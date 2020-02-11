Поствирусный Китай: беда видит правду, - Вл.Овчинский

08:15 12.02.2020 Владимир Овчинский



11.02.2020



Рискованно писать о "поствирусном" Китае в дни, когда количество погибших от новой формы коронавируса в Поднебесной превысило число погибших от атипичной пневмонии. Но древняя китайская пословица о том, что "беда видит правду", как всегда точно отражает существо сложившейся ситуации.

Беспрецедентные меры по защите своей страны, общества и конкретных людей, которые предпринимает китайское руководство, не оставляют сомнений в том, что в ближайшие месяцы пандемия будет остановлена, в течение года восстановится китайская экономика, и Китай вновь займет лидирующие позиции в мировом развитии. Не случайно президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами 10 февраля т.г. дал понять, что руководители Китая передали ему уверенность в том, что вспышка эпидемии прекратится к апрелю.



Безусловно, в мировом сообществе будет предметно изучаться технология одновременного введения карантинных мероприятий в десятках многомиллионных городов, обеспечения там безопасности, взаимодействия гражданских и военных служб по снабжению продовольствием, медикаментами, в организации лечения. Отдельного анализа требует практика строительства и запуска в фантастически короткие сроки больниц нового типа для лечения заболевших в период пандемии.

С начала февраля 2020 года член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань, возглавляющая руководящую группу ЦК КПК, направляет и руководит тем, чтобы в провинции Хубэй и городе Ухань без промедления и в соответствии с законом принимались решительные меры, неуклонно проводились в жизнь меры по централизованному управлению лечением, чтобы оказать качественную медицинскую помощь максимально большему числу людей.



Руководящая группа ЦК КПК направила в помощь городу Ухань более 100 медотрядов и свыше 11 тыс. лучших медицинских работников со всей страны, осуществляет централизованное планирование распределения различных медицинских ресурсов и оборудования с тем, чтобы максимально повысить эффективность лечебной работы. В трех усовершенствованных и расширенных специализированных больницах Уханя – "Сехэ", "Тунцзи" и "Жэньминь" – сосредоточены лучшие силы, которые занимаются лечением тяжелых больных. В Ухань срочно были направлены 20 государственных медицинских отрядов, которые за достаточно короткий срок построили три "импровизированных госпиталя" на 4 тыс. больничных коек. Эти госпиталя предназначены для централизованного лечения больных со слабыми симптомами. Кроме того, было ускорено переоборудование отелей, учебно-подготовительных центров, партийных школ и вузовских общежитий в пункты централизованного лечения и изоляции больных, было выделено дополнительное медицинское оборудование и медицинский персонал. В отношении тех, у кого есть подозрение на коронавирус, были приняты дополнительные меры по изоляции, а в отношении тех, кто тесно контактировал с больными, был усилен режим медицинского наблюдения.



Особое внимание руководящая группа уделяет больнице "Лэйшэньшань", проверен ход работ по переоборудованию Уханьского городского профессионального института и Уханьского профессионального института программного обеспечения и инженерии в пункты централизованной изоляции больных.

Больница "Лэйшэньшань" построена по образцу полевых госпиталей. Общая площадь больничных зданий – 79,9 тыс. кв.м. После ее официального открытия она предоставит для пациентов 1,6 тыс. больничных коек, которые целиком предназначены для лечения больных, находящихся в тяжелом и критическом состоянии.

Непредвиденное преодоление последствий технологической революции



Китаю по ходу дела приходится учитывать и непредвиденные последствия технологической революции, осуществленной в стране, которые мешают эффективно решать карантинные меры.

Тотальное ношение противовирусных масок практически свело на нет одно из технологических достижений Китая – систему распознавания лиц. Как отмечают эксперты Московского Центра Карнеги, еще в 2017 году функцией распознавания лиц в Китае было оснащено, по меньшей мере, 20 млн. камер наблюдения. Согласно прогнозам к концу 2020 года в Китае будет более 600 млн. камер наблюдения. Китай активно внедряет технологии распознавания лиц в самые разные области. В 2019 году около тысячи торговых точек по всей стране добавили возможность платить с помощью Face ID – когда покупателю достаточно посмотреть в специальный терминал, и нужная сумма автоматически спишется с его счета. Более 100 млн. китайцев уже подключили себе поддержку оплаты с помощью лица. Сделать это несложно: нужно просто загрузить образцы собственных фотографий в специальное мобильное приложение. Сегодня почти половина банкоматов China Construction Bank – одного из четырех крупнейших банков страны – поддерживает операции с помощью распознавания лиц. Заплатить лицом можно за билеты в общественном транспорте, в поездах дальнего следования, в метро. Но Face ID используется не только в платежных системах. Пекинская подземка осенью объявила, что система распознавания лиц будет также использоваться для классификации пассажиров, чтобы определять, кому проходить дополнительную проверку на металлоискателе при входе в метро, а кому нет. Во многих технологических компаниях Китая этим заменили традиционные пропускные системы. В 2019 году власти КНР обязали всех абонентов сотовых операторов проходить процедуру распознавания лиц при покупке сим-карты.

