Конфликт в Масанчи не был межэтническим, - С.Масаулов

18:44 11.02.2020

Конфликт, случившийся в Масанчи (Кордайский район, Казахстан) получил огромное количество комментариев, прежде всего, в социальных сетях. И как часто бывает – к комментариям подключились не только неадекватные люди, которые реагируют на любой эмоциональный взрыв, но и провокаторы, ратующие за дальнейшую эскалацию конфликта, причем в соседнем Кыргызстане, где также проживает значительное количество дунган [1]. Сегодня спор идет вокруг квалификации событий: это была массовая драка или спровоцированное стихийное столкновение, где по разную сторону оказались представители различных этносов. Можно ли говорить о межэтническом противостоянии в Кордайском районе? Межэтнический конфликт, во-первых, имеет комплексный, проникающий во все сферы жизнедеятельности, характер. Он проходит те же стадии может проникать во все другие типы конфликтов, захватывая конфликтные ситуации, сформировавшиеся по другим линиям социального взаимодействия. Межэтнический, или национальный, конфликт относится к т.н. непроизводственным конфликтам, и потому решение его следует искать в иной, чем экономическая или социальная сферах. Во-вторых, особенностью межэтнического конфликта является то, что в его развитии большую роль играет определенная идеология (национализм, сепаратизм, религиозный радикализм и т.д.). Идеология способствует консолидации этноса и более жесткому противопоставлению "своих" и "чужих".



Она также придает ценностно-смысловую направленность противоборству, определяя цели и задачи в развитии этноса. Например, этнический национализм, по сути, представляет политическую программу самоопределения этноса. В-третьих, к особенностям межэтнического взаимодействия также можно отнести завышенную самооценку "своих" и необъективно низкую оценку "чужих". Важен и двойной стандарт в подходах к "своим" и "чужим": то, что позволительно "своим", непозволительно "чужим". Наконец, в силу перечисленных особенностей, межэтнические конфликты отличаются остротой противоборства и жестокостью борьбы. Начавшийся конфликт обычно вызывает цепную реакцию, вовлекая в свою сферу все новые людские и иные ресурсы. На первом этапе начинается накопление обид, формируется "образ вpaгa". На втором этапе стороны плодят своих, так сказать, "одномерных человечков", т.е. примитивно-идеологизированных деятелей, с одной мыслью и страстью в голове. И эту страсть они лелеют, и к одной мысли все сводится. На третьем – противостояние перерастает в антагонизм, и события отныне разворачиваются по принципу "зеркального отражения", когда практически все дела и поступки бумерангом возвращаются и создают проблему. В этой "войне зеркальных отражений" действие всегда равно противодействию.



Здесь уже окончательно пропадают правые и виноватые, остаются лишь бедствующие. Принцип "зеркального отражения" заключается в обвинении противника в тех же грехах, в которых последний обвинял данную сторону. Ни один из вышеперечисленных признаков в Масанчи не проявился. Хотя некоторые в социальных сетях и в "YouTube" прямо говорят о конфликте двух наций (этносов). Однако здесь следует обратить внимание на необходимость различать этапы в динамике конфликта: А) конфликтная ситуация; Б) действия, ущемляющие интересы сторон; В) противоречия оппонентов и нарастание непониманий, не позволяющее здраво рассуждать о точке зрения и позиции противоположной стороны; Г) повод; Д) сам эмоциональный взрыв. После этого идут этапы разрешения конфликта, если не удалось предотвратить эмоционального взрыва. Конфликт – это сложная структура позиций и взаимодействия оппонентов, причем в динамике.



Если смотреть с точки зрения динамики, то квалифицировать события в Масанчи можно как конфликтную ситуацию, т.е. самый первый этап. Обратимся к параметрам конфликтов. Исследования в Центральной Азии показали, что общее количество людей, ожидающих "горячего" конфликта между "своими" и "чужими" остается непосредственно перед столкновениями одинаковым. Однако в течение 2-3 месяцев перед этим резко меняются параметры одного из факторов: растет процент "пророков межэтнического конфликта" в среде интеллигенции. Первый раз подобное было зафиксировано в динамике Ошского конфликта 1990 года. С февраля по начало июня 1990 г. в 2,5 раза вырос процент людей, ожидающих "горячего" межэтнического конфликта в среде интеллигенции. А ведь это люди, профессионально занимающиеся умственным трудом, переработкой информации в том числе.



