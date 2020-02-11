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Мирзиеев решил учредить "Министерство по делам махалли и семьи". Министрессой станет младшенькая?
00:03 13.02.2020

Президент предложил создать Министерство по делам махалли и семьи
Шавкат Мирзиеев предложил создать Министерство по делам махалли и семьи, с которым будет объединен Комитет женщин. Министр и его заместители будут отвечать за вопросы семьи, женщин, социальной поддержки населения, воспитание молодежи и семейное предпринимательство.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил создать Министерство по делам махалли и семьи - государственный орган, ответственный за консолидацию усилий по эффективному решению накопившихся в махаллях проблем и недостатков, сообщила пресс-служба главы государства.

На видеоселекторном совещании под председательством президента обсуждались вопросы совершенствования института махалли, укрепления обстановки мира и спокойствия и предупреждения правонарушений на местах.
Новое министерство, как ожидается, объединит более 40 тысяч работников махаллей и ведомств республиканского уровня, "обеспечит их сплоченную и согласованную работу". "Одним словом, будет создана целостная и действенная вертикальная система решения проблем на местах", - пишет пресс-служба.

Первый заместитель министра будет определен ответственным за вопросы семьи, женщин и социально-духовной обстановки. Еще один заместитель будет заниматься вопросами социальной поддержки престарелых, воспитания молодежи в духе патриотизма. Будет введена должность заместителя, ответственного за развитие семейного предпринимательства и малого бизнеса, приусадебное хозяйство и благоустройство, вопросы экологии и содействия занятости.
Министр будет осуществлять председательство в фонде "Махалла", первый заместитель министра - в Общественном фонде по поддержке женщин и семьи, а заместитель министра по вопросам престарелых и ветеранов - в фонде "Нуроний".

Руководители территориальных управлений и отделов министерства будут одновременно заместителями хокимов. Статус начальников управлений по профилактике правонарушений будет повышен до заместителей начальников соответствующих управлений внутренних дел. Министерство по делам махалли и семьи будет работать в тесном взаимодействии с Министерством внутренних дел, отмечает пресс-служба президента.

Сотрудницы комитетов женщин, махаллей продолжат свою деятельность в новой структуре. Как ожидается, "значительно возрастет их статус, условия оплаты труда и материального стимулирования". Источники "Газеты.uz" сообщили, что Комитет женщин войдет в состав нового министерства.
Срок полномочия председателей махалли будет продлен с трех до пяти лет. У председателя будут три заместителя. Отныне инспекторы по профилактике будут одновременно занимать должность заместителя председателя схода граждан по вопросам правопорядка. На этот пост будут назначать сроком на пять лет.
Будут оптимизированы также действующие при махаллах общественные комиссии по 12 направлениям, работа которых не приносит ожидаемого результата.
Президент поручил с 1 марта увеличить размер заработной платы председателей и его заместителей в среднем на 35%. Будут разработаны единые критерии оценки деятельности работников махалли и инспекторов по профилактике, намечено внедрить рейтинг эффективности их деятельности. Махалли, "ведущие образцовую деятельность", будут поощряться.
В рамках программ "Каждая семья - предприниматель", "Молодежь - наше будущее", "Ремесленничество" махаллям будут выделяться кредиты по низким процентам для занятия предпринимательством. За счет этих средств можно будет открывать парикмахерские, пекарни, ремесленнические мастерские, швейные, кондитерские цехи, чайханы и гузары.
Президент также предложил объявить 22 марта Днем работников системы махалли.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581541380
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