Вспышка коронавируса в Китае выявила слабую сторону "большого брата". Оказалось, что инвестиции в систему контроля над обществом можно обнулить обычной маской. Теперь руководству Китая ничего не остается, кроме как увеличить вложения в улучшение своих технологий. Нужно не только научиться распознавать людей в масках, но и придумать механизмы, которые обойдут более сложные методы маскировки. (См.: Леонид Ковач. Коронавирус против "большого брата". Московский Центр Карнеги, 07.02.2020).



Что будет с экономикой Китая?

Заместитель председателя Народного банка Китая (китайский центробанк) Ван Гуншэн считает, что хотя распространение в стране коронавирусной инфекции оказывает негативное влияние на экономическую активность в стране, потери будут в короткие сроки компенсированы после победы над заболеванием. Он на пресс-конференции в Пекине привел в качестве сравнения ситуацию в китайской экономике в 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии, когда нормальная экономическая деятельность была нарушена во втором квартале года, но быстро восстановилась в третьем квартале. По словам финансиста, экономика Китая "обладает большой устойчивостью и потенциалом, а основы качественного роста не изменятся из-за кратковременной эпидемии".

Замминистра финансов Юй Вэйпин, в свою очередь, сообщил журналистам, что ведомство разрабатывает предложения по снижению налогового бремени на восстановительный период.

Меры властей Китая по борьбе с новым типом коронавируса уже дают результаты, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом. Китайский руководитель отметил, что это стало возможным благодаря "максимальным усилиям властей и всего народа страны с самого начала обнаружения заболевания".



Сравнения экономических последствий эпидемии 2003 года с эпидемией 2020 года можно рассматривать с двух сторон.

По мнению экспертов Forbes, по сравнению с предыдущими вспышками заболеваний новая форма коронавируса, скорее всего, будет иметь более глубокое экономическое влияние из-за того, что китайская экономика существенно выросла, а ее связи с американской углубились. В 2003 году, когда началась эпидемия атипичной пневмонии, ВВП Китая составлял $ 1,6 трлн., а сегодня – более $ 13 трлн.

Напомним, Китай – крупнейший держатель американских бумаг и облигаций. Он вкладывает в них миллиарды долларов, сделав главным козырем в торговой войне с Вашингтоном. Согласно данным Министерства финансов США, китайские инвестиции в американские гособлигации достигли 1168,2 миллиарда долларов в январе 2018 года, что значительно больше, чем в прошлом году. Напомним, что в январе 2017 года инвестиции Китая в американские ценные бумаги составили 1051,1 миллиарда долларов. Таким образом, доля Китая составила 19%. Он занял первое место по зарубежным инвестициям в американские облигации, опередив такие страны, как Япония, Франция и Великобритания.



По данным исследовательской компании Rhodium Group, общий объем китайских инвестиций в США в 2016 году составил 46 миллиардов долларов, но в 2019 году он сократился до 29 миллиардов долларов. Решающий удар был нанесен в 2018 году, когда объем китайских прямых инвестиций в США впервые упал до рекордно низкого уровня в 5 миллиардов долларов.

Согласно информации Rhodium Group, товарооборот между США и Китаем составлял 360 миллиардов долларов. Экономический конфликт и торговая война между двумя странами начались с того, что США ввели таможенные пошлины на китайские товары, которые расцениваются как оружие массового поражении для китайской экономики. В июле 2018 года США ввели таможенные пошлины на китайские товары в размере 68 миллиардов долларов. Китай в свою очередь отреагировал введением зеркальных ограничительных мер в отношении американских товаров. В августе 2018 года был введен второй пакет таможенных пошлин на китайские товары в размере 16 миллиардов долларов. Китай в ответ снова принял зеркальные меры. Настоящая катастрофа произошла в сентябре 2018 года, когда США ввели третий пакет таможенных пошлин на китайские товары в размере 200 миллиардов долларов. Однако на этот раз Китай не принял решение о введении зеркальных мер, а ввел таможенные пошлины на американский импорт всего лишь в размере 60 миллиардов долларов.



