 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Надеемся на Чудо. Борется с болезнью рус-актриса Евгения Симонова
16:00 12.02.2020

Евгении Симоновой отрезали одно легкое

Сара Серкова

Симонова уверяет, что всю жизнь пыталась раздвинуть рамки своего амплуа чистой, невинной девушки.

Несмотря на онкологию, замечательная актриса продолжает курить

Первые красавицы нашего кино и эстрады Ирина Метлицкая, Анна Самохина, Алена Бондарчук, Любовь Полищук, Жанна Фриске, Вера Глаголева погибли в расцвете лет, проиграв борьбу с раком. Сегодня смерть кружит над Анастасией Заворотнюк, Александрой Яковлевой, Евгенией Симоновой и другими королевами красоты, которых пожирают коварные опухоли.

На днях новостные ленты запестрели тревожными новостями, что 62-летняя звезда фильмов "Чародеи" и "Экипаж" перестала выходить на связь. Волна слухов появились на фоне информации о том, что Александра Яковлева сражается с тяжелым недугом и последние два года спасается лишь сильнодействующими препаратами, подавляющими раковые клетки. Вскоре актриса откликнулась на звонки настырных репортеров.

- Почему я должна докладывать, где я, что со мной происходит? Извините, не буду! - нервно выпалила Александра Евгеньевна.

Еще недавно Яковлева записывала из реабилитационной клиники видеоролики, в которых рассказывала, как борется с недугом. На тех кадрах она смело предстала лысой. Многие назвали больную артистку слишком оригинальной. Дескать, пока другие товарки по несчастью, в том числе Анастасия Заворотнюк, прячутся от камер, Яковлева демонстрирует свой череп, разрисованный узорами из хны.

Александра Яковлева

Впрочем, слава самой оригинальной укрепилась за Александрой очень давно. Ее партнер по фильму "Чародеи" Эммануил Виторган рассказал "Экспресс газете":

- Саша Яковлева - очень экстравагантная девочка. На съемках она выкидывала такие фортели, что полет на метле ее героини - цветочки. С ней как на пороховой бочке: не знаешь, что она выдаст в ту или иную минуту.

Директор киноленты "Экипаж" Борис Криштул оказался более конкретен.

- У Яковлевой вообще не было комплексов, - отрезал Борис Иосифович. - Она легко раздевалась перед камерой, ходила голая по съемочной площадке и занималась сексом со многими участниками киногруппы. За исключением Леонида Филатова, который обожал свою жену Нину Шацкую и терпеть не мог Александру. Саша спала с оператором, с осветителем и с моим заместителем. Ее отчислили из театрального училища за блуд. Я пришел туда отпрашивать ее на съемки, и ректор мне об этом сказал. Уже вывесили приказ… На съемках "Экипажа" мы с ней так намучились, что когда Эльдар Рязанов захотел пригласить Яковлеву на главную роль в фильм "О бедном гусаре замолвите слово", я поставил ультиматум: "Или она, или я". Не хочу плохо говорить о больной женщине, но она - редкая стерва. Ни слава, ни деньги, ни красота, ни любовь не сделали ее счастливой.

Взорвавшийся абсцесс

Евгения Симонова сыграла множество ролей в кино, но полюбилась зрителям в первую очередь как нежная принцесса из "Обыкновенного чуда" Марка Захарова. Партнер Симоновой по этой картине и любимчик Марка Анатольевича Александр Абдулов 12 лет назад умер от рака легких. Некоторое время назад такой же диагноз поставили и Евгении Павловне.

64-летняя Симонова - заядлая курильщица. Даже после операции по удалению легкого, которую ей удачно сделали в Германии, она балует себя сигаретой. Народная артистка России продолжает работать в театре и кино. Правда, редко выезжает на гастроли и съемки за пределы Москвы - ей запрещены чрезмерные нагрузки.

По совету Евгении Павловны худрук Театра им. Вахтангова Римас Туминас лечится от рака легких в ФРГ. Впрочем, немецкие врачи не всегда оказывались всесильными. Вера Глаголева, например, скончалась летом 2017 года в клинике Шварцвальд-Баар при университете Фрайбурга в пригороде Баден-Бадена от рака желудка.

А в свое время отечественные медики нашли рак легкого у старшего брата Симоновой - писателя, профессора МГИМО и бессменного ведущего интеллектуальной телевикторины для старшеклассников "Умники и умницы" Юрия Вяземского.

