Ректор Алматинского университета информационных технологий Шыныбеков сознался в хищениях

23:45 11.02.2020

Бывшего ректора алматинского вуза обвиняют в хищении 1,7 млрд тенге

Экс-ректор Дамир Шыныбеков согласился с предъявленным обвинением частично.



Громкое судебное разбирательство в отношении бывшего ректора Международного университета информационных технологий началась в Алматы 11 февраля, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

На скамье подсудимых Дамир Шыныбеков и экс-главный бухгалтер вуза Жанайым Спабекова. Обоим предъявлены обвинения по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере".

По версии прокурора, на протяжении пяти лет ректор и бухгалтер, пользуясь преступной схемой, похищали бюджетные средства. Сторона обвинения утверждает, что деньги шли не на стипендии студентам, а на приобретение дорогой недвижимости и автомобилей. Сумма ущерба, причиненного госказне, оценивается в более чем 1 млрд 700 млн тенге.



Согласно разработанному преступному плану роль Шыныбекова заключалась в подписании заведомо ложной информации о годовой потребности стипендиального фонда с завышенным количеством студентов, сокрытием фактов, неоприходования в полном объеме бюджетных денежных средств, выделенных Министерством образования и науки РК, в подписании фиктивных договоров, - сказал гособвинитель Максат Даурбаев.



Вину бывший бухгалтер признала, однако экс-ректор Шыныбеков согласился с предъявленным обвинением частично. Он отметил, что не вступал в сговор со Спабековой и не участвовал в хищениях.

Должность ректора вуза Дамир Шыныбеков занимал с 2009 года.



Я не признаю себя виновным в том, что я знал и скрывал от бухгалтерского учета неоприходованные в полном объеме средства, которые поступали от Министерства образования и науки РК, и о том, что Спабекова скрывала это от бухучета, тоже не знал. В мои функции не входил контроль за деятельностью бухгалтерии. Я признаю свою вину лишь в том, что я подписывал документы, которые приносила мне главный бухгалтер, не читая их, - сказал подсудимый Дамир Шыныбеков.