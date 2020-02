Соединенные штаммы Америки. Кто схимичил новый вирус? - Шохам Дани

09:47 12.02.2020

Вирусы из канадской лаборатории могли быть использованы для создания китайского биологического оружия



Шохам Дани Духанов Сергей

11 февраля 2020



Масштабы инцидента, имевшего место в 2019 году, который был связан с выявлением возможного серьезного нарушения безопасности в Канадской национальной лаборатории микробиологии (Canada’s National Microbiology Laboratory – NML) в Виннипеге, намного больше, чем просто ускоренное изгнание группы китайских вирусологов.

Основным виновником, по-видимому, была доктор Сянго Цю, выдающийся китайский ученый, родившаяся в Тяньцзине. До недавнего времени руководитель отдела разработки вакцин и противовирусной терапии Специальной программы по патогенам (Vaccine Development and Antiviral Therapies section of the Special Pathogens Program) Цю получила докторскую степень в Хубэйском медицинском университете в Китае в 1985 году и приехала в Канаду для обучения в аспирантуре в 1996-м. Позже она поддерживала отношения с Институтом клеточной биологии (Institute of Cell Biology) и кафедрой педиатрии и детского здоровья Университета Манитобы (Department of Pediatrics and Child Health at the University of Manitoba) в Виннипеге. Во время пребывания в этом институте изучением патогенов она не занималась.

"

Работа включала дикие штаммы вируса Эбола, в том числе наиболее опасные, с летальностью 80 процентов

"

В исследовательской работе Цю произошел сдвиг, когда в 2006 году она занялась в Канадской национальной лаборатории микробиологии мощными вирусами, в частности Эболой. А также и другими, включая Мачупо, Хунин, Хендра, Конго-Крымской геморрагической лихорадки и Рифт-Валли. Наибольшее внимание Цю обратила на лихорадку Эбола с совершенно законной целью – для разработки эффективной профилактики и лечения инфицированных. Однако вирусы были тайно переправлены в Китай.



Работа Цю представляла различные дикие штаммы, включая наиболее опасные с летальностью 80 процентов, и в значительной степени зависела от экспериментальной инфекции обезьян, в том числе через дыхательные пути. Она добилась значительных успехов, и в 2018 году была удостоена награды генерал-губернатора. До этого момента все хорошо. Так по крайней мере кажется.

Цю замужем за китайским ученым Кедингом Ченгом (Keding Cheng), бактериологом, который перешел на вирусологию и также был связан с Канадской национальной лабораторией микробиологии. Цю поддерживает тесные связи с КНР, часто посещает родную страну, и за последнее десятилетие многие студенты из известных китайских научных учреждений присоединились к работе в Канадской национальной лаборатории микробиологии.

Считается, что из этих объектов четыре связаны с созданием китайского биологического оружия:

Институт военной ветеринарии, Академия военно-медицинских наук, Чанчунь (Institute of Military Veterinary, Academy of Military Medical Sciences, Changchun);

Центр по контролю и профилактике заболеваний, военный округ Чэнду (Center for Disease Control and Prevention, Chengdu Military Region);

Уханьский институт вирусологии, Академия наук Китая, провинция Хубэй (Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Hubei);

Институт микробиологии Китайской академии наук, Пекин (Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing).



Все четыре учреждения сотрудничали с Цю в ее исследованиях Эболы. Институт военной ветеринарии также присоединился к исследованию вируса лихорадки Рифт-Валли, а Институт микробиологии – к исследованию вируса Марбурга (Marburg virus). Примечательно, что препарат, использованный в последнем исследовании, – Фавипиравир (Favipiravir) был успешно протестирован Китайской академией военно-медицинских наук против Эболы и других вирусов. (Препарат имеет обозначение JK-05, первоначально это японский патент, зарегистрированный в Китае в 2006 году.)

Интерес Китая к лихорадке Эбола, Нипах, Марбург и Рифт-Валли, возможно, выходит за рамки научных и медицинских потребностей. Примечательно, что только вирус Нипах встречается в Китае или в соседних странах. В этом случае взаимодействие между Цю и Китаем априори выглядит подозрительно.



Отправка двух вирусов из Канадской национальной лаборатории микробиологии в КНР вызывает тревогу сама по себе, но также поднимает вопрос о том, какие другие поставки опасных субстанций могли быть осуществлены в Китай в период с 2006 по 2018 год.

В течение 2017–2018 учебного года Цю совершила как минимум пять поездок в Уханьскую национальную лабораторию биобезопасности Академии наук Китая (Wuhan National Biosafety Laboratory of the Chinese Academy of Sciences), которая была сертифицирована по BSL4 (самый высокий уровень биологической безопасности. – С. Д.) в январе 2017-го. В августе того же года Национальная комиссия здравоохранения КНР утвердила исследовательскую деятельность, связанную с вирусами геморрагической лихорадки Эбола, Нипах и Крым-Конго на объекте в Ухане, и в марте 2019 года китайцы опубликовали свои достижения.



Когда была раскрыта отправка груза из Канады, для Цю, ее мужа и китайских студентов был аннулирован доступ к секретным работам и материалам. В нерабочее время IT-специалисты зашли в офис Цю, чтобы получить доступ к компьютеру, а ее регулярные поездки в Китай были прекращены.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что не может комментировать этот случай, но было похоже, что предполагается вероятность шпионажа. "Что я могу сказать в целом, так это то, что мы стали свидетелями увеличения усилий государств разными способами шпионить за союзниками по НАТО", – констатировал генсек.



Исследования Цю проводились не только в интересах Канады и Китая. В 2018 году вирусолог сотрудничала с тремя учеными из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США (US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases) в штате Мэриленд, изучая иммунотерапию после воздействия Эболы и Марбурга на обезьян. Эти мероприятия были частью исследования, проведенного при поддержке Агентства (Министерства обороны. – С. Д.) США по уменьшению угрозы (US Defense Threat Reduction Agency). При этом впечатляет огромное количество китайских грантов – все они выданы на национальном уровне – для поддержки работы, проделанной под руководством Цю в Канадской национальной лаборатории микробиологии.

Все еще возможно, что вирусолог и ее муж вернутся к работе в Канадской национальной лаборатории микробиологии, но потребуется произвести анализ и оценку значительного объема секретной информации. Перед Канадской службой разведки и безопасности стоит серьезная проблема.



Справка ВПК

Дани Шохам (Dany Shoham) – подполковник (резерва), микробиолог и эксперт по химическим и биологическим приемам ведения войны на Ближнем Востоке, старший научный сотрудник Центра стратегических исследований Бегин-Садат (Begin-Sadat Center for Strategic Studies). Он бывший старший аналитик разведки в Армии обороны Израиля и Министерства обороны Израиля.



Прогноз Центра BESA № 1429, 29 января 2020 года

Источник: https://besacenter.org/perspectives-papers/china-biological-warfare/



Дани Шохам,

старший научный сотрудник Центра стратегических исследований Бегин-Садат, подполковник

Перевод Сергея Духанова,

специально для "ВПК"

Опубликовано в выпуске № 5 (818) за 11 февраля 2020 года