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Странам Персидского залива предрекли финансовый коллапс, - И.Субботин
00:28 13.02.2020

МВФ поставил под вопрос устойчивость аравийских монархий

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

12.02.2020

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед лично разрабатывал программу "Видение-2030".

В арабском мире обсуждают доклад Международного валютного фонда (МВФ), посвященный нефти и экономике членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Документ с пессимизмом описывает будущее аравийских монархий, драйвером экономического роста которых остается экспорт углеводородов. В условиях замедляющегося спроса на черное золото и отсутствия реформ страны ССАГПЗ рискуют лишиться своего благосостояния уже к 2034 году, предрекают в МВФ.

"Финансовое благосостояние стран ССАГПЗ может закончиться в ближайшие 15 лет", – говорится в докладе МВФ. В частности, специалисты считают, что при замедляющемся спросе на черное золото о беззаботной жизни аравийским государствам, вероятно, придется забыть уже в 2034 году. "Ожидается, что мировой спрос на нефть не достигнет пика до 2040-го, его ежегодный рост замедлится до 0,4% к 2040 году, – отмечается в 55-страничном исследовании. – ОПЕК прогнозирует уровень ежегодного роста спроса на нефть к 2040 году до 0,1%". Это ставит серьезные вопросы для членов ССАГПЗ, считают в МВФ. "Конкретные сроки (возникновения кризиса. – "НГ") будут зависеть от определенной страны, – говорится в докладе. – Например, Бахрейн и Оман наиболее уязвимы для такого спада, в то время как внушительный суверенный фонд Кувейта поможет сохранить финансовое благосостояние в плюсе примерно до 2052 года".

Авторы документа отмечают: "Перед странами стоит трудный выбор по отношению к потомкам – провести реформы сейчас или переложить на будущие поколения основное бремя бюджетных корректировок". Членам ССАГПЗ советуют "активизировать усилия по увеличению не связанных с нефтью бюджетных поступлений, сокращению государственных расходов и приоритизации финансовых сбережений".

О необходимости поиска новых источников добавленной стоимости, которые не будут связаны с добычей нефти, в странах Персидского залива говорят уже давно. Экономические программы ведущих членов региональной организации уже отражают необходимость снижения зависимости национальной экономики от экспорта углеводородов. Например, бахрейнское "Видение-2030" увидело свет в 2008 году. А наиболее известная программа, саудовское "Видение-2030", появилась в 2016 году при участии наследного принца Мухаммеда. Другой вопрос – насколько выполняются эти долгосрочные программы. В МВФ считают, что темпы диверсификации экономики в странах ССАГПЗ не выдерживают критики.

"Рынок нефти претерпевает фундаментальные изменения, – констатируют в МВФ. – Новые технологии увеличивают поставки нефти из старых и новых источников, в то время как растущие опасения по поводу окружающей среды приводят к тому, что мир постепенно отказывается от нефти. Внезапное и неожиданное снижение нефтяных цен более чем на 50% в течение 2014–2015 годов было одним из крупнейших за прошедшее столетие". Авторы исследования пишут: "Многие страны – экспортеры нефти все еще приспосабливаются к последствиям этого снижения цен. Бюджетная политика в этих странах была скорректирована с учетом ожиданий относительно более низких ценовых показателей".

В МВФ отмечают, что потребовалось всего несколько лет для того, чтобы американская сланцевая нефть стала вторым самым дешевым источником черного золота в мире и ее добыча удвоилась. По ожиданиям Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, "даже при использовании нынешних технологий добыча сланцевой нефти в следующем десятилетии будет быстро расти". Кроме того, специалисты обращают внимание на то, что новые технологии существенно повысили производительность нефтяных скважин и сократили стоимость разведки. В докладе МВФ также говорится, что "рост мирового спроса на природный газ также замедлится, хотя ожидается, что он останется положительным в ближайшие десятилетия".

Экономические прогнозы МВФ неизбежно ставят вопрос и о политических последствиях этих возможных процессов. Не исключено, что ожидающееся обеднение стран Персидского залива может отразиться на всем Ближнем Востоке. Именно финансирование аравийских монархий является важным элементом продвигаемой США и Израилем борьбы с иранской политикой в регионе, а также "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, которая была представлена недавно администрацией американского президента.

"Если монархии Персидского залива израсходуют свои нефтяные ресурсы, наиболее вероятным последствием будет серьезная нестабильность, – признал в разговоре с "НГ" докторант Оксфордского университета Самуэль Рамани. – Страны Персидского залива находятся в зависимости от общественного контракта между государством и его гражданами, базирующегося на экономических преференциях и экономической безопасности, которые делают ненужными любые политические свободы. Если этот контракт будет расторгнут, а безработица среди молодежи будет высокой без выплаты государственных пособий, монархии Персидского залива могут превратиться в котел нестабильности".

По словам эксперта, траектория реформ изменится, как только страны Персидского залива осознают, что реформирование является жизненно важной необходимостью. "Коронавирус может ускорить эти дискуссии о реформах, – отмечает Рамани. – Интересно время публикации этого доклада МВФ. Из-за большой зависимости Омана от экспорта нефти в Китай падение спроса со стороны КНР на нее является серьезным шоком для его экономики и может стимулировать процесс реформ, которые предотвратят аналогичные проблемы в будущем. Другие монархии Персидского залива, вероятно, почувствуют это на себе меньше. В частности, Объединенные Арабские Эмираты имеют все возможности для того, чтобы выдержать натиск коронавируса".
Однако эксперт подчеркивает: именно такие системные потрясения могут подтолкнуть аравийские монархии к проведению экономических реформ. "Я не думаю, что данные МВФ стали новостью для кого-либо в Персидском заливе, учитывая частое взаимодействие руководства этих стран с западными бизнес-консультантами, но это определенно интересно", – заключает Рамани.

Источник - ng.ru
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