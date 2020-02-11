Последний бросок на Идлиб. Сирийские войска завершают победное наступление, - ВПК

09:45 12.02.2020 Иванов Павел

11 февраля 2020



Всю неделю шло стратегическое наступление сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. В настоящее время войска уже выполнили основные задачи.

Бои продолжаются только вдоль неосвобожденного участка трассы М-5. Но это ненадолго – Сирийской арабской армии (САА) осталось преодолеть несколько километров, а боевики уже не могут сопротивляться. У них серьезные потери.

Но и для сирийских правительственных сил бои в Идлибе не стали легкой прогулкой. Противник оказывал упорное сопротивление, в ситуацию вмешалась Турция. Анкара не только ввела свой военный контингент в провинцию, но и пыталась мешать наступлению.



Ошибка джихадистов



3 февраля подразделения правительственной группировки "восточная" не только вышли в район города Саракиба, но и смогли его частично окружить. Этот город – один из важнейших транспортных узлов Сирии, через него проходят четыре дороги, в том числе две стратегические федеральные трассы – М-4 и М-5.

К исходу 3 февраля правительственные силы надежно заблокировали М-4. При этом огневому воздействию подвергались три оставшиеся магистрали. Для успеха операции надо было перехватить дорогу Идлиб – Сармин – Саракиб, по которой шло снабжение всей группировки боевиков. По ней же входили в провинцию турецкие подразделения.

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Менее месяца войскам Асада потребовалось, чтобы разгромить серьезную группировку боевиков в провинции Идлиб

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Важность дороги Сармин – Саракиб понимали и исламисты, поэтому уже утром 4 февраля началось масштабное контрнаступление. Для удара противник перебросил дополнительные силы из города Идлиба, снял часть отрядов из района Алеппо.

Решение о переброске войск из-под Алеппо стало серьезной ошибкой джихадистов. Неясно, почему противник принял такое авантюрное решение. Возможно, рассчитывал быстро отбросить сирийские войска и разблокировать дорогу Идлиб – Сармин – Саракиб и после этого укрепить высвободившимися силами позиции на севере провинции.

Боевики наносили два удара. Один – со стороны Сармина, второй – непосредственно из Саракиба навстречу армии САР. Но уже в первые часы наступления противник понес серьезные потери после ударов авиации. А вскоре САА остановила контрудар и заставила исламистов отойти на исходные.



Между тем командование правительственных войск еще до 3 февраля изменило планы операции. Раньше "восточная" и "северная" группировки должны были встретиться в Саракибе. Согласно новому решению город окружает "восточная". В это время правительственные войска в районе Алеппо сковывают противника.

Сирийцы скрытно провели перегруппировку сил и средств. На юго-западе Саракиба сосредоточили дополнительные формирования САА, в том числе танковые подразделения. Именно их и ввели в бой 4 февраля сразу после того, как остановили противника.



Одна группа правительственных войск ударила на Сармин. Боевики, чтобы успеть усилить оборону города, срочно отступили. Вторая группа САА одним ударом на север перерезала оставшиеся части трассы, сбила позиции исламистов, повернула на восток и вышла к трассе М-5.

Турецкие "наблюдатели" в Идлибе

Одним из неожиданных участников боев вокруг Саракиба стали турецкие военные. К 5 февраля Анкара ввела в Сирию чуть более пятисот аскеров, около десятка танков, 18 САУ, несколько десятков БМП, БТР и бронеавтомобилей.

Турецкие военные построили наблюдательные (так называемые обсервационные) посты вокруг Сармина, Саракиба и вдоль трассы М-5. На каждом дислоцировалась примерно пехотная рота, усиленная двумя-тремя танками и несколькими САУ. Военные получили право открывать огонь, если угрожает опасность.



Следует отметить высокую инженерную выучку турецких военнослужащих. Менее чем за сутки они возводили хорошо укрепленный наблюдательный пункт. В качестве основы выбирались отдельно стоящие постройки на господствующих (по терминологии НАТО – командных) высотах. Периметр поста обкладывался габионами. Из них же делались огневые позиции танков, боевых машин и самоходных артустановок.



Инженерными машинами вокруг обсервационного поста возводились различные препятствия. На объекте размещали дальнобойные средства связи и все необходимое для автономного существования. Для проживания и питания личного состава разворачивались палатки.



Между тем сирийские войска достаточно быстро научились обходиться с турецкими "наблюдателями" – просто огибали посты. А для контроля сил аскеров выделялось небольшое подразделение.

Уже в ходе боев 3 и 4 февраля в тылу сирийских войск осталось два турецких наблюдательных поста. Пока не вполне понятно, как Анкара собирается снабжать своих военных. Даже с учетом наличия серьезных продовольственных и материальных запасов рано или поздно их придется пополнять.

