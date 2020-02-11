Греф с Набиуллиной опять реформируют РосСберБанк

16:02 12.02.2020 Сбербанк на продажу: какие активы еще "уйдут" из ведомства Набиуллиной?



Сбербанк - это не только сам по себе стратегический актив, но и владелец, соучредитель свыше 40 действующих компаний разных сфер экономики.



АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА



Центробанк России может выйти из капитала Сбербанка, а его акции выкупит правительство РФ. Предстоящая сделка - одно из самых обсуждаемых событий на сегодня. Некоторые эксперты уже сейчас сравнивают ее с прелюдией к приватизации. ИА REGNUM проанализировало, что представляет из себя стратегический актив, помимо того, что это банк с самой большой филиальной сетью по стране. Оказалось, что на сегодня у ПАО "Сбербанк" есть свыше 40 "живых дочек", в которых он имеет доли или выступал соучредителем. В их числе - компания из Сколково, страховой актив, лизинговая компания, аукционные компании, садоводческие общества, ТСЖ, а также за ПАО - участие в создании ряда других крупных банков России.



Напомним, 11 февраля 2020 года было сделано совместное заявление Банка России, которым руководит Эльвира Набиуллина, и Минфина РФ. Ведомства разработали законопроект о продаже доли регулятора в Сбербанке по рыночной стоимости. Сообщается, что сумма сделки может составить порядка 2,8 трлн рублей, которые возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Уточняется, что из ФБН используют ликвидные средства, которые превышают порог 7% ВВП. Законопроект должны рассмотреть 13 февраля. Правительству РФ после сделки отойдет 50% плюс одна акция Сбербанка, но оформлять переход будут поэтапно. Переоформление пакета, по разным данным, займет от трех до семи лет. Траты на 2020 год оцениваются на уровне 1,2 трлн рублей. Для сравнения: расходы всего бюджета на 2020 год - 19,5 трлн рублей.



Для справки: ПАО "Сбербанк" - исторический преемник сберегательных касс, которые были основаны еще указом императора Николая I 12 ноября 1841 года. Региональная сеть включает в себя 11 территориальных банков с 14 тыс. подразделений в 83 регионах России. У "Сбербанка" есть зарубежная сеть из "дочерних компаний", филиалов и представительств в 22 странах. От своей доли в 50% плюс одна акция Банк России в 2018 году получил дивиденды в размере 135,5 млрд рублей, а в 2017 году выплата составила 67,8 млрд рублей. Акционеры у ПАО есть как на Кипре, так и в Лондоне, Литве и иных странах.



Вопрос продажи доли ЦБ РФ в Сбербанке не нов. Еще в октябре 2019 года заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в публичном выступлении говорил, что контролирующий пакет во владении регулятора выглядит странно, так как выходит он должен надзирать над собственным активом. Отмечался своего рода конфликт интересов.



Опасения экспертов по предстоящей смене собственника обоснованы в том числе и тем, что "это производит впечатление прелюдии к приватизации Сбербанка".



Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в комментариях ИА REGNUM отметил, что "отношение к банковским активам у правительства РФ и Банка России диаметрально противоположны":



"Для Банка России банковский актив - это дополнительный инструмент влияния на банковскую сферу, которую он регулирует. Поэтому Банк России заинтересован в том, чтобы быть собственником государственных банков. Именно поэтому из 11 крупнейших банков России частным остался только один".



Для правительства же, по мнению Делягина, Сбербанк может стать ненужным обременением.



Интересует экспертов и то, зачем потребовалось тратить ценную кубышку на не самую первоочередную сделку. Особенно когда есть более насущные нужды, например, нацпроекты. Вопросы есть. Ответов пока нет.



Отношение Грефа к сделке



Бывший министр экономического развития и торговли России, а ныне глава Сбербанка Герман Греф в недавних комментариях СМИ заявил, что положительно относится к смене основного акционера и готов работать с Минфином РФ, но также добавил, что если концепция развития банка после этого будет изменена, то он не видит "свое место в компании". Тут не лишним будет напомнить, что даже если Греф угрозу уйти исполнит, то его уже "нашли", кем заменить.



