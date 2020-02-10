Каждые 16 дней на Землю приходит радиосигнал из далекого космоса. Братья по разуму?

00:01 12.02.2020

Из далекого космоса приходит мощный радиосигнал, который повторяется каждые 16 дней



Александр Мартыненко,



Канадские астрономы после 409-дневного периода наблюдений окончательно удостоверились в цикличности радиосигнала, исходящего от объекта FRB 180916.J0158 + 65 в далеком космосе. По своей природе он относится к быстрым радиовсплескам, но отличается завидной стабильностью, испуская сигнал каждые 16,35 дней. И это дает ученым надежду понять его природу, хотя данных и маловато.



Большинство быстрых радиовсплесков фиксируются всего единожды, но на данный момент собран каталог из десяти объектов, у которых зафиксировано повторение излучения. FRB 180916.J0158 + 65 относится к восьми новым, открытым в прошлом году. Изначально он ничем не выделялся, но по мере наблюдения ученые заметили четкий порядок: в течение 4 суток он каждый час генерирует один или два радиоимпульса, затем замолкает на 12 суток, после чего вновь "подает голос".



Благодаря постоянству сигнала ученым удалось вычислить местонахождение FRB 180916.J0158 + 65. Он расположен в 500 млн световых лет, на окраине спиральной галактики, в области звездообразования. И это сразу исключает версию о сверхмассивной черной дыре, разве что маленькой, масштаба небольшой звезды. Общая идея в том, что FRB 180916.J0158 + 65 – некий объект с такими параметрами вращения, благодаря которым он каждые 16,35 дней оказывается повернутым в сторону Земли, испуская сигнал в нашем направлении.



По одной из версий это может быть пульсар, магнитар или рентгеновский пульсар с новыми свойствами, кардинально отличающийся от остальных. По другой гипотезе речь идет о двойной системе, где на излучение обычного пульсара влияет гравитация или звездный ветер более мощного соседа, звезды или той же черной дыры. В любом случае, открытие обнадеживает астрономов и поиск новых загадок во Вселенной будет продолжаться.