Ясно, что экономические последствия пандемии – это не проблема одного Китая. Поэтому под пристальным наблюдением мирового сообщества находятся конкретные меры по поддержанию экономики Китая, выхода из практически обвального положения. Уже сейчас есть возможность предварительно оценить некоторые нововведения.

Дистанционная работа в период эпидемии

3 февраля 2020 года Bloomberg News сообщили о том, что хотя центральные районы городов и опустели, а заводы, магазины, отели и рестораны несут убытки, в квартирах и загородных домах Китая тысячи компаний пытаются продолжать свои операции в виртуальном мире. Это означает, что все больше людей проведут встречи с клиентами и совещания с помощью программного обеспечения для видеоконференций или перейдут к обсуждению планов работы в режиме онлайн.

Некоторые менеджеры обеспокоены тем, что большое количество сотрудников, оставшихся дома, работают неэффективно. Однако есть и противоположные доказательства. Как показало исследование, проведенное в 2015 году Стэнфордским университетом в США, сотрудники колл-центра Ctrip повысили производительность труда на 13% при работе из дома благодаря меньшему количеству перерывов, чем в офисе и более комфортной рабочей обстановке.



Как сообщается, из-за закрытия производства работники вынуждены оставаться дома, и многие компании в сфере услуг в Китае переживают сложный период. Некоторые пытаются при помощи интернета сохранять связь с клиентами, чтобы уменьшить ущерб в результате эпидемии.

Модель "персонала совместного пользования"

Из-за временного закрытия общественных мест многие сотрудники сферы общепита остались без дела, а в других сферах, наоборот, стало не хватать рабочих рук, например, в супермаркетах, сервисах доставки на дом. В таких условиях некоторые рестораны начали сотрудничать с супермаркетами по бизнес-модели "персонала совместного пользования". Таким образом, с одной стороны, это удовлетворяет нужды потребителей, а с другой стороны, персонал ресторанов вновь обеспечен работой.

3 февраля 2020 года новая платформа розничной торговли Freshhema от компании Alibaba анонсировала сотрудничество с некоторыми ресторанами по совместному пользованию их персоналом. Также было заявлено о намерении сотрудничать и с другими компаниями по продуктам питания. Многие рестораны выразили намерение сотрудничать по этой модели. Кроме того, сейчас идут переговоры с более чем 30 ресторанами. Генеральный директор продуктовой компании "Сибэй" Цзя Голун объявил, что более 1000 его сотрудников сейчас временно работают как поддержка платформы Freshhema.

Такое сотрудничество в той или иной мере сокращает себестоимость рабочих сил для ресторанов. Все больше супермаркетов внедряют эту модель.

Компания Walmart объявила, что в такое особое время примет к себе на работу в супермаркеты тех, кто приостановил свою деятельность. Walmart оплатит работу.

Пекинская сеть супермаркетов Chaoshifa также заявила о наборе персонала. Они хотят сотрудничать с компаниями, на которые повлияла эпидемия.



Эти компании строго следят за состоянием здоровья кандидатов. Кроме того, они предоставят бесплатные маски и инструктаж по защитным мерам для каждого доставщика еды. Каждый работник обязан носить маску и ежедневно докладывать о состоянии здоровья и температуре.

Аналитики считают, что модель "персонала совместного пользования" – не только чрезвычайная мера, но и тенденция будущего. Модели и формы работы непрерывно изменяются. Все больше и больше людей получают возможность сфокусировать главные силы на одном деле, а не на одной компании.



Десять поствирусных приоритетов Си Цзиньпина

Как отмечает в своей статье "Коронавирус и мировоззрение Си Цзиньпина" (Project Syndicate, 08.02.2020) бывший премьер-министр Австралии, президент Института политики Азиатского общества в Нью-Йорке Кевин Радд, коронавирусный кризис представляет собой самую большую проблему для Си Цзиньпина с тех пор, как он стал генеральным секретарем Коммунистической партии Китая (КПК) в 2012 году.

"Только авторитарный режим мог бы следовать драконовским методам, которые Китай пытается контролировать вирус с января, – пишет Кевин Радд. Однако совершенно очевидно, что кризис, как только он будет разрешен, не изменит того, как Китай управляется в будущем (выд. – В.О.)".



