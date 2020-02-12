С чьей помощью расползается по миру ДАИШ, - А.Мезяев

00:24 12.02.2020

Александр МЕЗЯЕВ | 12.02.2020 |



С чьей помощью расползается по миру "Исламское государство"*

После разгрома в 2019 году ядро ИГ* быстро восстанавливается, превращаясь в подпольную сеть

В опубликованном недавно докладе Генерального секретаря ООН об угрозе запрещенной в России террористической организации ДАИШ (ИГ) сказано: "Транснациональная угроза терроризма остается весьма серьезной, и в основном эта угроза исходит от ИГИЛ*. После потери своего последнего оплота в Сирии в марте 2019 года ядро ИГИЛ продолжает быстро восстанавливаться, превращаясь в подпольную сеть". (1)



Возникает вопрос: куда перемещается ИГ и где происходит это "быстрое восстановление"? Ответ был дан на заседании Совета Безопасности ООН накануне нового года, когда представитель России В. Кузьмин выразил озабоченность по поводу укрепления позиций "Аль-Каиды"*, "Боко Харам" и "Исламского государства Ирака и Сирии" на Африканском континенте. Российский представитель принес соболезнования правительству и народу Республики Нигер в связи с гибелью более 70 военнослужащих в результате нападения террористов на военный лагерь близ границы Мали. А через несколько дней после этого МИД России выражал соболезнования уже Республике Буркина Фасо, находившейся в национальном трауре в связи с гибелью 40 мирных жителей и военнослужащих.

В Концептуальной записке, представленной Совету Безопасности, говорится, что одной из главных проблем, препятствующих продвижению Африки по пути, ведущему к стабильности и процветанию, является возросшая угроза терроризма и экстремизма со стороны ИГИЛ и связанными с ним "Аль-Каидой", "Боко Харам", "Аш-Шабаб" и АКИМ. (2)

Особую обеспокоенность вызывает формирование группировки "Исламское государство в Западной Африке", которая добивается создания всемирного халифата на территории стран региона и ведет террористическую деятельность на стыке границ Камеруна, Нигерии, Нигера и Чада. Неконтролируемые миграционные потоки, разрушенная или несформированная система контроля за оборотом оружия, трансграничная контрабанда наркотиков обеспечили террористическим группировкам солидную ресурсную базу.



Успехи государств в борьбе с ИГ неравномерны. После серии воздушных ударов по району Марзука удалось вытеснить ИГ из Ливии, но это привело к расползанию террористов по всей Африке.

После почти двухлетнего перерыва вновь проявилось ИГ в Алжире. В ноябре 2019 года одна из его группировок "Джунд аль-Хилафа" совершила нападение на юге страны. Этот район (стык границ Мали, Нигера и Буркина Фасо) является одним из крупных опорных пунктов "Исламского государства в Большой Сахаре" (ИГвБС).



ИГвБС совместно с группировкой "Западноафриканская провинция Исламского государства" нападает на вооруженные силы Нигерии, Чада, Камеруна. Занимаются грабежом оружия, военного транспорта, топлива. В составе "Западноафриканской провинции Исламского государства" находится более пяти тысяч боевиков. Некоторые успехи в их вытеснении принесла военная операция второй половины 2019 года в Сомали. Теперь их отряды находятся в центральной части континента, в ДРК. В состав недавно созданной "Центральноафриканской провинции Исламского государства" входит более 2 тысяч местных и иностранных боевиков-террористов.



Совсем новым явлением стало проникновение ИГ на Юг Африки. Появление этой организации в северной части Мозамбика "совпало" с антиправительственными волнениями. Однако главное "совпадение" заключается в другом – здесь открыты колоссальные запасы углеводородов (у Мозамбикского пролива) и редких и редкоземельных металлов (в зоне Медного пояса и Южном Зимбабве). Уже появляются сообщения о присутствии ИГ в Зимбабве и Замбии.



В конце 2018 года в Южной Африке прошло несколько конференций, посвященных присутствию ИГ на континенте. Отмечалось, что Африка "не обладает иммунитетом от террора"…

В перспективе стратегически важный район Юга Африки будет привлекать все больше внимания. В мозамбикской провинции Кабу-Делгаду разработку углеводородных ресурсов должны вести российские компании. Рядом – США и Италия, чьи компании Anadarko и Eni планируют инвестировать за четыре года 50 млрд долларов в разработку газового бассейна. Тут же Китай, проводящий разведку редких металлов. В Кабу-Делгаду открыто крупнейшее в мире месторождение рубинов, права на эксплуатацию которого получила британская Gemfields. (3)

На этом фоне приобретает специфическую логику "странная" политика ряда международных органов, которые, казалось бы, должны бороться с ИГ.

Международный уголовный суд (МУС) начал предварительное расследование ситуации в Нигерии в ноябре 2009 года. Наивные энтузиасты "международного правосудия" полагали, что прокурор МУС готовит обвинительные акты против террористов "Боко Харам". Однако за десяток с лишним лет "расследования" никаких обвинительных актов не появилось. Как видно из последнего доклада прокурора МУС Ф. Бенсуды, она нашла основания полагать, что армия Нигерии осуществляет… преследования сторонников "Боко Харам"!

Фактически МУС в Нигерии выступил защитником террористов во время борьбы с ними правительственных войск.



Это подтверждается и анализом роли Международного уголовного суда в Ливии. Во-первых, МУС сыграл активную роль (издание ордера на арест) в свержении лидера Ливийской Джамахирии М. Каддафи, что породило нескончаемых хаос на территории Ливии. Во-вторых, МУС выводит из-под ответственности страны НАТО и террористические группировки, творящие в Ливии беспредел.

На последнем выступлении в Совете Безопасности о ходе расследования ситуации в Ливии прокурор МУС Ф. Бенсуда вновь говорила только о деле С. Каддафи и трех других делах, связанных с членами его правительства. Ни слова не было сказано о террористических группировках; Международный уголовный суд беззастенчиво покрывает их деятельность.



Эта позиция МУС находит поддержку в некоторых структурах ООН. Совету Безопасности ООН попытались подбросить примитивный доклад, в котором утверждалось, что причиной колоссального всплеска насилия в Ливии стали… "конфликты между фермерами и пастухами-кочевниками". Россия резонно отметила, что эти конфликты являются не причиной, а следствием происходящего в Ливии.

Расползание "Исламского государства" по миру вообще и по Африке в частности – результат спланированных действий институтов глобального управления, использующих эту террористическую организацию как свой боевой отряд.



Примечания

(1) Десятый доклад Генерального секретаря ООН об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) для международного мира и безопасности, и о спектре усилий Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки государствам-членам в борьбе с этой угрозой // Документ ООН: s/2020/95 от 4 февраля 2020 г.

(2) Приложение к письму постоянных представителей Кот-д’Ивуара, Российской Федерации, Экваториальной Гвинеи и Южной Африки при Организации Объединенных Наций от 13 сентября 2019 года на имя Генерального секретаря ООН. "Концептуальная записка, посвященная брифингу в Совете Безопасности на уровне министров по теме "Мир и безопасность в Африке: партнерство в интересах укрепления регионального мира и безопасности", который состоится 26 сентября 2019 года // Документ ООН: S/2019/743 от 16 сентября 2019 г.

(3) Фитуни Л. Подразделения и союзники ИГИЛ в Африке: среднесрочный прогноз дальнейшей активности. // Азия и Африка сегодня. 2018. № 12. С. 16-17.