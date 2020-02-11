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Казахстан раскачивают. Кто и зачем извлек из колоды "дунганскую карту", - А.Анпилогов
08:17 12.02.2020

Алексей Анпилогов

11.02.2020

В результате межэтнических столкновений на территории сел Масанчи и Сортобе в Джамбулской (Жамбылской) области Казахстана погибло, согласно последним данным, 11 человек, еще около 40 ранено, а более 24 тысяч людей стали временными беженцами в соседнюю Киргизию.
Эта область Казахстана является местом компактного проживания дунган - отдельного азиатского народа, большая часть которых сегодня живет в Китае, исповедует ислам, но в КНР говорит на диалектах китайского (ханьского) языка. В пределы Российской империи дунгане попали еще конце XIX века, когда между Россией и китайской империей Цин был заключен договор о разделе Илийского края, где исторически проживали мусульмане-дунгане. Причиной массового переселения дунган в Среднюю Азию стало их активное участие в антикитайском восстании, после которого дунганская община подверглась многочисленным гонениям. После 1881 года на территорию будущих Казахстана и Киргизии переселилось около 3000 китайских дунган, которые и составили ядро быстрорастущего дунганского населения в Российской империи.

Дунгане всегда были успешными земледельцами, поэтому поселились в долине реки Чу. После создания в составе СССР среднеазиатских республик река Чу оказалась пограничной - и дунгане оказались на территории двух будущих независимых государств, Казахстана и Киргизии.
Дунгане и казахи мирно сосуществовали на протяжении практически полутора веков. Что же произошло вечером 7 февраля 2020 года, когда к месту компактного проживания дунган подъехало несколько сот лиц неизвестного происхождения ("не местных", как сообщили жители дунганских сел) и устроили форменный погром в Масанчи и Сортобе?

По горячим следам считалось, что причиной обострения стало якобы имевшее место нападение дунган на казахских полицейских, произошедшее днем 7 февраля. Но в этом случае получалось, что волнения возникли буквально мгновенно - между инцидентом с полицейскими и началом массовых погромов прошло не более двух-трех часов. Но вскорости выяснилось иное: еще начиная с 5 февраля в казахском сегменте западных социальных сетей самым активным образом разгонялся ролик, показывающий бытовой конфликт двух водителей на дороге, и с призывом "бить дунган" на казахском. После обнаружения этого факта стало ясно, что нападение на полицию стало только кульминацией заранее готовящейся провокации, которую кто-то явно продумал во всех деталях.

Казахстан - многонациональная страна, в которой живут люди более ста национальностей. Политика мирного сосуществования всегда отличала казахов - изначально кочевой народ легко устанавливал контакты с чужаками, так как интересы сезонных кочевников, которыми были казахи, комплементарны потребностям оседлых земледельцев - например, дунган. Поэтому внезапная вспышка насилия, да еще и приведшая сразу же к человеческим жертвам и десяткам тысяч беженцев, действительно выглядит не спонтанной или ожидаемой, но, наоборот - спланированной извне и совершенно необычной.

Буквально за три дня до начала раскрутки спирали насилия Казахстан посетил с официальным визитом госсекретарь США Майк Помпео, и эта часть его евразийского турне оказалась не настолько удачной, как это планировалось в Вашингтоне: Астана даже не сделала никаких формальных дипломатических "реверансов" о важности для нее сотрудничества с США. Не говоря уже о столь ожидаемых в Белом доме антироссийских заявлениях, которыми буквально сыпала после визита Помпео Украина и которыми отметилась даже Беларусь.

Такая строптивость Казахстана явно вызвала неудовольствие в Госдепе США - и нельзя исключить того, что "дунганскую карту" решили извлечь из колоды и разыграть в абсолютно обычной для США манере. Напомним, гражданские конфликты в Ливии, Сирии, Ираке и других странах разжигались Вашингтоном именно по такой схеме: в любой многонациональной стране легко найти массу мелких разломов на бытовом уровне, после чего лишь остается вбить в них мощный медиа-клин очередной "цветной революции". "Картинку" же обеспечат местные "активисты", которые составляют два крыла одной агентуры: публичное, изображающее из себя "национально-свидомую" политическую силу, и скрытое, уличное, состоящее из открытых преступников и явных отморозков.
Оба этих крыла действуют в связке: первые выступают с максимально враждебными заявлениями по отношению к людям другой национальности, языка или веры, а вторые занимаются акциями против органов правопорядка и мирных граждан. Задача такой раскачки - максимально быстро втянуть в конфликт широкие слои населения и разбить целевое общество на враждующие между собой группы. После чего конфликт может гореть уже и сам по себе.
Как видим, сейчас ситуацию в Казахстане начали раскачивать по всем фронтам. Поэтому надо пожелать казахским властям иметь достаточно мудрости и решительности, чтобы не допустить эскалации этого конфликта.

Источник - zavtra.ru
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