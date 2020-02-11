Эрдоган обвинил Путина в "эскалации ситуации" в Сирии и обещает, что "не потерпит" этого

23:22 12.02.2020

Анкара устами президента Тайипа Эрдогана обвинила российское и сирийское руководство в эскалации ситуации в провинции Идлиб. На этих северных территориях Сирии в последние дни произошли стычки между войсками Турции и президента Башара Асада.

По словам Эрдогана, РФ и сирийские власти несут ответственность за удары по мирным жителям Идлиба. Он подчеркнул, что турецкое правительство "не потерпит" нарушений в Сирии.

Президент рассказал, что в результате атак сирийских сил уже погибли 14 турецких военнослужащих и 45 получили ранения.



Тем временем глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что делегаты от Анкары приедут в Москву в ближайшие дни и намерены обсудить кризис в Идлибе. Дипломат отметил, что если переговоры окажутся неудачными, Турция начнет действовать "как считает нужным".

Президент Турции в свою очередь уточнил, что в делегацию войдут не только сотрудники МИД, но и члены военного командования и высокопоставленные разведчики.

Россия отрицает обвинения в нападениях на гражданских лиц в Идлибе.