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|Турция перебросила ракетные комплексы в Идлиб. Сбивать российские самолеты российскими ракетами...
23:13 12.02.2020
К наблюдательным пунктам, которые расположены на территории сирийского Идлиба, Турция доставляет ракетные комплексы. Как сообщает Anadolu, переброшены 15 грузовиков с необходимой техникой.
Военные части достигли района Рейханлы, расположенной на границе с Идлибом провинции Хатай.
Ранее турецкие власти обвинили российское и сирийское руководство в эскалации ситуации в провинции Идлиб. На этих северных территориях Сирии в последние дни произошли стычки между войсками Турции и президента Башара Асада. По словам лидера Турции Реджепа Эрдогана, РФ и сирийские власти несут ответственность за удары по мирным жителям Идлиба. Он подчеркнул, что турецкое правительство "не потерпит" нарушений в Сирии. Президент рассказал, что в результате атак сирийских сил уже погибли 14 турецких военнослужащих и 45 получили ранения. Россия отрицает обвинения в нападениях на гражданских лиц в Идлибе.