- Тогда я едва закончил свой первый исторический роман и понял, что его стоит срочно отредактировать, - рассказывал Юрий Павлович "Экспресс газете". - Мне собирались делать операцию, за исход которой никто не ручался. Но тут Елена Малышева отвезла меня к блестящему врачу Михаилу Давыдову. Он провел бронхоскопию и выяснил, что никакой онкологии нет! Просто абсцесс, который уже взорвался. Конечно, это полное безобразие, когда ставят неверный диагноз. Потом подобная история повторилась с еще несколькими моими знакомыми. Причем в том же онкоцентре на Каширке.

Кристина Кузьмина

Очаровательная Кристина Кузьмина из-за болезни лишилась роскошных волос.

Радикальный выход

У брошенной режиссером Дмитрием Месхиевым актрисы с пронзительными глазами русалки Кристины Кузьминой семь лет назад обнаружили рак груди. Сейчас звезде сериала "Убойная сила" всего лишь 39 лет. Начало ее болезни совпало с разводом со знаменитым постановщиком-донжуаном, за плечами которого пять браков. Сначала он женился на подруге Кузьминой Лауре, через год бросил Лауру и отвел в загс Кристину. А через два года оставил и ее с маленькой дочерью Агриппиной. Первый ребенок актрисы и режиссера прожил всего три дня. Его гибель стала невероятным стрессом для молодой женщины.

Летом 2017-го у Кузьминой, когда-то успешно перенесшей операцию и считавшей, что болезнь отступила, снова диагностировали рак груди. Анализы показали, что это именно второй рак, а не рецидив прежнего недуга. Тогда актрисе снова вырезали опухоль и провели курс химиотерапии.

- Я доверила здоровье обычным врачам из питерского городского онкодиспансера на проспекте Ветеранов, - делилась Кристина в интервью питерскому "АиФ". - И мое лечение было бесплатным - успела попасть в квоту. На лечение за границей у меня просто не было денег… Я призываю всех обследоваться хотя бы раз в полгода. Начальная стадия рака - это практически всегда гарантия успешного лечения. Кстати, о своем рецидиве я тоже узнала, когда проходила очередное обследование.

Сейчас Кузьмина хочет поменять свое имя на мужской вариант - Кристиан.

- Мама ждала мальчика. Не было ни одного шанса, что родится девочка, - поделилась она с "Экспресс газетой". - Моя жизнь складывается ненормально. Что-то нужно радикально изменить. Я серьезно хочу поменять имя на Кристиан. Больше чувствую себя мужчиной, а не женщиной.

Вызываю смерть на себя

Смертельный диагноз актрисе Юлии Ауг поставили несколько лет назад, едва она начала успешно сниматься в кино и обрела первую популярность.

- Я поехала к Ганжур ламе. Тот сказал: "У вас осталось мало времени", - вспоминает 49-летняя Ауг. - Я подумала, что скоро умру от рака. Но умер мой муж Андрей Скулов. Раньше он был художником, а в последнее время занимался бизнесом. Андрей скончался во сне, когда меня не было дома. Я снималась в другой стране. Не верю в экстрасенсов, гороскопы и прочую чушь, но внимательно отнеслась к словам одного мага: "Ваш муж взял вашу болезнь на себя. Он принес себя в жертву".

Подобная история когда-то произошла с супругами-актерами Аллой Балтер и Эммануилом Виторганом - родителями Максима Виторгана. Узнав о злокачественной опухоли мужа, Алла так за него переживала, что в 2000 году умерла сама. Виторган же недавно отметил 80-летие в объятиях новой жены Ирины Млодик, которая была подругой Балтер.

Юлия Ауг после смерти второй половины замуж пока не собирается. Правда, в соцсетях замечает: "Порой хочется влюбиться".

Прилепин своих не бросает

Звезде сериала "Пятая стража" Альбине Чайкиной агрессивную форму рака лимфоузлов - лимфому Ходжкина - диагностировали в 2018 году. У красавицы началась длительная депрессия, но она мужественно прошла курсы химиотерапии и лишилась волос. Сейчас у 35-летней актрисы состояние ремиссии, она общается с поклонниками в соцсетях и продолжает играть на сцене МХАТа им. Горького. В трудную минуту ее особенно поддержал заместитель худрука по литературной части писатель Захар Прилепин, который не позволил лишать больную Альбину надбавок к зарплате. Чайкина же поделилась с нами, что "ее вылечили сцена и роли".

Источник - eg.ru
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