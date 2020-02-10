 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский приступил к продаже Укр-родины, - А.Манчук
20:41 11.02.2020

На Украине приватизируют последнее, что осталось у страны и граждан – землю. Стратегические предприятия, железные дороги, почта – уже проданы или находятся под внешним управлением. Вот такая она, независимость.
Верховная рада Украины начала рассматривать поправки к законопроекту о снятии моратория на продажу земли. 7 февраля депутаты уже успели рассмотреть сразу 216 поправок, и намерены продолжить работу на этой пленарной неделе – вплоть до необходимого результата. В "Слуге народа" даже раздумывали над возможностью потратить на это свои законные выходные. Ведь президент страны Владимир Зеленский настоятельно требует доработать законопроект в пресловутом "турборежиме", который подразумевает ускоренную процедуру принятия необходимых для действующей власти законов.
Однако плодотворной работе законодателей периодически мешают проходящие в зале стычки. Представители оппозиционных фракций, включая политических антагонистов из "Батькивщины" и партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", весь день блокировали парламентскую трибуну, а Юлия Тимошенко даже повредила свой палец, сломав его о вырванный у спикера микрофон. И эта алая кровь, пролитая в борьбе за украинские черноземы, как бы символизировала собой цвета красно-черных знамен, которые принесли с собой к Раде протестовавшие против земельной приватизации патриоты.

Впрочем, продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения поддерживают большинство украинских граждан, невзирая на разницу в политических взглядах. Согласно данным проведенных в конце уходящего года опросов, свыше 68% респондентов проголосовали бы на референдуме против приватизации земли – несмотря на активную пропагандистскую работу со стороны украинской власти и неправительственных организаций, существующих за счет иностранных грантов и особенно активных в обсуждении будущего украинских гектаров.

Непопулярность земельной реформы может показаться удивительной – ведь Зеленский предлагает нищим крестьянам живые деньги, которые можно будет получить после продажи сельхознаделов. Но жители украинского села не верят власти, от которой они не видели ничего, кроме обмана. Они понимают – непрозрачная земельная приватизация в условиях воюющей страны, с полуразвалившимися государственными структурами, тотальной коррупцией и беспределом националистических группировок, обречена превратиться в ремейк "лихих девяностых", когда бандиты массово отбирали у людей принадлежащие дома и квартиры. Ведь Украина и без того переживает осенью "битвы за урожай" – когда ультраправые "ветераны" сплошь и рядом "отжимают" у фермеров зерно и сельхозтехнику.

Впрочем, скупщики земли не обязательно являются сторонниками разбоя – ведь в их арсенале есть другие методы из богатого арсенала кота Базилио и лисы Алисы. Большая часть плодородной черноземной земли будет скуплена у населения за бесценок. Бедные безработные люди в буквальном смысле проедят и пропьют последнее принадлежащее им достояние – о чем открыто предупреждают сегодня украинские правозащитники и социальные активисты.

"Открытие рынка продуктивной земли – это не способ реализации права собственности украинскими гражданами, а способ отобрать у них собственность. То есть способ легитимного перехода общенародной собственности в руки небольшого числа владельцев. Так, как в свое время ваучерная приватизация была способом концентрации промышленных активов в руках крупного капитала – как отечественного, так и транснационального. Следствием этого стала деиндустриализация Украины и ее превращение в сырьевой придаток с дешевой рабочей силой.
Украинская земля будет скуплена крупным капиталом по той цене, которую выставят покупатели. Крестьяне будут вынуждены согласиться на низкую цену земли из-за элементарной нехватки финансов. Этот факт, а также внеэкономические методы, которые широко используются сейчас в аграрном секторе (например, рейдерство), свидетельствуют о том, что землю будут скупать по минимальной цене. Кроме того, небольшие фермерские хозяйства будут проигрывать в конкурентной борьбе большим латифундистским хозяйствам, банкротиться и продаваться", – описывает наиболее вероятный сценарий земельной приватизации известный правозащитник, экс-парламентарий Владимир Чемерис.

Приватизация земли анонимными иностранными собственниками больше всего пугает сейчас украинских граждан – выдавая давний подсознательный страх селян перед чужеземным паном. И хотя слуги народа внесли в законопроект о снятии моратория косметические поправки, согласно которым иностранцы смогут покупать украинские земли только после всеукраинского референдума, это вызывает понятный скепсис. Ведь заграничные собственники так или иначе смогут приобрести черноземы через подконтрольные им украинские фирмы.
"Основной угрозой, как мне кажется, может стать то, что при наличии дешевых западных денег земля здесь легко превратится в объект аренды для тех, кто создает на ней добавленную стоимость. Ее купят, а потом местным гречкосеям сдадут в аренду", – написал об этом известный украинский эксперт Дмитрий Марунич. Хотя, впрочем, эту схему могут реализовать и родные туземные олигархи, которые также находятся сейчас на низком старте, рассчитывая поучаствовать в земельной приватизации.
"Народ думает, что земля – это последний крупный актив, который может быстро разойтись... Экспертное общество, как и обычные граждане, боятся монополизации рынка земли несколькими игроками. А если серьезно – то олигархизации рынка земли. Отечественные специалисты уже наблюдали такую картину с приватизацией металлургической, химической и угольной отраслей. В результате имеем таких промышленных "монстров", как Коломойский и Ахметов, которые и вовсе могут влиять на экономику и политику в стране", – рассуждал об этом бывший министр аграрной политики Алексей Павленко.
"На сегодняшний день на Украине созданы идеальные условия для скупки земель фактически за бесценок. И немалую роль в этом процессе играет экономический курс, по всей видимости, не случайно избранный властью. Форсируя отмену моратория, государство помогает корпорациям обогатиться за счет одного из немногих оставшихся у Украины ресурсов – земли. Реформаторы защищаются: никто, дескать, не вынуждает людей продавать паи. А бедность не вынуждает? Зарплаты по 2,5 тыс. гривен, в несколько раз повышенные тарифы на газ, замороженные до декабря соцвыплаты? 35% сельских жителей – пенсионеры, 44% – безработные. Люди будут вынуждены взять эти 80 тысяч, чтобы просто выжить. На то, похоже, и расчет", – анализировала ситуацию газета "Зеркало недели" в статье под характерным заголовком "Навстречу агроколониализму".

Увы, все эти проблемы совершенно не беспокоят чиновников из реформаторского правительства "слуг народа" – которые на самом деле служат интересам тех самых олигархов и западных грантодателей, заслужив за это ласковое прозвище "соросята". Никто даже и не скрывает – нынешний украинский кабмин ставит основной задачей форсированную приватизацию последних оставшихся в собственности государства активов – железной дороги, которые как раз отдали в Давосе под управление немцам, спешно переданных в концессию морских портов, стратегических предприятий, включая советский гигант "МоторСич", и даже "Укрпочты".

Приватизация сельскохозяйственных угодий станет кульминацией этого масштабного грабежа – и не так важно, станут ли ее бенефициарами украинские или иностранные корпорации. Важно другое – миллионы украинских граждан уже вскоре будут лишены своего последнего достояния.

Андрей МАНЧУК
10 февраля 2020,

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581442860
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