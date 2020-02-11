Аэропорты Узбекистана отдадут иностранцам в управление через тендер

19:29 12.02.2020

Зарубежные компании будут привлекаться к управлению аэропортами Узбекистана по тендеру, сообщил глава Минтранса, комментируя ситуацию вокруг планируемого сотрудничества с российским "Новапортом".



Сотрудничество с зарубежными управляющими компаниями по аэропортам будет заключаться на тендерной основе, заявил министр транспорта республики Эльер Ганиев на пресс-конференции 12 февраля.

Напомним, "Новапорт Холдинг" и правительство Узбекистана в конце мая 2019 года в Ургенче подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по модернизации и развитию аэропортов Самарканда, Намангана и Ургенча. Позднее сообщалось, что переговоры "Новапорта" и Узбекистана зашли в тупик: правительство не готово отдавать их в концессию на 30 лет, о чем просит инвестор.

"Этот процесс будет проводиться на тендерной основе. Та компания, которую вы назвали, здесь наша позиция однозначна - это будет определено на тендерной основе", - сказал глава Минтранса, отвечая на вопрос журналиста о ситуации вокруг переговоров с "Новапортом".



Кроме того, в декабре Узбекистан предложил японской Sumitomo участие в модернизации и управлении аэропортами в регионах, а для разработки стратегий развития аэропортов были привлечены российский "Инновационный центр гражданской авиации" и немецкую Airport Research Center.

Эльер Ганиев сообщил, что сотрудничество с зарубежными управляющими компаниями по аэропортам в Узбекистане будет осуществляться на принципах государственно-частного партнерства или концессии.

"Поэтому сейчас говорить, японские компании или российские компании будут управлять [аэропортами] рано. Тендер покажет", - добавил министр транспорта.

Отметим, "Новапорт" в рамках соглашения намеревался провести реконструкцию терминала и взлетно-посадочной полосы аэропорта Самарканда к 2022 году, в котором планируется саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Ургенче холдинг намечал провести модернизацию аэродромной инфраструктуры, в Намангане - расширить пассажирский терминал.