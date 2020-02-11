Этнических казахов нет в "лагерях перевоспитания" в Китае – неубедительно втирает глава КазМИД Тлеуберди

08:38 12.02.2020

За последние два года в министерство иностранных дел Казахстана поступили около пяти тысяч обращений от этнических казахов



Этнических казахов нет в "лагерях перевоспитания" в Китае, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди Sputnik Казахстан.

"Этнические казахи действительно находились в центрах переобучения. В прошлом году, во время визита главы Казахстана в Китай, власти КНР сообщали, что этнические казахи были выпущены из этих центров", - сказал министр корреспонденту Sputnik Казахстан в кулуарах заседания правительства.

За последние два года в МИД Казахстана поступило порядка пяти тысяч обращений от этнических казахов, которые проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР, продолжил он. Глава ведомства заверил, что все обращения рассмотрены, оказана необходимая помощь.

"В прошлом году этническим казахам было выдано 43 тысячи виз. Они предоставляются бесплатно на три года. В 2018 году было выдано 8 тысяч виз. Число прибывающих этнических казахов из Китая растет", - подчеркнул Тлеуберди.



Положение этнических казахов в Китае

В декабре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что "в отношении этнических казахов идет какое-то намеренное нагнетание вокруг этой темы".

Факты о том, что лица казахской национальности якобы содержатся "лагерях перевоспитания", требуют проверки, сказал он.

"Я думаю, что в целом эти материалы не соответствуют действительности. Возможно, какие-то единичные случаи попадания лиц казахской национальности в эти школы по перевоспитанию имеются. Но как тенденция, как преподносят некоторые международные институты или организации, что чуть ли не всех казахов загоняют в эти лагеря, конечно же, это не соответствует действительности", - высказался Токаев.

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Казахстан заявил о тяжелом положении этнических казахов в Синьцзяне. Америка призывает обеспечить безопасность людей, которые хотят покинуть Китай, защитить человеческое достоинство этих людей, сказал Помпео.