Таким образом, в течение 3 месяцев до начала межэтнических столкновений в г. Ош количество людей способных сформулировать цели конфликта и передать их в эмоциональном виде другим людям резко возросло. Затем подобная же динамика в Кыргызстане была зафиксирована в апреле-июне 2010 г. Как известно уже в середине июня того года в г. Ош начались столкновения в форме межэтнического конфликта. В связи с этим отметим: если управляющий орган стремится удерживать ситуацию под контролем, то ему необходимо управлять процессом информирования людей и держать под контролем процессы целеполагания. Деление на "своих" и "чужих" свойственно любому социальному конфликту. Но этническая принадлежность является одной из древнейших и наиболее устойчивых форм такого деления.



Этнические стереотипы возвращают социальные отношения в историческое прошлое, когда групповой эгоизм глушил ростки будущей всечеловеческой связи и зависимости самым простым и древним образом – путем уничтожения, подавления инакомыслия в среде "своих" по этносу. Что касается ситуации в Масанчи, то ничего подобного здесь не было. Более того, эти события произвели эффект грома среди ясного неба. А значит никто специально не раскручивал противостояние из ростков взаимных претензий и недовольства, которые случаются между соседями постоянно. Любые претензии этнического типа, которые сейчас публикуются в сети можно отнести на совесть и бескультурье того или иного индивида, или на запоздалую попытку использовать конфликтную ситуацию в целях эскалации напряженности в стране, и создания условий для реализации целей, по сути, не имеющих отношения к происходящему в Кордайском районе. В межэтнических конфликтах нужно уделять внимание т.н. "мифологическому мышлению".



Суть заключается в том, что память сохраняет различные факты прошлого, а интеллект дорабатывает возможные варианты успешных деталей: в результате создается модель того, "что могло бы быть..., а может и было!". Так создается "фантомная модель", которая может превратиться в программу действий. Народная память в своих мифах, легендах, фольклоре, памятниках истории, литературы и т. д. хранит опыт побед и поражений, обиды и "образы врагов", стереотипы конфликтов среди этносов. Весь этот груз достоинств и недостатков может быть использован для разжигания ненависти в межэтническом противостоянии. Сами по себе этнические особенности не являются постоянным дестабилизирующим фактором в обществе. Но ситуация обостряется в периоды кризисов и социально-экономических трудностей. Появляются претензии к образу жизни и деятельности "малых" этносов, живущих обычно за счет какого-то вида деятельности, закрепленного за ним. Ничего подобного в Масанчи не было.



Как здесь, так и в Казахстане в целом среди его граждан не фиксируются противоречия подобного типа. Хотя, конечно, имеются стереотипы и претензии по условно этническому типу, чаще всего на бытовом уровне. И что бы не кричали друг другу противоборствующие стороны, используя символику и словесные оскорбления в момент эмоционального взрыва, эту массовую драку нельзя отнести к сложившемуся межэтническому конфликту. Поэтому случившийся якобы "этнический" инцидент власть не должна оставлять без последствий. Нужно искать пути управления межэтническими конфликтами в полиэтническом обществе. Этапы урегулирования конфликта показывают, что удержать конфликт от сползания в кризис может только такой управляющий орган, работа которого построена на связи с объектом управления, постоянным мониторингом ситуации, получением точной информации "с полей". И работать в подобной структуре должны люди, способные к такой деятельности. [1] См: https://24.kg/obschestvo/143139_konflikt_vmasanchi_gknb_doljen_privlech_avtorov_provokatsionnyih_kommentariev/



Источник: https:///experts/sergey-masaulov/masaulov-konflikt-v-masanchi-ne-byl-mezhetnicheskim/



11.02.2020 Автор: Сергей Масаулов