Есть ли шансы у Гуайдо. Почему Николас Мадуро не потерял власть в Венесуэле, - Дм.Морозов

08:05 12.02.2020

Об авторе: Дмитрий Валерьевич Морозов – старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН.



11.02.2020



В прошлом году, когда Венесуэлу сотрясали массовые протесты против переизбрания Николаса Мадуро, а Гуайдо объявил себя временным президентом и был официально признан таковым США, а также большинством стран ЕС и Латинской Америки, многие предсказывали, что дни режима сочтены и Мадуро постигнет бесславный конец. Но режим до сих пор держится. А вот напор оппозиции во главе с Гуайдо заметно ослаб. В чем же дело?



Прежде всего необходимо отметить, что в январе 2019 года в стране сложилась патовая ситуация. Ни у одной из сторон противостояния не было перевеса сил. В условиях шаткого равновесия развязка в пользу оппозиции была возможна только силовым путем. Наиболее вероятным вариантом стал бы удар США и военный разгром режима Мадуро. В связи c этим на ум приходят высказывания отечественных кабинетных "ястребов" о том, что в Венесуэле американцы получат "второй Вьетнам", решись они на силовую акцию. Там, дескать, есть горы и джунгли, поэтому американцев ждет затяжное сопротивление венесуэльских патриотов, которые будут вести партизанскую войну. Подобные прогнозы поражают своей нелепостью. Воюют не горы и джунгли, а люди. Вспоминая про американские потери в той войне (до 60 тыс. убитыми), "эксперты" забывают, что боевые потери вьетнамцев превысили 1 млн человек, не считая 2 млн погибших мирных жителей. Очень сомнительно, что венесуэльцы готовы пойти на такие жертвы ради того, чтобы Мадуро смог сохранить власть. По своей мощи армия США намного превосходит вооруженные силы Венесуэлы. Военная техника российского производства не спасет венесуэльцев от полного разгрома. В 2003 году Вашингтону уже пророчили "второй Вьетнам" в Ираке. Но иракская армия была полностью разбита, советское оружие и выпускники советских военных академий не уберегли режим Саддама Хусейна.



США не ударили по Каракасу по другим соображениям: слишком высокими для Вашингтона могли оказаться политические издержки. В Белом доме понимают, что интервенция неминуемо вызовет взрыв антиамериканских настроений, мощная протестная волна надолго дестабилизирует обстановку в странах, занимающих проамериканские позиции. Иракский опыт показывает, как трудно наладить дезорганизованный механизм государственного управления после завершения активной фазы вооруженного противостояния. Внутри США война спровоцирует негодование латиноамериканской диаспоры и жесткую критику общественности. Этим непременно воспользуются демократы, чтобы консолидировать свои позиции и оставить Трампа без шансов вторично занять президентское кресло.



Поскольку силового воздействия не последовало, время начало работать на Мадуро. Его главное преимущество – наличие организации в лице военно-полицейского и бюрократического аппарата. У Гуайдо, по существу, никакой организации нет. Он выступает от имени лагеря оппозиции, состоящего из разобщенных оппозиционных группировок. За ним пошли неорганизованные массы городских жителей, которые уповали на скорое падение диктатуры. Когда же падения не случилось, их энтузиазм заметно спал. На режим работает пассивность значительной части населения: на деле пассивное поведение означает согласие с существующим положением, что развязывает властям руки. Что сегодня реально удерживает правящий режим от принятия жестких мер по отношению к Гуайдо – непредсказуемость реакции США. Поэтому Мадуро применяет тактику медленного затягивания петли, как бы проверяет степень решимости Вашингтона на деле вступиться за лидера оппозиции.



Отказавшись от применения силы, Белый дом делает ставку на экономическое удушение режима посредством санкций и перетягивание на сторону Гуайдо венесуэльского генералитета. Оба проекта оказались провальными.

Видно, что шансы на смену власти в Каракасе очень невелики. При всей неустойчивости режима Мадуро вполне способен дотянуть до окончания срока своего мандата. А вот Дональд Трамп серьезно подорвал доверие к США: устроил "полосу признаний" Гуайдо, выступил с широковещательными заявлениями, грозил, обещал, а затем свернул с полдороги. Получается, блефовал. Как же можно ему верить после этого? Поддерживающие Трампа страны оказались в нелепом положении: главой государства Гуайдо так и не стал, реальная власть остается у Мадуро. С кем теперь поддерживать официальные контакты и вести переговоры?