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|На праймериз амер-демократов в Нью-Гэмпшире победили совершенно "непроходные" - Сандерс, Бутиджич и Клобушар
07:47 12.02.2020
Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэпшире
Сенатор Берни Сандерс победил на праймериз Демократической партии США, которые прошли в штате Нью-Гэмпшир 11 февраля. После подсчета 90% голосов избирателей, он лидирует с результатом 26%. Следом за ним идут Пит Буттиджич - 24,4% и Эми Клобушар - 19,8%. Эксперты считают, что оставшиеся 10% голосов избирателей уже не повлияют на окончательный результат.