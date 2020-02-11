Иноятовец? За что судят путинского шпиона в Ташкенте Сайфулина, - А.Ильхамов

16:25 12.02.2020

АЛИШЕР ИЛЬХАМОВ: "ПРЕВРАТНОСТИ СУДЕБ КАРИМОВСКИХ КАДРОВ"



Вторник, 11 Февраля 2020



В Ташкенте судят ряд сотрудников СГБ и Минобороны по делу о шпионаже в пользу России. Среди них Рафик Сайфулин, достаточно известная фигура в экспертных кругах, поскольку он позиционировал себя независимым политологом-аналитиком. Независимым его конечно можно назвать с большой натяжкой. Об этом писал еще Алишер Таксанов. Как и мой тезка, я его встречал 3-4 раза. Более того, я был знаком с ним шапочно еще по универу, где он учился на востфаке. Уже через годы после учебы узнал, что он работает в органах.



Кстати, он был не директором, а замом в Институте стратегических исследований. Это номенклатура СНБ и Совета безопасности при президенте (теперь СГБ), и все (или почти все) его руководители всегда были одновременно офицерами спецслужб. Но СНБ - это организация, входная дверь в которую имеется, а выходной нет.



Удивляет, однако, то, что Рафика судят за шпионаж в пользу России. Ведь он уже довольно длительное время формально не работал в органах. Да, скорее всего был тесно связан с органами, имел звание, но вряд ли имел доступ к внутренней документации. Это был скорее сателлит, который публично озвучивал ту интерпретацию внешней политики страны, которая была выгодна МИДу и в целом правящему режиму.



Во-вторых, он был одним из тех, кто непосредственно участвовал в 2001г. с узбекской стороны в подготовке соглашения о стратегическом партнерстве с США. То партнерство, однако просуществовало только пару с половиной лет, пока американцев не попросили с их базы в Термезе (2005 г.). Тем не менее, с 2002 г. он стал вхож во все западные посольства и приглашался на все приемы. которые те устраивали.



Еще в 2017 г. он довольно скептически относился к идее вступления Узбекистана в ОДКБ.



Даже если бы он оставался формально в органах, там он работал преимущественно в аналитическом, а не оперативном отделе. Хотя и выводы аналитических разработок того отдела могут рассматриваться как секретная информация.



Так что же на самом деле произошло? Не исключаю того, что его и других по этому делу завербовали россияне. Нет сомнения и в том, что РФ имеет свою агентурную сеть в Узбекистане, в том числе и в госаппарате и силовых органах.



Но также не исключаю и того, что метут людей Иноятова.



Алишер Ильхамов, научный сотрудник Школы Восточных и Африканских исследований Университета Лондона