Падение Саракиба

5 февраля боевики наконец осознали масштаб надвигающейся катастрофы. На повторную контратаку в районе Саракиба – Сармина сил уже не было. Поэтому решили попытаться заставить сирийское командование снять подразделения из района Саракиба. Для этого началась новая контратака группировки боевиков в районе Алеппо. Удар наносился из района Икарда в Южном Алеппо и города Аль-Ииса.



Наступление началось днем 5 февраля. Тогда же, но чуть раньше, сирийское командование ввело в бой новую тактическую группу. Она начала наступать на Саракиб с востока, чтобы соединиться с войсками в районе трассы М-5 и завершить окружение города.

Как и в боях 4 февраля, контратака боевиков в районе Алеппо завершилась полным провалом. Удары авиации нанесли серьезные потери наступавшим джихадистам. Уже к исходу суток они откатились на исходные позиции.

6 февраля тактические группы сирийских войск завершили окружение Саракиба. Боевики начали отступать в район Сармина. При этом отход сопровождался авиационными и артиллерийскими ударами. Позже артиллерия и авиация начали методично обрабатывать позиции противника вокруг Сармина.



Это убедило командование боевиков в том, что сирийские войска в ближайшее время начнут новое наступление. Попытаются нанести удар со стороны Саракиба и Аль-Нерба и на плечах отступающих ворвутся в Сармин. Между тем огонь артиллерии и удары авиации нужны были для блокирования сил исламистов. Они не позволяли им даже попытаться прорваться на помощь окруженному Саракибу. Вечером 6 февраля штурмовые группы сирийских правительственных сил вошли в город.

7 февраля, пока продолжалась зачистка Саракиба, две тактические группы сирийских правительственных войск ударили вдоль трассы М-5 на север в направлении населенного пункта Шейх-Ахмад. В сложившейся ситуации стало понятно, что уже в ближайшие сутки САА выйдет в тыл группировки боевиков в районе Алеппо.

Поэтому оставшиеся резервы джихадисты были вынуждены бросить против наступающих на север по М-5 сирийских войск. Первоначально противник провел сосредоточение сил и средств в районе Кафр Халаб западнее Алеппо, после чего последовательно вводил их в бой.

И в третий раз контрудар был отражен. Сирийские войска действовали на трассе М-5 , и это позволяло максимально реализовать возможности танков и боевых машин. Боевики отступили с большими потерями.

И уже 8 февраля правительственные силы с ходу взяли Касабию и вплотную подошли к населенному пункту Зарба. Это означает, что до соединения с "северной" группировкой в районе Алеппо наступающим осталось всего несколько километров.



Венец наступления



Операция в Идлибе увенчалась для Дамаска феноменальным успехом. Менее чем за месяц САА удалось разгромить серьезную группировку противника, отбить важнейшие стратегические населенные пункты и освободить трассу М-5. Но что дальше?

Уже сейчас Анкара активно передает отрядам боевиков в Идлибе вооружение. Помимо стрелкового оружия и минометов, речь идет о противотанковых управляемых ракетных комплексах. Конечно, поставки запоздали. У отрядов боевиков уже нет столько личного состава. Главный негативный фактор для противника сирийской армии – убыль живой силы.



Провинция Идлиб никогда не отличалась большим населением. Крупные силы боевиков появились там в ходе войны. По договорам с Дамаском их вывозили в провинцию. Но сейчас пополнять поредевшие ряды исламисты по объективным причинам не могут.

Что с военной точки зрения могут сейчас сделать сирийские войска? Вариантов два. Первый и вполне очевидный – нанести удар по столице провинции – городу Идлибу. Его падение принесет крупные политические дивиденды. Но это достаточно дорогостоящее мероприятие. Тем более что в городе сосредоточены самые боеспособные и многочисленные отряды боевиков. А Анкара уже сейчас разворачивает вокруг провинциальной столицы дополнительные обсервационные посты.

Второй вариант менее очевиден: удар вдоль трассы М-4 в сторону Джиср-эш-Шугур. Понесшие потери боевики не смогут активно противодействовать войскам Асада. А в руках сирийского правительства окажутся две важнейшие магистрали. М-4 соединяет Алеппо и северо-восток страны с Латакией. Также из района Джиср-эш-Шугур боевики постоянно наносят удары по базе "Хмеймим".

Какой вариант выберет Дамаск, скоро станет известно. Но пока правительственным войскам надо пополнить запасы и восстановить боеспособность.



Продолжение темы – "Источник мира" никак не иссякнет".

Павел Иванов

е № 5 (818) за 11 февраля 2020 года Источник - ВПК

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