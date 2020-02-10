 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Сложившаяся ситуация сильно тревожит" - Елбасы
22:42 11.02.2020

Сложившаяся ситуация сильно тревожит - Назарбаев о событиях в Кордайском районе
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате событий в Кордайском районе и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В Нур-Султане прошло заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.
В ходе заседания были рассмотрены ситуация в Кордайском районе Жамбылской области, вопросы обеспечения биологической безопасности и противодействия распространения инфекции коронавируса.
Открывая заседание, Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате событий в Кордайском районе и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Сложившаяся ситуация меня сильно тревожит. Мы вместе с нашим народом прошли немалые трудности за эти 30 лет. Молодежь даже представить себе не может эти проблемы. В Казахстане приостановили свою деятельность 130 предприятий, 2,5 миллиона человек остались без работы и без заработка, не была тепла в домах, был дефицит продуктов питания. Мы все это прошли вместе, - сказал Елбасы.

Председатель Совета Безопасности напомнил, что Казахстан испытывал большие сложности в социальной и экономической сферах после обретения независимости.

Если бы мы не смогли объединить наш многонациональный народ и обеспечить стабильность, то сегодня в нашу страну не пришли бы иностранные инвестиции, не работала бы экономика. Конечно же, перед государственными руководителями поставлены соответствующие задачи, но сохранение мира и согласия - это, прежде всего, ответственность нашего народа, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем, Елбасы поручил внимательно изучить причины возникшей ситуации и наказать виновных в соответствии с нормами закона.

Эта проблема должна беспокоить старшее поколение. Моя цель, как Лидера нации, - возвысить Казахстан до такого уровня, которым будет гордиться будущее поколение. Миссия старшего поколения заключается в том, чтобы разъяснять людям то, что наша общая задача - это сохранить независимое, развитое и стабильное государство, - сказал Председатель Совета Безопасности.

Елбасы отметил, что в настоящее время по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Правительство и акимат области предпринимают меры по восстановлению нормальной жизни в пострадавших населенных пунктах.
Отдельное внимание также было уделено качеству работы местных исполнительных и правоохранительных органов, Ассамблеи народа Казахстана и ее региональных филиалов.

Ассамблея и ее региональные представительства должны работать на опережение и держать на контроле подобные ситуации. Эта наша общая задача, - сказал Первый Президент Казахстана.

В ходе заседания были заслушаны подробные доклады акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.
В рамках обсуждения первого вопроса центральным государственным и местным исполнительным органам были даны поручения по дальнейшей реализации программ, направленных на решение социально-экономических проблем в регионах страны, в том числе в сферах обеспечения занятости населения и инфраструктурного развития, а также реконструкции и возведения социальных объектов.
По второму вопросу повестки заседания с отчетом выступил министр здравоохранения Елжан Биртанов.
Председатель Совета Безопасности отметил, что ситуация вокруг коронавируса может отразиться негативно как на экономике КНР, так и на экономике Казахстана.

Мы не должны сидеть "сложа руки". Нужно быть готовыми ко всему, обеспечить запасы лекарственных препаратов и других необходимых ресурсов. Этот вопрос должен быть на контроле. На такие случаи у нас должны быть предусмотрены контрмеры, в том числе по недопущению негативного влияния внешнего фактора на национальную экономику, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581450120
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