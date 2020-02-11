 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Алматы схвачено 2 веб-подстрекателя к погромам
08:42 12.02.2020

Полиция Алматы нашла подстрекателей к погромам
После инцидента в Кордайском районе двое мужчин через соцсети стали активно агитировать людей устроить погромы на городских рынках

В Алматы полицейские задержали провокаторов, которые призывали к массовым беспорядкам. После инцидента в Кордайском районе двое мужчин через соцсети стали активно агитировать людей устроить погромы на городских рынках.
– В одну группу я написал, что давайте соберемся. Но это я говорил в нетрезвом виде. Сейчас раскаиваюсь.
Как только в социальных сетях появились провокационные сообщения, полицейские сразу оцепили рынки и занялись поисками авторов рассылок. Подозреваемых нашли быстро. Это двое мужчин, 30 и 33 лет. За призывы к массовым беспорядкам их могут отправить в тюрьму на три года. Обвинение уже предъявили, но расследование еще продолжается. Провокаторы во всем признались и раскаялись. Сейчас они находятся под стражей.
Салтанат Азирбек, официальный представитель департамента полиции г. Алматы:
– Призывали граждан к активным массовым беспорядкам, нанесению телесных повреждений гражданам на территории Алматы. Все эти факты были своевременно вычислены и пресечены. Оперативная обстановка стабильная. Был определенный круг подозреваемых. Это молодые люди в возрасте от 25 лет и выше. Якобы не знали о том, что за это следует ответственность.

Ирина Криштоп, 11 февраля 2020

Источник - ktk.kz
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