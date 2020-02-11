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В Ташкенте судят как русского шпиона известного политолога Рафика СайфулинаВ Ташкенте судят как "русского шпиона" известного политолога Рафика Сайфулина
16:18 12.02.2020

В ТАШКЕНТЕ ПРОХОДИТ ЗАКРЫТЫЙ СУД НАД ГРУППОЙ РОССИЙСКИХ "ШПИОНОВ"

Рафик Сайфулин. Фото информагентства Фергана
Владимир Калошин. Фото со страницы в Фейсбуке его дочери Анастасии Епишевой.

В Узбекистане идет закрытый суд над бывшим директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, 61-летним политологом Рафиком Сайфулиным и еще примерно десятью узбекскими военными, обвиняемыми в шпионаже в пользу России, в разглашении государственной тайны и совершении других преступлений, сообщает радио "Озодлик".

Первое заседание состоялось в начале февраля в здании Военного суда Узбекистана, второе - 10 февраля в здании Юнусабадского районного суда по уголовным делам города Ташкента. Сотрудник суда сообщил радиостанции, что "второе заседание состоялось в здании районного суда, так как в здании Военного суда проводятся ремонтные работы".

Дело рассматривают судьи Военного суда. Известно, что Рафик Сайфуллин обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 157 ("Измена государству") УК Узбекистана. Среди подсудимых - начальник управления Объединенного штаба Вооруженных Сил Узбекистана Акбар Ярбабаев. Ему тоже предъявлено обвинение по 157-й статье.

В разговоре с журналистом "Озодлика" проживающий в Санкт-Петербурге старший брат Акбара Ярбабаева Алексей Ярбабаев сообщил, что следствие над его младшим братом завершилось 1 февраля, после чего дело было передано в суд.

Алексей Ярбабаев, являющийся офицером российской авиации, говорит, что его младший брат Акбар Ярбабаев и его жена Елена были арестованы 15 июля 2019 года.

В прошлом году сообщалось об аресте в Ташкенте подполковника в отставке, корреспондента газеты Министерства обороны Узбекистана "Ватанпарвар" ("Патриот") Владимира Калошина. В отношении него было выдвинуто обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 162 ("Разглашение государственных секретов") УК республики.

Как сообщил нашей редакции высокопоставленный чиновник, работающий в силовых структурах Узбекистана, "Калошин, Сайфулин и Ярбабаев" обвиняются в совершении таких аналогичных преступлений, как "шпионаж в пользу России" и "разглашение госсекретов".

"То есть, они обвиняются в деянии, умышленно совершенном в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, безопасности, обороноспособности, экономике Узбекистана путем шпионажа, выдачи государственных секретов или иного оказания помощи иностранному государству или их представителям в проведении враждебной деятельности против Узбекистана", - добавил он.

По его словам, еще около десяти полковников и генералов Минобороны республики оказались фигурантами данного уголовного дела. Все арестованные военные обвиняются в разглашении госсекретов в пользу России.

Наш источник, непосредственно знакомый с фигурантами уголовного дела, сообщил на анонимных условиях, что "все обвиняемые занимались передачей аналитических заключений, но не секретной информации и документов".

Рафик Сайфулин, в настоящее время обвиняемый в "измене государству", начал свою трудовую деятельность в КГБ. Он являлся офицером запаса, одинаково хорошо владеющим как персидским языком, так и пушту и дари. После обретения независимости, с 1994-го по 1995-й год Сайфулин работал в Государственном комитете по прогнозированию и статистике Кабинета Министров. Позже был заместителем Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана. По словам источников, Рафик Сайфулин был одним из приближенных экс-главы Службы национальной безопасности (СНБ), некогда влиятельного генерала Рустама Иноятова.

Акбар Ярбабаев, являющийся еще одним из фигурантов уголовного дела о госизмене, в августе 2006 года был награжден тогдашним президентом Исламом Каримовым орденом "Шон-Шараф" ("Славы"). Согласно имеющимся в распоряжении "Озодлика" документам, и в те годы Ярбабаев работал в должности начальника управления Объединенного штаба Вооруженных сил Узбекистана.

Акбар Ярбабаев в 1986 году окончил Качинскую высшую школу летчиков. С 1993 года начал работать в Вооруженных силах Узбекистана. Имеет двух детей.

В случае, если суд признает узбекских военных виновными по 157-й статье, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Когда состоится следующее заседание суда по делу Рафика Сайфулина, Акбара Ярбабаева и остальных бывших военных, неизвестно. Дата оглашения приговора также неизвестна.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
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