Американцы ищут себе замену в Ираке, - Р.Мустафин

00:20 13.02.2020

Вместо военных США в стране могут появиться силы НАТО

Равиль Мустафин

12.02.2020



В Брюсселе проходит заседание Североатлантического совета – встреча глав министерств обороны стран НАТО. Одна из важных тем обсуждения – возможный перевод военнослужащих альянса в Ирак. Они могут там частично заменить военных США, которые, по некоторым данным, начали покидать страну.



Несколько сотен военных стран НАТО (преимущественно из Канады) помогали подготовке представителей силовых структур, но в начале января ушли из Ирака. Теперь они могут вернуться. "Это часть разделения нагрузки: европейские союзники присоединятся к нам и будут принимать более активное участие в борьбе с терроризмом", – сказала посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. Возможно, солдаты НАТО, по крайней мере частично, заменят американцев. О том, уйдут ли они из Ирака, последнее время поступают противоречивые сведения.



Канал Sky News Arabia со ссылкой на члена комитета по обороне и безопасности иракского парламента Али аль-Ганеми сообщил о фактическом начале вывода войск США с 15 военных баз. По словам иракского парламентария, Вашингтон скорее всего ограничит свое присутствие в стране двумя крупнейшими базами – Айн аль-Асад, в 180 км к западу от Багдада, и еще одной, расположенной неподалеку от Эрбиля на севере страны. СМИ сообщают о прибытии туда большого количества самолетов, доставляющих сюда подкрепление в виде живой силы и техники.



По этим базам Иран в начале января нанес ракетный удар в отместку за убийство американцами в аэропорту Багдада командующего силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани и заместителя командующего местных шиитских ополчений Абу Махди аль-Мухандиса. Именно тогда иракцы потребовали от США немедленного вывода американских войск, а в ответ президент Дональд Трамп пригрозил ввести санкции и потребовал компенсировать все затраты Вашингтона, связанные с созданием военных баз в Ираке. Тогда же силы НАТО свернули свою тренировочную миссию, к неудовольствию американского лидера. Он предложил союзникам вернуться в страну.



В то же время представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи заявил, что сведения о начале эвакуации американских военных не соответствуют действительности. По его словам, в стране никогда не было 15 американских баз. Представитель Центрального командования ВС США подполковник Эрл Браун также опроверг сообщения о начале вывода американских солдат, назвав их ложными. Между тем ранее СМИ опубликовали письмо командующего силами США в Ираке Уильяма Сили о том, что подчиненные ему войска начинают покидать Ирак. В Пентагоне назвали публикацию ошибкой, поскольку такое письмо не подписано. Но именно это говорит в пользу того, что вывод хотя бы части войск США должен состояться в ближайшее время. Не следует также забывать, что Палата представителей Конгресса большинством голосов (236 – "за" и 166 – "против") отменила выданное еще в 2002 году разрешение Белому дому на военные действия в Ираке. Правда, Трамп грозится наложить вето, но все равно вопрос финансирования войны зависит от Конгресса.



Противоречивые сообщения о начале вывода войск США из Ирака напрямую связаны с противоречивой и до конца неясной позицией Трампа по этому вопросу. С одной стороны, он обещал вывести хотя бы часть войск из горячих точек на Большом Ближнем Востоке, что может дать ему дополнительные голоса на предстоящих президентских выборах. С другой стороны, в Вашингтоне считают, что просто так покинуть Ирак, не получив ничего взамен, было бы опрометчиво. Уйти отсюда означает потерять весьма удобный плацдарм для сдерживания Ирана. Не случайно Трамп более чем прозрачно намекает на то, что переговоры о выводе американских войск должны включать весь диапазон американо-иракских отношений, что предполагает начало большого торга.



Как бы то ни было, Белый дом требование парламента Ирака побыстрее убраться из страны практически проигнорировал. Полномочия требовать ухода американцев есть у иракского правительства, которому не хватает духу, чтобы предъявить США соответствующий ультиматум. Ведь многие из нынешних иракских политиков пришли к власти благодаря тому, что именно американцы свергли в 2003-м режим Саддама Хусейна.



Кроме того, противоречия между Багдадом и Вашингтоном еще далеки от критической черты. Многие иракцы, в том числе и бывший премьер-министр страны Айяд Аллави, считают, что кроме американцев должны уйти или по крайней мере перестать вмешиваться во внутренние дела Ирака и иранцы. В этих условиях силы НАТО действительно могут усилить свое присутствие в стране.