 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 12.02.2020
09:47  Соединенные штаммы Америки. Кто схимичил новый вирус? - Шохам Дани
09:45  Последний бросок на Идлиб. Сирийские войска завершают победное наступление, - ВПК
09:39  Эрдоган: испытание Идлибом, - Ст.Тарасов
09:29  Узбекистан в приказном порядке отзывает своих студентов из Таджикистана. В чем причина?
09:16  Параллельные реальности Украины, или Индульгенция на убийство, - В.Пойманов
08:42  В Алматы схвачено 2 веб-подстрекателя к погромам
08:38  Этнических казахов нет в "лагерях перевоспитания" в Китае – неубедительно втирает глава КазМИД Тлеуберди

08:17  Казахстан раскачивают. Кто и зачем извлек из колоды "дунганскую карту", - А.Анпилогов
08:15  Поствирусный Китай: беда видит правду, - Вл.Овчинский
08:05  Есть ли шансы у Гуайдо. Почему Николас Мадуро не потерял власть в Венесуэле, - Дм.Морозов
07:57  В Узбе дебатируют создание еще одного "антикоррупционного органа"
07:48  Пекин обошел Москву и Вашингтон на гиперзвуке. Новая китайская ракета летит быстрее российского "Циркона"
07:47  На праймериз амер-демократов в Нью-Гэмпшире победили совершенно "непроходные" - Сандерс, Бутиджич и Клобушар
00:24  С чьей помощью расползается по миру ДАИШ, - А.Мезяев
00:19  Туркменистан укрепляет границу с Афганистаном. Под угрозой боевиков оказалось строительство газопровода TAPI
00:17  "Потерял ли Си Цзиньпин Небесный мандат?" - вопрошает Le Figaro
00:14  Падение Запада: основа миропорядка разрушается, - Доната Ридель
00:05  Узбекистан откажется от "госплана"
00:01  Каждые 16 дней на Землю приходит радиосигнал из далекого космоса. Братья по разуму?
00:00  Государственность Казахстана и Кордай. Часть 1, - П.Своик
Вторник, 11.02.2020
23:45  Ректор Алматинского университета информационных технологий Шыныбеков сознался в хищениях
22:42  "Сложившаяся ситуация сильно тревожит" - Елбасы
20:56  Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы
20:41  Зеленский приступил к продаже Укр-родины, - А.Манчук
19:44  Вице-премьером Казахстана назначен невзрачный младшежузовец с липовой докторской политологии Е.Тугжанов
18:44  Конфликт в Масанчи не был межэтническим, - С.Масаулов
18:40  Кордайский дунганский погром: как закрыть взрывоопасный гештальт? - Дж.Сулеев
18:06  Как усмирить Эрдогана: на БлВостоке у России союзников нет. Только ситуативные партнеры, - М.Ростовский
16:17  "Я не могу вернуться". Жители Казахстана, бежавшие от погромов, – о том, что произошло и как им жить дальше
16:02  Совет директоров Казнацкубышки "Самрук-Казына" возглавил мистер Джон Дудас
15:50  Предвыборная агитация в Таджикистане: чей карман шире? - "РО"
15:47  Любы друзи! Сколько еще Путин собирается нянькаться с Украиной? - А.Коц
15:46  Как "не допускать педерастизации Узбекистана и навязывания узбекистанцам порочной толерантности" (полемика), - Б.Мусаев
15:13  Опубликованы фото последствий артиллерийского удара сирийской армии по турецким военным
14:39  В Туркмении впервые десантировался посол ЕвроСоюза - Диего Руиз Алонсо
14:37  Дочь Узбпрезидента Саида Мирзиеева пообещала защитить театр "Ильхом"
12:38  КирМинобраз пытается наладить выпуск адекватных школьных учебников
10:21  Русско-турецкой войны в Сирии не будет. Пока.., - Д.Минин
10:20  Мировая экономика под ударом коронавируса? - В.Катасонов
10:14  Одиозного ошмякского пограничника Раззакова уволили из вице-премьеров по силовому блоку Киргизии
10:10  Дунгане отстреливались? Огнестрел в Курдае получил даже замнач Алма-Атинской облполиции Джунисбеков
09:52  В пучину. Нур-Султан под угрозой затопления
08:35  Почти Т7 млрд потратят за три года на содержание канцелярии Елбасы. Пыль в библиотеке протирают золотыми тряпочками?
07:50  Россия и Турция нужны друг жругу, - М.Юсин
04:09  "Массовая драка" или погром. Токаев дезинформирует общественность, - Д.Верхотуров
03:36  Выборы в Таджикистане. Хоть кому-то это интересно? - РО
03:32  СобянинТаун. Москва заработала миллиарды на мигрантах
03:10  50-летний вождь саяков (кыргызское племя) Мотуев снова женился. Стойкий Инчучун
03:02  Ошские кыр-депутаты опять дебатируют запрет "масштабных тоев". Доедая ногу...
02:58  Айнур Курманов: Авантюра США чревата потерей независимости и целостности Казахстана
01:41  "Умирающим" в московском метро от коронавируса шутником оказался гражданин Таджикистана Джаборов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пекин обошел Москву и Вашингтон на гиперзвуке. Новая китайская ракета летит быстрее российского "Циркона"
07:48 12.02.2020

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

12.02.2020

Китайская межконтинентальная ракета "Дэнфун-41" может нести гиперзвуковые блоки. Фото с сайта www.news.cn
Вашингтон будет создавать "сильнейшие в мире ядерные силы". Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, у американской армии уже есть значительное количество "сверхбыстрых" ракет, которые "в пять, шесть и даже в семь раз летят быстрее, чем обычные ракеты". Американский лидер подчеркнул, что подобные ракеты есть у России и Китая. При этом он заявил, что информацию о создании подобных ракет в США Москва получила, возможно, от администрации Барака Обамы.