Чтобы понять, почему Кевин Радд рассматривает лежащее в основе мировоззрение, которое направляет Си, когда он стремится реализовать свою мечту о превращении Китая в глобальную великую державу будущего. Его подход Радд объясняет с точки зрения десяти приоритетов: десять наборов концентрических кругов, исходящих из партийного центра в традиции психолога Абрахама Маслоу.

Первый приоритет – это сохранение КПК у власти. Си никогда не рассматривал партию как механизм перехода к какой-то демократии или полудемократии. Скорее, он рассматривает уникальную форму авторитарного капитализма Китая как необходимую для его будущего статуса великой державы и как модель, которая потенциально может быть применима к другим частям мира.

Второй приоритет – Си считает, что он всегда должен поддерживать национальное единство, поскольку это является центральным элементом внутренней легитимности КПК.



Третий приоритет – это расширение экономики. Си понимает, что размер экономики, ее мощь и технологическая изощренность играют центральную роль во всех аспектах национальной мощи, включая военный потенциал. Более того, без долгосрочного роста доход на душу населения не вырастет, и Китай попадет в ловушку среднего дохода. Таким образом, устойчивый рост является также центральным элементом легитимности КПК, как и национальные усилия по превращению в технологическую сверхдержаву с глобальным доминированием в 5G, полупроводниках, суперкомпьютерах и искусственном интеллекте.



Четвертый приоритет состоит в том, чтобы включить экологическую устойчивость в матрицу роста Китая. В прошлом подобные опасения игнорировались. Но теперь они тоже играют центральную роль в легитимности партии. Китайский народ не потерпит высоких уровней загрязнения воздуха, почвы и воды. Тем не менее, устойчивость, включая меры по борьбе с изменением климата, всегда будет конкурировать с приоритетом три (экономический рост), как в отечественной промышленности, так и в транснациональных инфраструктурных проектах.

Пятым приоритетом является расширение и модернизация вооруженных сил Китая. Си осуществляет надзор за крупнейшей реформой Народно-освободительной армии в плане военной организации, оружейных платформ и личного состава с 1949 года. НОАК трансформируется из армейского института Континентальной обороны в силу для проецирования мощи за пределы границ Китая через расширенные военно-морские, военно-воздушные, кибернетические, космические и возможности искусственного интеллекта.



Шестой приоритет состоит в том, чтобы обеспечить благоприятные и (когда это возможно) совместимые отношения с 14 соседними государствами Китая и шестью морскими соседями. Россия – ключ к этому проекту, перейдя от исторического противника, который занимал большую часть стратегического внимания Китая, к виртуальному союзнику. На морском фронте Китай ясно дал понять, что он не уступит в своих территориальных претензиях в Восточном и Южно-Китайском морях.



Седьмой приоритет: на восточной морской периферии Китая Си считает, что он должен подтолкнуть Соединенные Штаты обратно к "второй островной цепи", которая проходит от Японского архипелага через Гуам до восточных Филиппин. Китай также хочет ослабить (или разорвать, если это возможно) давние союзы Америки в области безопасности в регионе, особенно с Южной Кореей, Японией и Филиппинами. Конечной целью здесь является укрепление потенциала Китая по обеспечению воссоединения с Тайванем – при необходимости силовым путем.

Восьмой приоритет – обезопасить западную континентальную периферию Китая. Си хочет превратить Евразийский континент в новый рынок для китайских товаров, услуг, технологий и важнейших инфраструктурных инвестиций.



Девятый приоритет – Китай видит потенциал крупномасштабного рынка, не отличающийся от потенциала Евразии, во всем остальном развивающемся мире, в Африке, Азии и Латинской Америке. Таким образом, девятый приоритет Си проявляется в "морском Шелковом пути".

Наконец, десятый приоритет – Си хочет изменить мировой порядок таким образом, чтобы он больше соответствовал китайским интересам и ценностям. Си считает, что мир 2020 года радикально отличается от мира послевоенной эпохи. Поэтому Китай разработал двуединую стратегию. Наряду с повышением своей власти, кадрового и финансового влияния в рамках существующих институтов глобального управления лидеры Китая также строят новые, ориентированные на Китай институты, такие как новые "шелковые пути" и Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций.



Если один из главных мировых экспертов по Китаю – Кевин Радд так оценивает приоритеты лидера Китая в разгар пандемии, то у него есть для этого основания.

А у России есть все основания внимательно анализировать опыт нашего главного союзника в экстремальной ситуации и учитывать приоритеты поствирусного Китая. Источник - zavtra.ru

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