 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Туркменистан укрепляет границу с Афганистаном. Под угрозой боевиков оказалось строительство газопровода TAPI
00:19 12.02.2020

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Туркменские пограничники готовы дать отпор нарушителям. Фото с сайта www.azathabar.com
В Афганистане неподалеку от туркменской границы наблюдается большое скопление боевиков, которые пока поодиночке, но все чаще проникают на территорию Туркменистана. В Ашхабаде утверждают, что ситуация на внешних рубежах под контролем. Эксперты называют три версии. Это боевики, вытесненные афганскими силовиками, отсиживаются в так называемых лагерях передержки. Боевики запрещенного в РФ "Исламского государства" (ИГ), уроженцы Туркменистана ищут возможность добраться до дома. Это спланированная акция – идет аккумулирование сил для атак на инфраструктуру проекта TAPI (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

Жители самого южного района Туркменистана – Серхетабадского (Кушка) Марыйской области – в последнее время чаще сталкиваются с вооруженными боевиками, которые проникают из Афганистана. Об этом сообщило Радио "Азатлык" (туркменская служба Радио "Свобода"). По ночам, как рассказывают очевидцы, с афганской территории доносятся звуки перестрелок. Места эти малонаселенные, в основном там пастбища, на которых чабаны выпасают овец. Пограничники серхетабской заставы велели местным жителям и чабанам сообщать, если они увидят подозрительных и незнакомых людей.
О том, что возможны попытки прорыва границы, говорилось неоднократно. 18 декабря 2019 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что боевики ИГ укрепляют свои позиции на севере Афганистана и готовятся к вторжению в Центральную Азию через Туркменистан и Таджикистан. После чего появились сообщения из Ашхабада, что туркменские пограничники значительно усилили контроль на туркменско-афганской границе. Более того, туркменские военные возобновили военную подготовку с военнослужащими РФ. Кроме этого, проводятся регулярные туркменско-российские консультации по вопросам безопасности. Последняя встреча состоялась 4 февраля 2020 года в Ашхабаде на уровне заместителей министров иностранных дел.

"Не стоит недооценивать способность вооруженных сил Туркменистана купировать такие проблемы самостоятельно. В последние годы туркменские власти приложили серьезные усилия для обучения и оснащения антитеррористических подразделений. Есть информация, что российские пограничные войска, а также войска ВВС РФ проводят обучение туркменских военных и представителей спецслужб навыкам антитеррористической работы. Судя по довольно частым визитам в Ашхабад высокого российского начальства – последний был 10 дней назад, – постоянно идет обмен разведывательной информацией", – сказал "НГ" туркменский эксперт Сердар Айтаков. Конечно, все это не поможет строительству TAPI на территории Афганистана, но способно предотвратить какие-то теракты против газовой инфраструктуры на территории самого Туркменистана.
При этом эксперт не исключает, что активизация боевиков в туркменском приграничье произошла после начала практических работ, связанных с реализацией проекта TAPI. В январе 2020 года было подписано соглашение с Саудовским фондом развития для получения кредита на финансирование TAPI. Были закуплены и доставлены в Туркменистан трубы. Кроме этого проект TAPI будет представлен в Дубае на международном роуд-шоу "Нефть и газ Туркменистана" с целью привлечь иностранные инвестиции в данный проект. "В это же время стали появляться сообщения о появлении неопознанных боевиков на территории Туркменистана, как раз в том месте, где планируемый газопровод должен пересечь границу Туркменистана и Афганистана. В этой местности проживают туркменские племена", – отметил Сердар Айтаков.
Туркменские власти на протяжении долгого времени пытались договориться с афганскими соплеменниками, поставляя им продукты питания, медикаменты, медоборудование, стройматериалы, сжиженный газ, а также электричество. Это обеспечило некоторую лояльность приграничного населения, но не могло никоим образом уберечь туркменскую территорию от риска стать ареной столкновения разных афганских сил (подробнее см. "НГ" 18.03.19).

Эксперт считает, что нестабильность в Афганистане, особенно по пути следования маршрута газопровода, способна заморозить проект на долгие годы. Инвесторы и подрядчики могут элементарно прекратить свою деятельность по освоению месторождений и строительству трубопровода. Вот это и может быть конечной целью тех, кто реально стоит за появлением боевиков в Туркменистане.
Впрочем, Туркменистан, начиная активно продвигать строительство TAPI, вступил в зону серьезных конфликтов интересов, считает Сердар Айтаков. "Газовые рынки Пакистана и Индии являются зоной интересов Катара и Ирана. Если Катар уже поставляет сжиженный газ на эти рынки, то Иран ожидает продолжения строительства газопровода "Мир", который он уже довел до границы с Пакистаном, но строительство застопорилось из-за американских санкций. Появление проекта TAPI прямо противоречит интересам как Катара, так и Ирана. Стоит отметить, что два года назад президент Гурбангулы Бердымухамедов пытался договориться с руководством Катара о совместном присутствии на рынке Индии и Пакистана и даже обращался за инвестициями для строительства ТАPI во время личного визита в Катар, но визит закончился ничем", – подчеркнул эксперт.

11.01.2020

Источник - ng.ru
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