  Выборы в Таджикистане. Хоть кому-то это интересно? - РО
03:32  СобянинТаун. Москва заработала миллиарды на мигрантах
03:10  50-летний вождь саяков (кыргызское племя) Мотуев снова женился. Стойкий Инчучун
03:02  Ошские кыр-депутаты опять дебатируют запрет "масштабных тоев". Доедая ногу...
02:58  Айнур Курманов: Авантюра США чревата потерей независимости и целостности Казахстана
01:41  "Умирающим" в московском метро от коронавируса шутником оказался гражданин Таджикистана Джаборов
01:06  Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек
00:36  Cаакашвили вновь лезет в грузинскую политику. Назад в будущее, - Ю.Рокс
00:34  Местные КазСиловики и дулаты-акимы патронировали дулатов-погромщиков, - "НГ"
00:32  Турция продолжает нести потери в Идлибе. Москве все труднее удерживать баланс в отношениях Дамаска c Анкарой, - И.Субботин
00:25  Паук в гостях у мух. К визиту Помпео в Центральную Азию, - С.Кожемякин
00:22  Генконсула Китая в российском Екатеринбурге Цуй Шаочуня тоже посадили в карантин
00:01  Вянет "ЗЕлень". Глава администрации УкрПрезидента Богдан подал в отставку
00:00  Предвыборная афера прикончила карьеру фрау Крамп, которая едва не стала преемницей фрау Меркель
Понедельник, 10.02.2020
23:39  США выделяют беспрецедентные $823 млн на системную борьбу с Россией. Что-то перепадет и ЦА-елбасам
22:56  Стоит ли опасаться масштабной кибервойны? - Le Figaro
22:45  Россия и Турция углубляются в Идлиб. Поиски компромисса по сирийской проблеме пока "не дали ощутимых результатов", - "Къ"
22:01  "Северный поток – 2" достроят благодаря коронавирусу, - О.Самофалова
21:53  Блатного бездельника Оразалиева-младшего выгнали из начальников УВД погромной Жамбылской области Казахстана
21:41  Елбасы перетряхнул КазСовБез. С безопасностью у Елбасов нынче туго...
21:26  Старого дулу-трайбалиста Сапарбаева назначили акимом Жамбылской области Казахстана. Умиротворять погромщиков-соплеменников
13:52  Роспремьер Мишустин сам рассказывает блогерам, как скопил свои миллиарды. Что-то новенькое
13:51  Почему Россия прощает советские долги, а Китай скупил за кредиты полмира
13:48  Перед лицом коронавируса в Китае Си Цзиньпин усиливает цензуру, - С.Фалетти
13:45  Убить Ганди снова и снова: чем опасен индуистский радикализм, - А.Куприянов
11:09  КазПрезы увольняют джамбульских чиновников, допустивших погром
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как усмирить Эрдогана: на БлВостоке у России союзников нет. Только ситуативные партнеры, - М.Ростовский
18:06 11.02.2020

Друг моего друга - это тоже мой друг? Как в очередной убеждается Россия на своем собственном горьком опыте, на Ближнем Востоке эта политическая арифметика категорически отказывается работать. Президент Сирии Асад - это вроде бы друг и стратегический партнер Москвы. Президент Турции Эрдоган - тоже вроде бы важный политический союзник Кремля. Так почему же тогда подчиненные этим двум нашим "друзьям" воинские подразделения в последнее время периодически вступают в прямые боевые столкновения друг с другом? При всей своей внешней логичности этот вопрос поставлен неправильно. Россия не должна считать себя центром "политической вселенной" на Ближнем Востоке, пытаться все разруливать и брать на себя весь груз ответственности за несговорчивость своих партнеров. Мы должны постоянно помнить: и для Асада, и для Эрдогана их нынешние отношения с Москвой - это всего лишь производная от их собственных интересов. Помнить - и вести себя соответственно.

