|Эрдоган обвинил Путина в "эскалации ситуации" в Сирии и обещает, что "не потерпит" этого
23:22 12.02.2020
Анкара устами президента Тайипа Эрдогана обвинила российское и сирийское руководство в эскалации ситуации в провинции Идлиб. На этих северных территориях Сирии в последние дни произошли стычки между войсками Турции и президента Башара Асада.
По словам Эрдогана, РФ и сирийские власти несут ответственность за удары по мирным жителям Идлиба. Он подчеркнул, что турецкое правительство "не потерпит" нарушений в Сирии.
Президент рассказал, что в результате атак сирийских сил уже погибли 14 турецких военнослужащих и 45 получили ранения.
Тем временем глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что делегаты от Анкары приедут в Москву в ближайшие дни и намерены обсудить кризис в Идлибе. Дипломат отметил, что если переговоры окажутся неудачными, Турция начнет действовать "как считает нужным".
Президент Турции в свою очередь уточнил, что в делегацию войдут не только сотрудники МИД, но и члены военного командования и высокопоставленные разведчики.
Россия отрицает обвинения в нападениях на гражданских лиц в Идлибе.