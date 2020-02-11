Ташкент, Сурхандарья... "Преступные сносы жилья возобновляются"

16:27 12.02.2020

ФАРИДА ШАРИФУЛЛИНА: "ПРЕСТУПНЫЕ СНОСЫ ЖИЛЬЯ ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ"



Вторник, 11 Февраля 2020



Похоже, осенняя передышка со сносами и предвыборное затишье кончились. Так как выборы уже прошли, кто нужно куда нужно избран и получил неприкосновенность, можно продолжать эти фашистские игрища со сносами. И глубоко плевать на ПКМ-911, предписывающее обязательное обсуждение, публикацию проекта в СМИ и на сайте хокимията (администрации - ред.), и запрет сноса без компенсации. Поступают сообщения из разных мест.



Ташкент: театр Ильхом. Даже если труппе найдут новое помещение, старый театр все равно снесут. Само здание театра - это часть ташкентской и даже мировой культуры. Спектакли театра поставлены именно в расчете на его необычную сцену и необычный зал. А его расписанные всякими надписями стены? Это же история! Неизвестно откуда взявшийся "инвестор" с говорящей фамилией Хайдаров, неизвестно на чем сделавший деньги, был создан 3 декабря. Каким образом получил такой крупный объект в центре столицы?



Сурхандарья: мы все были шокированы видеороликом, где женщина защищала свой дом с топором в руках и портретом президента (совсем как в ГУЛАГе, где зэки делали татуировку Сталина на груди в расчете, что в него стрелять не будут). Сегодня в группе есть видео из этого кишлака в Сарыасийском районе, где жители снимают обращение к президенту, прося защиты от его ставленника хокима. Оказывается, люди купили участки по аукциону (!) и начали строить себе дома. В кишлаке, в основном, женщины и дети, потому что мужчины в России на заработках. Вот вам забота о мигрантах. Их атакует хоким с милицией и прокурорами, хочет забрать землю, потому что аукцион, оказывается, был незаконным, и документы не оформляют. Конечно, в психологии нынешних чиновников "Я - закон", все, что не "Я", незаконно. То есть, все, что было сделано до них, незаконно. Кстати, со слов жителей, там пытаются разыграть межнац карту: в селении проживают как узбеки, так и этнические таджики.



Ташкентская область: в группе есть сообщение, что в селении Ийк-ота расширяют дороги, прямо по участкам жителей. Тоже безвозмездно.



Ташкент: начали какие-то странные работы в Академгородке, в районе АТС на Морозова, об этом тоже писали в группе.



Навои: там тоже собираются сносить целый дачный поселок.



Фарида Шарифуллина