Полгода назад тогдашний советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя состоявшиеся 8 августа 2019 года неудачные испытания "жидкостной двигательной установки" нового российского оружия в Белом море, повлекшие человеческие жертвы, заявил, что "подобные технологии есть в его стране и они были украдены Россией у США". Чуть ранее Трамп, комментируя это же ЧП, написал в Twitter: "Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии". "Взрыв российского Skyfall (кодовое обозначение НАТО для ракеты "Буревестник". – "НГ") заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!"

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин на заседании итоговой коллегии Минобороны заявил, что "работа над новым российским оружием" – крылатой ракетой с ядерной силовой установкой "Буревестник", а также другими видами вооружений (межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", гиперзвуковой ракетой "Циркон", ядерной подлодкой-беспилотником "Посейдон") "идет по плану". В Послании Федеральному собранию РФ 15 января он подчеркнул, что "впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшую историю, мы никого не догоняем". Отметив, что другим странам еще только предстоит создать оружие, которое есть у России.
И вот Трамп сообщает, что у американцев есть подобное "сверхбыстрое" оружие. Как считает военный эксперт Владимир Кашутов, в некотором смысле Трамп прав, поскольку "все баллистические и аэробаллистические ракеты (снаряды) являются сверхзвуковыми или гиперзвуковыми – ракеты Trident, МХ, ракеты наземной и морской ПРО". Но вряд ли Трамп в деталях понимает, в чем отличие гиперзвуковых ракет, стоящих на вооружении Пентагона, с тем, что создано в России. Стратегический ракетный комплекс "Авангард" и авиационный комплекс "Кинжал", о которых говорил Путин, это стратегическое оружие. Как отмечает издание National Interest (NI), такое вооружение в будущем может оказать серьезное влияние на стратегический баланс в мире. В качестве примера российского гиперзвукового оружия изданием приводятся противокорабельная ракета "Циркон" и авиационная крылатая ракета Х-32: "СМИ и официальные источники уже сообщали о том, что во время испытаний "Циркон" достиг скорости 8 Махов, а дальность его действия составляет не менее 400 км".

"Российские ракеты и боевые блоки (у системы "Авангард"), запущенные с расстояния сотен и тысяч километров, способны с гиперзвуковой скоростью сближаться с целью и поражать ее. И при этом они пока неуязвимы. В мире нет оружия, которое способно гарантированно сбивать цели, летящие с гиперзвуковой скоростью, – сказал "НГ" военный эксперт полковник Эдуард Родюков. – Американцы такого еще не достигли. Американские межконтинентальные баллистические ракеты способны лететь с гиперзвуковой скоростью, но их боевые блоки сближаются с целью с меньшими скоростями. И такие боевые части ракет они только создают. Американские ракеты наземной и морской ПРО, достигающие гиперзвуковых скоростей, действуют только на оперативно-тактическую глубину, что говорит о большой уязвимости их пусковых установок, в том числе российскими гиперзвуковыми ракетами".

Есть основания полагать, что американцы догонят Россию в обладании таким оружием. Как говорится в опубликованном Белым домом проекте бюджета на 2021 финансовый год, администрация президента США на разработку гиперзвуковых ракет предлагает истратить 3,2 млрд долл. В 2020 году на это будет потрачено 2,7 млрд долл. То есть на программу создания гипероружия США за два года израсходуют сумму, которая в относительном выражении составит 10% от объема военного бюджета России.
В то же время есть основания полагать, что в Вашингтоне больше боятся не РФ, а Китай, поскольку его военно-промышленный потенциал на порядок выше российского. По данным США, КНР не только не отстает, но и, возможно, опережает РФ в разработках гиперзвукового оружия. NI рассказало о разработке китайской ракеты DF-ZF, которая на испытаниях показала скорость, превышающую 10 Махов. СМИ США в ноябре 2019 года сообщали, что Пекин провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 ("Дунфэн-41"), способной нести несколько ядерных боеголовок. Аналитики Washington Times не исключают, что в качестве разделяющихся частей китайцы могут испытывать гиперзвуковые блоки, подобные тем, что устанавливаются на российских "Авангардах". Директор Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли-младший заявил, что Китай собирается удвоить размер своего ядерного арсенала. "Это самое быстрое увеличение и диверсификация ядерного арсенала в истории Китая, – сказал генерал, выступая в Институте Хадсона. – В прошлом году Китай провел больше испытаний баллистических ракет, чем остальной мир вместе взятый".

"Действия Китая и России фактически вынуждают США увеличивать расходы на свой ядерный арсенал", – заявил 10 февраля Дональд Трамп. Как утверждала постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, "американская администрация готовится к началу переговоров с Россией и прилагает усилия к тому, чтобы вовлечь Китай в соглашение по новому уровню контроля над вооружениями". В то же время, как утверждают СМИ США, Пекин не соглашается на участие в переговорах, заявляя, что уровень стратегических вооружений Китая значительно уступает американскому и российскому. На этом фоне Трамп заявляет о том, что пока соглашение между РФ, США и КНР об ограничении стратегических ракетно-ядерных вооружений не достигнуто, единственное, что могут сделать США, – создать "сильнейшие в мире ядерные силы".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581482880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 8 февраля 2020 года №261
- В январе т.г. позитивная динамика во всех базовых отраслях экономики обеспечила 3,6% роста ВВП РК
- Кадровые перестановки
- Работа над межэтническим согласием свелась к праздникам, аналитики нет - эксперт
- Кордайский дунганский погром: как закрыть взрывоопасный гештальт?
- Дарига Назарбаева обсудила вопросы развития сотрудничества между Казахстаном и Всемирным банком
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2020 года №30
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2020 года №44
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  