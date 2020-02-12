Китайский этап Гран-при "Формулы 1" отложен из-за коронавируса

07:09 13.02.2020

Гонку в Шанхае планировалось провести 19 апреля. Организаторы изучат возможность проведения китайского этапа "Формулы 1" позднее в этом году.



Гонка "Формулы 1" в Абу-Даби, декабрь 2019

Организаторы "Формулы 1" (F1) из-за быстрого распространения коронавируса COVID-19, вызывающего новый вид пневмонии, приняли решение перенести китайский этап чемпионата на более поздний срок. "Решение о переносе гонки было принято по просьбе шанхайского промоутера с целью обеспечить здоровье и безопасность персонала, участников чемпионата и болельщиков", - говорится в сообщении F1, опубликованом в среду, 12 февраля.



В документе отмечается, что все стороны изучат вопрос о целесообразности проведения гран-при Китая в другое время позднее в этом году в случае улучшения ситуации. Китайский этап чемпионата "Формулы 1" должен был состояться 19 апреля в Шанхае. Шанхайская гонка - лишь одно из 22 соревнований, стартующих в марте в австралийском Мельбурне.



Из-за распространения коронавируса COVID-19 спортивные организации уже отменили целый ряд состязаний - от футбола до турниров по гольфу и квалификационных соревнований в преддверии летней Олимпиады.

Организаторы Олимпиады, открывающейся 24 июля в Токио, уже неоднократно заявляли, что Олимпийские игры не будут отменены или отложены. В то же время квалификационные состязания в преддверии главного спортивного события года находятся под угрозой, поскольку китайские спортсмены не имеют возможности выехать из своей страны для участия в турнирах.