Когда лидер Турции Эрдоган более искренен - когда он периодически рассыпается в комплиментах в адрес Москвы или когда он торжественно и публично провозглашает "Слава Украине!", как это было совсем недавно? Если оставить за скобками вопрос о правомерности употребления термина "искренность" по отношению к политикам такого ранга, то для меня ответ очевиден: конечно, во втором случае. За всю многовековую историю российско-турецких отношений по-настоящему дружескими они были очень редко. С налету в голову приходит разве что период правления Ленина. Тогда отставной фактический лидер Турции Энвер-паша полтора года жил в Москве в качестве "дорогого гостя" советского правительства. А отец-основатель только что появившийся на свет Турецкой республики Мустафа Кемаль и большевики имели общих врагов в лице англичан и французов и поддерживали союзнические отношения. Продлилась эта идиллия, правда, недолго. Кемаль достаточно быстро помирился с Западом, а Энвер-паша и вовсе "учудил": будучи посланным в Туркестан помогать устанавливать в регионе советскую власть, он переориентировался и поднял восстание против "ига Москвы".

Стратегическая реальность состоит в том, что долгосрочные стратегические интересы России и Турции или не совсем совпадают, или прямо противоречат друг другу. У отказа Анкары признать Крым российским есть двойное дно: в глубине души турецкая политическая элита по-прежнему считает этот регион своим. Турция стремится доминировать в бывших советских республиках Средней Азии и очень даже не прочь заиметь политическое влияния в некоторых регионах внутри России. Несколько последних лет достаточно тесного сотрудничества двух стран - это своего рода историческая аномалия. Очень полезная для России, но все равно аномалия. На данном конкретном историческом этапе наши ситуативные политические интересы частично совпали и это перевесило все прочие соображений. Но этот исторический этап рано или поздно кончится. И что-то мне подсказывает: это произойдет скорее рано, чем поздно.

С Асадом все обстоит несколько сложнее. Как справедливо указывает президент Турции, без поддержки России нынешний официальный лидер в Дамаске - это никто. Но без вынужденно дарованного нам Асадом плацдарма в Сирии России было бы крайне сложно играть очень выгодную для нас роль универсального посредника на Ближнем Востоке. Открытый конфликт Асада и Эрдогана создает реальные проблемы для нашей внешней политики. При всем жгучем желании сказать "чума на оба ваших дома!" сделать это у Москвы не получится. Где же выход? Выход в том, что нам следует выполнять именно роль посредника и арбитра, а не кого-либо еще. В советский период мы не сумели удержаться на этой тонкой грани. Разрыв дипломатических отношений с Израилем в 1967 году в качестве "наказания" за "некорректное" поведение Тель-Авива в ходе его конфликтов с арабским миром лишил Москву свободы маневра, снизил влияние нашей страны на Ближнем Востоке и дал возможность отцу нынешнего сирийского президента манипулировать СССР в своих интересах.

При всей нашей созависимости с Асадом мы не должны считать себя ответственными за все его действия. Если президент Сирии хочет "поиграть в войнушку" с несравненно более мощной Турцией, это его проблемы. При всем несовпадении наших долгосрочных интересов с Анкарой мы должны быть безукоризненно честны по отношению к Эрдогану. Ну а если президент Турции вновь находится в стадии обиды на Москву, то на это тоже следует реагировать очень спокойно. Такое происходит не в первый раз - пора уже привыкнуть.

Конечно, описанный выше сценарий нашего оптимального поведения хорошо выглядит на бумаге, но является крайне сложным для реализации. Но разве на Ближнем Востоке может быть по-другому? Нет, не может! Регион является самым настоящим "политическим кладбищем" для благих намерений и самых хитроумных политических планов. Тем, кто ждет, что "все должно быть просто", сюда лучше в принципе не соваться. Рад, что Путин к числу таких политиков точно не относится.

Мих. Ростовский

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581433560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Мажилисмены перечислили однодневный заработок в Фонд помощи пострадавшим в Кордае
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2020 года №25
- Правительственная комиссия посетила семью Дархана Абдрахыма, погибшего в результате событий в Кордайском районе
- Д. Назарбаева: Контрабандные грузы наносят ущерб нашей экономике и здоровью граждан
- В Мажилисе обсудили вопросы развития госаудита для повышения эффективности использования бюджетных средств
- Тезисы отчетного доклада акима Алматинской области Баталова А.Г. перед населением 19 февраля 2020 года
- Министерство здравоохранения РК: всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме
- Тезисы отчета акима Костанайской области "Об итогах социально-экономического развития области за 2019 год и задачах на 2020 год"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  