Пекин обошел Москву и Вашингтон на гиперзвуке. Новая китайская ракета летит быстрее российского "Циркона"

07:48 12.02.2020

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



12.02.2020



Китайская межконтинентальная ракета "Дэнфун-41" может нести гиперзвуковые блоки. Фото с сайта www.news.cn

Вашингтон будет создавать "сильнейшие в мире ядерные силы". Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, у американской армии уже есть значительное количество "сверхбыстрых" ракет, которые "в пять, шесть и даже в семь раз летят быстрее, чем обычные ракеты". Американский лидер подчеркнул, что подобные ракеты есть у России и Китая. При этом он заявил, что информацию о создании подобных ракет в США Москва получила, возможно, от администрации Барака Обамы.



Полгода назад тогдашний советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя состоявшиеся 8 августа 2019 года неудачные испытания "жидкостной двигательной установки" нового российского оружия в Белом море, повлекшие человеческие жертвы, заявил, что "подобные технологии есть в его стране и они были украдены Россией у США". Чуть ранее Трамп, комментируя это же ЧП, написал в Twitter: "Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии". "Взрыв российского Skyfall (кодовое обозначение НАТО для ракеты "Буревестник". – "НГ") заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!"



В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин на заседании итоговой коллегии Минобороны заявил, что "работа над новым российским оружием" – крылатой ракетой с ядерной силовой установкой "Буревестник", а также другими видами вооружений (межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", гиперзвуковой ракетой "Циркон", ядерной подлодкой-беспилотником "Посейдон") "идет по плану". В Послании Федеральному собранию РФ 15 января он подчеркнул, что "впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшую историю, мы никого не догоняем". Отметив, что другим странам еще только предстоит создать оружие, которое есть у России.

И вот Трамп сообщает, что у американцев есть подобное "сверхбыстрое" оружие. Как считает военный эксперт Владимир Кашутов, в некотором смысле Трамп прав, поскольку "все баллистические и аэробаллистические ракеты (снаряды) являются сверхзвуковыми или гиперзвуковыми – ракеты Trident, МХ, ракеты наземной и морской ПРО". Но вряд ли Трамп в деталях понимает, в чем отличие гиперзвуковых ракет, стоящих на вооружении Пентагона, с тем, что создано в России. Стратегический ракетный комплекс "Авангард" и авиационный комплекс "Кинжал", о которых говорил Путин, это стратегическое оружие. Как отмечает издание National Interest (NI), такое вооружение в будущем может оказать серьезное влияние на стратегический баланс в мире. В качестве примера российского гиперзвукового оружия изданием приводятся противокорабельная ракета "Циркон" и авиационная крылатая ракета Х-32: "СМИ и официальные источники уже сообщали о том, что во время испытаний "Циркон" достиг скорости 8 Махов, а дальность его действия составляет не менее 400 км".



"Российские ракеты и боевые блоки (у системы "Авангард"), запущенные с расстояния сотен и тысяч километров, способны с гиперзвуковой скоростью сближаться с целью и поражать ее. И при этом они пока неуязвимы. В мире нет оружия, которое способно гарантированно сбивать цели, летящие с гиперзвуковой скоростью, – сказал "НГ" военный эксперт полковник Эдуард Родюков. – Американцы такого еще не достигли. Американские межконтинентальные баллистические ракеты способны лететь с гиперзвуковой скоростью, но их боевые блоки сближаются с целью с меньшими скоростями. И такие боевые части ракет они только создают. Американские ракеты наземной и морской ПРО, достигающие гиперзвуковых скоростей, действуют только на оперативно-тактическую глубину, что говорит о большой уязвимости их пусковых установок, в том числе российскими гиперзвуковыми ракетами".



Есть основания полагать, что американцы догонят Россию в обладании таким оружием. Как говорится в опубликованном Белым домом проекте бюджета на 2021 финансовый год, администрация президента США на разработку гиперзвуковых ракет предлагает истратить 3,2 млрд долл. В 2020 году на это будет потрачено 2,7 млрд долл. То есть на программу создания гипероружия США за два года израсходуют сумму, которая в относительном выражении составит 10% от объема военного бюджета России.

В то же время есть основания полагать, что в Вашингтоне больше боятся не РФ, а Китай, поскольку его военно-промышленный потенциал на порядок выше российского. По данным США, КНР не только не отстает, но и, возможно, опережает РФ в разработках гиперзвукового оружия. NI рассказало о разработке китайской ракеты DF-ZF, которая на испытаниях показала скорость, превышающую 10 Махов. СМИ США в ноябре 2019 года сообщали, что Пекин провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 ("Дунфэн-41"), способной нести несколько ядерных боеголовок. Аналитики Washington Times не исключают, что в качестве разделяющихся частей китайцы могут испытывать гиперзвуковые блоки, подобные тем, что устанавливаются на российских "Авангардах". Директор Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли-младший заявил, что Китай собирается удвоить размер своего ядерного арсенала. "Это самое быстрое увеличение и диверсификация ядерного арсенала в истории Китая, – сказал генерал, выступая в Институте Хадсона. – В прошлом году Китай провел больше испытаний баллистических ракет, чем остальной мир вместе взятый".



"Действия Китая и России фактически вынуждают США увеличивать расходы на свой ядерный арсенал", – заявил 10 февраля Дональд Трамп. Как утверждала постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, "американская администрация готовится к началу переговоров с Россией и прилагает усилия к тому, чтобы вовлечь Китай в соглашение по новому уровню контроля над вооружениями". В то же время, как утверждают СМИ США, Пекин не соглашается на участие в переговорах, заявляя, что уровень стратегических вооружений Китая значительно уступает американскому и российскому. На этом фоне Трамп заявляет о том, что пока соглашение между РФ, США и КНР об ограничении стратегических ракетно-ядерных вооружений не достигнуто, единственное, что могут сделать США, – создать "сильнейшие в мире ядерные силы".