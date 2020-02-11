В Узбе дебатируют создание еще одного "антикоррупционного органа"

07:57 12.02.2020

Обсуждено создание антикоррупционного органа

Создание антикоррупционного органа обсуждалось на совещании у президента. Намечено разработать антикоррупционные программы для сфер с высоким уровнем коррупции и внедрить в госорганах систему комплаенс-контроля.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 11 февраля провел совещание по вопросам совершенствования систем противодействия коррупции и общественного контроля. Об этом сообщила пресс-служба президента.



На совещании отмечалось, что коррупция является одним из главных препятствий на пути развития экономики и создания реально благоприятной предпринимательской среды. По мнению узбекистанцев, коррупция наиболее широко распространена в медицинской, образовательной, банковской, таможенной, судебной системах, органах прокуратуры, внутренних дел, в коммунальном обслуживании, а также при приеме граждан на работу, говорится в сообщении.

"25−30% средств в системе здравоохранения используются неэффективно. Во многих сферах государственные закупки осуществляются непрозрачно", - отмечает пресс-служба президента.



В недавнем послании парламенту глава государства предложил создать отдельный орган, ответственный за противодействие коррупции. На совещании обсуждены вопросы организации этой структуры. Даны указания по разработке антикоррупционных программ в сферах с высоким уровнем коррупции.



Шавкат Мирзиеев отметил, что новая структура по борьбе с коррупцией, которая будет создана на основе зарубежного опыта, должна не только координировать государственную политику в данной области, но и располагать всеми силами и средствами для борьбы с коррупцией

Один из основных факторов в противодействии коррупции - прозрачность деятельности и рабочих процессов госорганов. Поэтому необходимо обеспечить прозрачность при трудоустройстве, госзакупках, выдаче разрешений, лицензий и других процессах, отмечалось на совещании.

Президент поручил Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре в сотрудничестве с ПРООН внедрить в министерствах, компаниях и хокимиятах систему комплаенс-контроля, предусматривающую принятие и реализацию внутренних антикоррупционных мер.



Он также указал на необходимость внедрения с привлечением зарубежных экспертов организационно-правовых основ декларирования имущества и доходов государственными служащими.

Важным средством искоренения коррупции руководитель страны назвал общественный контроль. Он отметил, что нынешняя система взаимодействия с общественностью не способна доводить до "центра" волнующие народ вопросы и не позволяет достигать весомых результатов.

"Многие негосударственные некоммерческие организации осуществляют деятельность „формально". Какая польза гражданам от таких крупных объединений, как „Махалла", „Нуроний", Комитет женщин, какие острые вопросы им удалось поднять и решить? К сожалению, нет удовлетворительного ответа на эти вопросы", - отмечает пресс-служба президента.



В своем послании президент предлагал создать Общественную палату для усиления общественного контроля и установления более тесного взаимодействия между государством и обществом.

На совещании говорилось, что палата должна регулярно изучать мнение населения и ставить перед государственными ведомствами конкретные задачи по их решению. Предложено внедрить такие методы контроля, как общественные слушания, общественный мониторинг, общественнАя экспертиза и общественная инициатива.

Ранее Шавкат Мирзиеев отмечал, что новый антикоррупционный орган будет проверять соответствие расходов и доходов госслужащих.