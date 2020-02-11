На праймериз амер-демократов в Нью-Гэмпшире победили совершенно "непроходные" - Сандерс, Бутиджич и Клобушар

07:47 12.02.2020

Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэпшире



Сенатор Берни Сандерс победил на праймериз Демократической партии США, которые прошли в штате Нью-Гэмпшир 11 февраля. После подсчета 90% голосов избирателей, он лидирует с результатом 26%. Следом за ним идут Пит Буттиджич - 24,4% и Эми Клобушар - 19,8%. Эксперты считают, что оставшиеся 10% голосов избирателей уже не повлияют на окончательный результат.