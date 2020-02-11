Параллельные реальности Украины, или Индульгенция на убийство, - В.Пойманов

09:16 12.02.2020

Владимир ПОЙМАНОВ | 11.02.2020



Криминализация Украины продолжается рекордными темпами

В 2020 году Киев опять угодил в список украинских городов, где чаще всего происходят резонансные убийства. 2 февраля в центре столицы был застрелен 43-летний Андрей Сотник – глава клиники пластической хирургии DMK Ukraine. Наемный убийца несколько раз выстрелил из обреза, затем произвел контрольный выстрел в голову.

После государственного переворота 2014 года заказные убийства известных журналистов и политиков на Украине стали обычной практикой.



15 апреля 2015 года возле своей квартиры был убит бывший народный депутат Партии регионов Олег Калашников (пять огнестрельных ранений, одно из которых в голову). На следующий день у подъезда собственного дома застрелили Олеся Бузину (четыре выстрела из пистолета). 20 июля 2016 года подорвали автомобиль, за рулем которого находился белорусский журналист Павел Шеремет. 23 марта 2017 года от трех выстрелов в живот и в голову скончался депутат Госдумы РФ VI созыва Денис Вороненков.



Полиция по всем этим делам открывала уголовные производства, но ни по одному из них судебного приговора нет до сих пор. Громкие убийства остаются безнаказанными.

Еще одна особенность жизни на Украине сегодня – непрекращающиеся взрывы гранат РГД-5 и Ф-1. Применяют их по любому поводу: бытовые ссоры, месть, самоубийства, убийства по заказу, вымогательства и пр. В 2017 году полиция изъяла 2,2 тыс. гранат, 2194 ед. огнестрельного оружия и 240 тыс. патронов, а в 2018-м соответственно 1968, 1817 и 195,7 тыс. Поступает эта гора оружия и боеприпасов из зоны АТО/ООС. Гранаты на черном рынке продаются недорого – 400 гривен за штуку.



Кстати, изымались не только автоматы, но и гранатометы. Из сводки за 2019 год. 29 января в Днепре (Днепропертровске) из РПГ обстреляли джип Toyota Land Cruiser. В ночь на 13 июля 2019 года в Киеве из гранатомета произвели выстрел в здание оппозиционного телеканала "112 Украина". В ночь на 26 августа неизвестные обстреляли из гранатомета здание ПАО "Мостобуд" в Киеве. Снаряд угодил в окно четвертого этажа, были выбиты стекла на третьем и пятом этажах. А 31 декабря в Мукачеве один из местных жителей встретил наступление Нового года "фейерверком" из гранатомета. Такая жизнь.

Казалось бы, статистика преступности в стране должна зашкаливать. Однако ничего подобного (по данным полиции): преступность снижается.



Согласно этим данным полиции за 2018 год, общее количество преступлений составило 455 822, из них – 1407 умышленных убийств, 2012 – разбойных нападений, 12 649 грабежей и 227 625 краж. В 2013-м соответственно 513 906, 5792, 2230, 19168 и 227 338. Получается, что убийств до "революции гидности" было гораздо больше, чем в позапрошлом году.



И это еще не все. Процент раскрываемости преступлений остался на уровне 2013–го, а краж даже вырос на 15%.

Насколько объективны эти данные? Заглянем в отчет Офиса генерального прокурора (ОГП, так сегодня называется Генпрокуратура Украины) за 2018 год. В нем общее количество преступлений составляет 487 133, из которых 5535 умышленных убийств, 2263 разбойных нападений, 13838 грабежей и 238 492 кражи. Цифры не слишком отличаются, за исключением умышленных убийств:1407 от полиции и 5535 от прокуратуры – далеко не одно и то же. Два ведомства существуют в двух параллельных реальностях. Однако и прокурорские данные вызывают сомнения.



В 2016 году бывший зампрокурора Киева Максим Могильницкий и бывший замгенпрокурора Украины Виталий Белоус утверждали, что в Едином реестре досудебных расследований часть уголовных дел закрыта для общественности в целях создания благополучной "картины". Преступность растет из-за развала вертикали правоохранительной системы. Если в 2012-2013 гг. в любом из районов Киева в месяц передавали в суд 100–150 уголовных производств, то в 2016-м – не более десяти. Если при прежней власти процент раскрытия преступлений был не ниже 50%, то теперь он упал до 25%.



По словам директора Харьковского института социологических исследований Дениса Кобзина, уровень преступности в стране не снижается. Согласно проведенным опросам, треть людей, пострадавших от мошенничества, краж, хулиганства и грабежей, вообще не обращается в полицию – они разуверились в ее возможностях.

Правоохранители в неофициальных беседах признают, что убийств стало больше – даже мелочные ссоры часто заканчиваются теперь стрельбой и взрывами.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта утверждает, что криминализация Украины продолжается рекордными темпами, растет подростковая преступность, увеличивается количество организованных преступных групп. Бывшие участники АТО, рассчитывающие на закон об амнистии и уверенные в своей безнаказанности, все чаще попадают в уголовные хроники.



В 2018 году, по данным бывшего нардепа Олега Ляшко, из 55 тыс. лиц, отбывающих наказание в колониях, 8 тыс. составляли участники АТО (14,5%). Бывший замкомандира батальона "Азов" Игорь Мосейчук утверждает, что "организаторы заказных убийств с легкостью вербуют участников добровольческого движения, которые принимали участие в боевых действиях", поскольку они имеют "низкий психологический барьер перед убийством человека, психологические расстройства, вызванные войной и отличием жизни в тылу, отсутствием работы и достойной зарплаты". К слову, подозреваемыми по делу убийства Олеся Бузины проходят члены националистической организации С14 Денис Полищук и Андрей Медведько, участвовавшие в войне в Донбассе.



На Украине отсутствует стратегия противодействия преступности и криминальное прогнозирование. "Мы не понимаем, что делать завтра и какие у нас будут вызовы", – говорит эксперт-криминолог Анна Маляр.

В конце 2019 года бывший глава Управления по борьбе с организованной преступностью Украины Валерий Кур заявил в интервью, что рост преступности не возрос катастрофически, просто противодействие государства преступнику снизилось. По его словам, раньше такого не было, чтобы на одного полицейского приходилось до 100 материалов.

В результате безопасность граждан стала делом рук самих граждан. Так, жители села Сорочино Петриковского района Днепропетровской области, чтобы противостоять разгулу бандитских формирований, создали в начале 2020 года отряд самообороны.



А 7 февраля в Мукачеве неизвестные открыли стрельбу из пистолета и автомата АК-74, в результате чего два человека получили ранения. По словам местного активиста Сергея Самиляка, причина – "полное бездействие правоохранительных органов". В городе действует пять бандитских группировок, в январе Мукачево захлестнула очередная волна преступлений. Стреляли из гранатометов, кидали гранаты, крали машины, которые потом возвращали за выкуп. Считать ли это признаками "европейского пути", на который встала Украина, власти Мукачево не уточняют.