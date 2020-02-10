 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан откажется от "госплана"
00:05 12.02.2020

Кроме того, документом планируется снизить на 35% план обязательной продажи государству зерна.

Узбекистан с 2020 года начнет отказываться от государственного регулирования плана производства, цены и плана обязательной продажи хлопка, передает zakon.kz со ссылкой на Газета.uz.
Это предусмотрено проектом указа президента о Государственной программе 2020 года "Год развития науки, просвещения и цифровой экономики".
Кроме того, документом планируется снизить на 35% план обязательной продажи государству зерна.
В январе президент Шавкат Мирзиеев на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса заявил, что страна поэтапно откажется от системы государственного заказа на пшеницу и хлопок. О поэтапной отмене государственного участия в производство хлопка-сырца и зерновых колосовых говорится и в Стратегии развития сельского хозяйства Узбекистана на 2020−2030 годы.

Глава государства отмечал, что многим может быть сложно представить отмену госзаказа. "Наши люди могут быть не готовы к этому, но если мы поэтапно не перейдем к этому, то никогда интереса не будет. Будет удерживать государство - ничего никогда не будет", - сказал президент.

Источник - Газета.uz
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