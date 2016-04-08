 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Комитета уголовно-исполнительной системы КазМВД возглавил горный инженер Ешмагамбетов
20:12 12.02.2020

Назначен председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД
Им стал Жанат Ешмагамбетов.

По согласованию с Администрацией Президента РК приказом Министра внутренних дел РК председателем Комитета уголовно-исполнительной системы назначен Ешмагамбетов Жанат Болатович, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Жанат Ешмагамбетов родился 9 сентября 1970 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Карагандинский политехнический институт (1992); Горный инженер-технолог
· Карагандинский экономический университет (2014); Специальность "Юрисприденция"

Трудовой стаж:
· Старший специалист отдела снабжения строительной фирмы "Арка" города Караганды (1992-09.1993);
· Оперуполномоченный, начальник отдела Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (09.1993-08.2006);
· Главный эксперт отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента Республики Казахстан (08.2006-02.2007);
· Главный инспектор Секретариата Совета безопасности Республики Казахстан (02.2007-01.2008);
· Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Карагандинской области (01.2008-09.2010);
· Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Северо-Казахстанской области (09.2010-04.2012)
· Председатель Комитета по исполнению судебных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (04.2012-07.2014);
· Директор Департамента по исполнению судебных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (08.2014-04.2016);
· Заместитель Министра юстиции Республики Казахстан (08.04.2016-20.03.2019);
· Руководитель аппарата Министерства внутренних дел Республики Казахстан (с 20.03.2019)

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Источник - Polisia.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581527520
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