Бывший вице-премьер России Ольга Голодец стала заместителем председателя Сбербанка. В феврале ее назначение утвердил наблюдательный совет, который возглавляет советник председателя ЦБ РФ, бывший заместитель министров экономики и финансов, а также экс-глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев.



Голодец стала заместителем председателя Сбербанка



Для справки: Герман Греф, помимо того, что был министром экономического развития и торговли России, в разные годы занимал должности в правительстве Санкт-Петербурга, был членом коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, замминистра государственного имущества РФ.



Греф, по данным с официального сайта Сбербанка, также является акционером банка. Его доля участия в уставном капитале - 0,0031%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0,003%. С ноября 2007 года он является председателем правления ПАО. В числе заместителей Грефа в правлении - бывший член совета директоров, Chief Risk Officer (CRO) ДенизБанка (Турция) Александр Ведяхин, бывший вице-президент "Альфа-Банка", вице-президент Автовазбанка, бывший главный исполнительный директор X5 Retail Group N.V. и старший вице-президент Wal-Mart Stores Inc. Лев Хасис, имеющий долю в уставном капитале - 0,0012% бывший зампредседателя правления ОАО "Русь-Банк" Олег Ганеев. Также в составе правления - бывший гендиректор компании "ВымпелКом" в Казахстане, имеющий 0,00024% доли в "Сбербанке" Анатолий Попов, бывший заместитель министра финансов России Белла Златкис (доля участия в уставном капитале - 0,0004%), экс-начальник управления клиентской поддержки ЗАО "Банк Русский Стандарт" Светлана Кирсанова, экс-замминистра экономического развития и торговли РФ Станислав Кузнецов (доля участия в уставном капитале - 0,00059%) и бывший топ-менеджер ООО КБ "Ренессанс Капитал", экс-начальник казначейства ЗАО "Международный Московский Банк" Александр Морозов (доля участия в уставном капитале - 0,0017%).



По итогам января 2020 года Сбербанк получил 80,2 млрд рублей чистой прибыли (рост на 8,9%) и выдал рекордное для января число кредитов: частным лицам на сумму 258 млрд рублей, корпоративным клиентам - 874 млрд рублей.



Где имеет доли Сбербанк?



Помимо сети филиалов, подразделений, у Сбербанка есть солидный капитал в "дочерних" компаниях, в том числе не связанных с банковской деятельностью.



По данным ЕГРЮЛ, на сегодня за ПАО числится участие в уставных капиталах более чем 40 действующих лиц в России, не считая акционерных обществ, где у него также могут быть активы. Более того, у многих "дочек" есть доли в разветвленной сети компаний.



Итак, среди последних "приобретений" Сбербанка - ООО "Барус", созданное в конце октября 2019 года путем реорганизации в форме выделения из ООО "Аукцион". В компании "Барус" уставный капитал превышает 150,982 млрд рублей. Общество специализируется на покупке и продаже недвижимости, но в декабре 2019 года за ним краснодарский департамент оформил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Представляет интерес и директор ООО - Эрнест Бахшецян. Последний - экс-начальник Дальневосточного таможенного управления, генерал-майор таможенной службы. Бахшецян был фигурантом уголовного дела. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий, но в 2010 году он вышел досрочно.



В структуре Сбербанка бывший таможенный генерал занимает сразу два директорских кресла - в компании "Аукцион", учрежденной в 1996 году для работы на рынке недвижимости (с сентябре 2012 года), и в "Барусе". У обеих фирм есть "дочки" - в Крыму, Подмосковье и Москве. Они работают в сфере консультирования бизнеса, ресторанном, гостиничном, курортном сегменте, сфере архитектуры (ООО "Мост"), спортивной сфере. К примеру, "Барус" - основной владелец "Московского городского гольф-клуба" и ООО "Дельта-плюс". Последнее - это холдинг, включающий в себя пять фирм, в том числе ООО "Безопасная информационная зона" (создание баз данных), строительное ООО "СБД" (создано в августе 2019 года) и созданное в августе 2018 года ООО "Специальные технологии контроля" (научные исследования и разработки в области защиты информации). Совладельцем последнего выступает также Станислав Ульянов, у которого есть собственная фирма, созданная в июле 2019 года - ООО "Современные технологии контроля".



