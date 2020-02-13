Эрдоган, Эрдоган, Эрдоганище! Как закрыть проблему Идлиба, - "Къ"

08:21 13.02.2020 Президент Турции позволил себе поугрожать Сирии и России всей своей боевой мощью



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул Дамаску и Москве ультиматум: сирийские войска должны выйти за пределы идлибской зоны деэскалации и прекратить нападения на турецких военных. В противном случае Анкара оставляет за собой право отказаться от договоренностей, заключенных с Москвой по Сирии, и задействовать всю свою боевую мощь. Господин Эрдоган также впервые напрямую обвинил Россию в гибели гражданского населения в Идлибе и предупредил, что авиация, которая атакует населенные пункты, уже не сможет "свободно действовать, как это было раньше".



Турция не намерена больше мириться с нарушением договоренностей по Идлибу. "Сирийский режим, поддерживаемый российскими силами и проиранскими боевиками, постоянно нападает на мирных жителей, совершает массовые убийства и проливает кровь",- заявил Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, и подчеркнул, что Турция "не будет оставаться в этой ситуации зрителем". Господин Эрдоган напомнил, что "за последние дни в результате атак режима" у турецкой стороны было 14 погибших и 45 раненых. В ответ, по данным Минобороны Турции, было атаковано 115 целей и "нейтрализован 101 сирийский военный".



Президент Эрдоган потребовал до конца февраля отвести проасадовские силы за линию турецких наблюдательных пунктов вокруг зоны деэскалации Идлиб. В противном случае, добавил он, эти силы "туда отведут". Более того, президент пригрозил атаковать проасадовские силы - как в случае "нанесения ущерба" турецким военным, так и в случае ударов по гражданскому населению в Идлибе. Он предупредил, что "атакующая населенные пункты в Идлибе авиация уже не сможет свободно действовать, как это было раньше". Боевые вылеты в Идлибе сирийские летчики осуществляют при поддержке воздушно-космических сил РФ.



Турецкие наблюдательные пункты были размещены вокруг зоны деэскалации Идлиб (помимо одноименной провинции в нее входят части провинций Латакия, Алеппо и Хама) в мае 2018 года. Это произошло в соответствии с достигнутой годом ранее в Астане договоренностью между Россией, Турцией и Ираном. Дополнительное соглашение по Идлибу было заключено в Сочи в сентябре 2018 года. Текст соглашения с тех пор так и не был опубликован, однако часть договоренностей была обнародована российскими и турецкими политиками сразу после подписания документа.



Как заявил тогда президент РФ Владимир Путин, было решено:

к 15 октября 2018 года создать демилитаризированную зону глубиной 15–20 км вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками с выводом оттуда радикально настроенных боевиков;

к 10 октября 2018 года осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок;

организовать контроль в демилитаризованной зоне подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции;

не позднее конца 2018 года восстановить транзитное сообщение по трассам Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама-Дамаск (М4 и М5).

Спустя несколько дней СМИ распространили текст документа, который, по их данным, и был Сочинским меморандумом. Единственным положением из десяти, которое не оглашалось ранее, был пункт два - о том, что Россия "примет все необходимые меры для предотвращения военных операций и атак на Идлиб и сохранения статус-кво".



Практически ни один из пунктов соглашения не был реализован. Летом прошлого года под предлогом борьбы с террористами сирийская армия начала наступление в зоне деэскалации Идлиб. В прошлое воскресенье генштаб вооруженных сил Сирии заявил о взятии под контроль более 600 кв. км в провинциях Алеппо и Идлиб. Днем ранее был взят ключевой город Саракиб на перекрестке трасс M4 и M5, а на этой неделе под контролем проасадовских сил уже оказалась вся трасса М5.



До сих пор не было ни одного случая, чтобы в результате договоренностей между Россией, Турцией и Ираном в рамках "астанинского формата" проасадовские силы отступали с занятых ранее позиций.

Как правило, соглашения о замирении следовали за операциями по восстановлению контроля на земле. Так было в трех других зонах деэскалации.



Реджеп Тайип Эрдоган не исключил продолжения переговоров с Россией. По его словам, в ходе состоявшегося в среду утром телефонного разговора с Владимиром Путиным была достигнута договоренность, что в ближайшее время турецкие представители МИДа, Минобороны и разведслужбы проведут в Москве переговоры. Предыдущие два раунда консультаций, которые состоялись в Анкаре в субботу и понедельник, ни к чему не привели. "Мы продолжаем работать вместе, пытаемся обеспечить перемирие. Но если никакого решения по итогам переговоров с РФ не выйдет, мы будем действовать по собственному усмотрению",- заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.



Почему договоренности между Россией и Турцией по сирийскому Идлибу не соблюдаются

Со своей стороны, верховное командование вооруженных сил Сирии уже заявило, что атаки турецких военных не заставят армию прекратить операции. "Турецкий режим продолжает наращивать акты агрессии в отношении Сирии в нарушение международного права, принципа нерушимости суверенитета и территориальной целостности государств, с тем чтобы остановить продвижение Сирийской арабской армии и уничтожение террористических групп в Идлибе и к западу от Алеппо",- говорится в заявлении, опубликованном агентством SANA.



В случае "нанесения ущерба" турецким военным, как и в случае ударов по гражданскому населению в Идлибе, президент Эрдоган пригрозил атаковать проасадовские силы



В Москве также подчеркнули, что войска сирийского правительства наносят удары в Идлибе только по террористам, а не по гражданским лицам.

Согласно заявлению Минобороны РФ, причина кризиса в идлибской зоне деэскалации - "невыполнение турецкими коллегами своих обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции от заполнивших эти районы террористов".



В заявлении отмечается, что причиной наблюдаемого резкого обострения обстановки стали многократно зафиксированные российскими и турецкими военнослужащими атаки террористов на соседние с Идлибом районы Сирии. "Убеждены, что, не поддаваясь на провокации террористов и избегая несогласованных скоропалительных решений, данная миссия России и Турецкой Республики будет успешно реализована",- заявили в Минобороны. Аналогичные заявления сделали в Кремле и МИД РФ. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила: "Причину нынешней деградации (ситуации в Идлибе.- "Ъ") мы видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств… и переброске Анкарой подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии".

Как российские дипломаты посмотрели на Идлиб глазами турок и сирийцев



Пока Москва и Анкара спорят, чья вина больше, и по-своему трактуют Сочинский меморандум, на сторону Турции полностью встали США. Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри в срочном порядке прилетел в Анкару, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе. В ходе встреч с турецкими политиками он назвал недопустимым нападение на наблюдательные пункты Турции, а также указал на то, что основная угроза для турецких военных исходит "от России и режима Асада". Господин Эрдоган не исключил, что проведет переговоры по Идлибу с президентом США Дональдом Трампом.



"В заявлении Эрдогана, несмотря на воинственную риторику, уже содержатся намеки на то, что он не хотел бы доводить ситуацию до прямого конфликта с Дамаском. Он дает понять, что рассчитывает достичь нового соглашения по Идлибу с Москвой до конца февраля,- заявил "Ъ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, отметив: - Требование отвода проправительственных сил за границу зоны деэскалации можно рассматривать как начальную позицию в торге".

Марианна Беленькая

Газета "Коммерсантъ" №26 от 13.02.2020, стр. 1 Источник - kommersant.ru

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