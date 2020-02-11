"Источник мира" по-турецки. Эрдоган напрашивается на "сирийскую" ответку, - Д.Абзалов

16:34 12.02.2020

"Источник мира" никак не иссякнет

Перебрасывая формирования в Сирию, Турция приближается к красным линиям



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в сложном положении: в стране могут пройти досрочные выборы, на которые лидер правящей Партии справедливости и развития готов пойти из-за неустойчивой экономической ситуации и проблем в отношениях с главным союзником по НАТО – Соединенными Штатами.



Для успеха у электората как воздух нужны победы. Прежде всего на внешнеполитическом контуре. И конкретно в Идлибе, последней не переданной под власть Дамаска зона деэскалации. В ней Турция вместе со своими прокси-формированиями создает достаточно значительную группировку сил. В ночь на 9 февраля турецкое командование перебросило сюда примерно 200 единиц военной техники, а днем в пяти километрах от города Идлиб был установлен третий наблюдательный пункт.



Следует отметить, что Эрдоган ранее предпринимал серьезные попытки войти в западные и восточные анклавы Курдистана, которые завершились не слишком эффективно. Операция "Источник мира", предпринятая армией и протурецкими формированиями сирийской оппозиции для того, чтобы расширить возможности Анкары на границе, тоже не впечатляет. Но в последнее время наблюдается ужесточение позиций армии САР, встал вопрос об установлении безопасности в зоне Идлиба – там необходимо разоружать боевиков, обеспечить соблюдение мирных договоренностей. Кроме того, неподалеку находится российская авиабаза "Хмеймим".



"Осталась последняя не переданная под власть Дамаска зона деэскалации"



Из районов Идлиба, занятого протурецкими формированиями, а там сосредоточены более 20 тысяч боевиков – очень серьезный, причем достаточно радикализированный контингент, организуются провокации. Более того, Турция обеспечивает конкретную поддержку этих "неформалов". Чтобы обезопасить территорию, сирийская армия усиливает присутствие в районе. В ответ турецкие военнослужащие устраивают провокации против сирийских военных. Как мы знаем, там погибли и военнослужащие Российской Федерации.



Как могут развиваться события в этом самом горячем сирийском регионе? Анкара обвиняет Москву в поддержке наступления сил Башара Асада на Идлиб, однако там созданы наблюдательные посты турецкой армии – по сути это настоящие военные базы, и объявлять о том, что обстановка в провинции осложнилась по вине России, по меньшей мере странно.



Вместе с тем там происходят серьезные боестолкновения и Эрдоган заявил, что не намерен мириться с таким положением дел. Хотя когда сирийские военные ранее выдавливали протурецких боевиков, Анкара не противодействовала. Эрдогану невыгодно вступать в серьезные столкновения с силами Асада.



С одной стороны, у Турции вторая в НАТО армия после США, достаточно хорошо подготовленная. С другой – все прекрасно понимают, что расширение масштабов кризиса вполне вероятно, но не вписывается в интересы Турции. Поэтому Эрдогану с учетом всех обстоятельств достаточно держать свою позицию. России же нужна зона безопасности, потому что учащаются обстрелы авиабазы "Хмеймим", и если Турция не готова обеспечить контроль над территорией, этим будут заниматься другие люди. Если бы Анкара выполняла все свои обязательства, вопроса не возникло бы.



Задача сирийских вооруженных сил – обеспечить безопасность трасс М-4 и М-5. Турция могла бы взяться и за это, но по политическим причинам вряд ли станет.



В Москве выражают озабоченность тем, что в зоне ответственности Турецкой Республики наблюдается концентрация террористических группировок, боевики которых воюют с правительственными силами, представляют угрозу для наших военных объектов в Сирии. Россия может вполне дать жесткий ответ. Однако полагаю, что никто не будет пересекать красные линии. Выйдет себе дороже.



Дмитрий Абзалов,

президент Центра стратегических коммуникаций