Возвращаясь к Сбербанку. Его крупный актив - АО "Сбербанк лизинг", работающий на рынке свыше 20 лет. За первое полугодие 2019 года объем лизингового портфеля компании составил 750 млрд рублей. АО входит в ТОП-20 лизинговых компаний Европы по версии европейской ассоциации Leaseurope, возглавляя российскую часть списка.



Помимо этого у ПАО, долю в котором планирует продать ЦБ РФ, есть еще и неочевидные активы. Например, с 2002 года мордовский филиал банка является соучредителем ТСЖ №33 в Саранске, а один из подмосковных филиалов с 2002 года - единственный участник садоводческого некоммерческого товарищества "Марьина Роща" (одного из старейших в Подмосковье, существует с 1993 года). Один из филиалов Перми с 2007 года - участник ТСЖ "Госзнак-1". Сбербанк также единственный участник ТСЖ "Самарская площадь" (с 2003 года).



В сентябре 2017 года на территории Сколково совместно с правительством России, рядом крупных компаний страны (включая "Почту России", РЖД, ООО "Мейл.ру", ООО "Яндекс", АО "Киви", ВТБ-Банк), госкорпорациями "Росатом" и "Ростех" Сбербанк соучредил АНО "Цифровая экономика". А в мае 2019 года Сбербанк, ЦБ РФ, ряд банков, Русское перестраховочное общество, Союз страховщиков, Альянс пенсионных фондов, Ассоциация банков, Союз микрофинансовых организаций и Московская биржа создали в Москве Ассоциацию развития финансовой грамотности. Есть ПАО и в числе учредителей Сколковского института науки и технологий, созданного в 2011 году.



Помимо этого, в 2002 году Сбербанк выступил соучредителем угольного АО "Междуречье" в Кузбассе, а в сентябре 2018 года был среди создателей ассоциации организаторов студенческих олимпиад "Я - профессионал" (директор - Валерия Касамара).



Среди наиболее интересных активов банка также стоит отметить АНО "Школа 21" (создано в мае 2018 года, основной вид деятельности - предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания), ООО "Микрокредитная компания "Выдающиеся кредиты" (создано в мае 2017 года), негосударственный пенсионный фонд, работающий с 2014 года, страхового брокера, страховую компанию, правовое ООО "Сбер Лигал" (создано в 2018 году), ООО "Цифровые технологии", владеющее долей в ООО "Цифровые активы". Последнее - собственник долей в 19 юрлицах, например, 100% доли в ООО "Облачные технологии".



Совместно с компанией "ЛЕВАЛ 20 С.А.С." (Франция) Сбербанк владеет московским ООО "Сетелембанк", а вместе с нидерландской компанией "ЯНДЕКС Н.В." - ООО "ПС Яндекс. деньги", созданным в 2007 году. В ООО "Центр технологий банкротства" у Сбербанка доля 60%. Второй совладелец - непубличное акционерное общество "Право.ру". Центр создан в мае 2017 года в Москве.



Для справки: Сбербанк также является участником московского городского благотворительного фонда поддержки борьбы с экономической преступностью, в числе учредителей которого нефтекомпания "Лукойл", ряд банков РФ, корпорация "ДБИ ИНТЕРНЭЙШНЛ, ИНК". Банк был учредителем ПАО "ВТБ Банк", ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС", АО "Статус" (регистратор по ведению реестра владельцев ценных бумаг), ульяновского ПАО "Машторгсервис", АО "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" (АКРА) (Сбербанк является акционером АО), Алтайского банковского союза, АО "БМ-Банк" (на апрель 2018 года 100% акций было у банка ВТБ), АО "Российский аукционный дом", "Росмедиаком", которое было соучредителем телерадиокомпании "Спортивная Россия" (ликвидировано), и АО "Курорты Северного Кавказа" (создано в 2010 году).



На одном из сайтов ПАО отмечается, что Сбербанк - "кровеносная система российской экономики, треть ее банковской системы". На 2016 год на долю ПАО приходилось 28,7% совокупных банковских активов, а также 46% вкладов населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юрлицам. Источник - REGNUM

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