Газопровод "Сила Сибири – 2" может пройти по Казахстану. Кремлю одной Украины мало?

20:39 12.02.2020

В дальнейшем его могут присоединить к газопроводной системе "Запад – Восток" в КНР.



12 февраля в рамках рабочего визита в Москву Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев встретился с Министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двухстороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере, а также обсудили взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Кроме того, министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири – 2" по территории Республики Казахстан с дальнейшим присоединением к газопроводной системе "Запад – Восток" Китайской Народной Республики.



Александр Новак отметил конструктивный характер российско-казахстанского энергетического взаимодействия, а также взаимовыгодное партнерство двух стран в том числе в сфере транспортировки нефти и газа.