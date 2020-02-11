Начальник отдела УФСИН России покончил с собой прямо во время заседания суда

17:20 12.02.2020

Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) Виктор Свиридов умер после того, как попробовал покончить с собой в зале Чертановского суда, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Отмечается, что он выстрелил себе в голову.

По ее словам, на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета.



Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде. Суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима. После слов судьи Натальи Шабашевой о взятии под стражу в зале суда Свиридов покончил с собой. Также сообщалось, что Свиридов страдал неизлечимым онкологическим заболеванием.