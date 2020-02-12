"Псевдопатриоты, которые убивают за родину" - Баян Алагузова о беспорядках в Кордае

08:36 13.02.2020

Клара Киясова

Продюсер отметила, что ненависть и нетерпимость к друг другу стали обыденностью.



Имея многомиллионную аудиторию в социальных сетях, Баян Алагузова не смогла обойти вниманием кордайские события. Со слов светской львицы, после беспорядков 7 февраля многие выбрали для себя позицию "тихо отмолчаться".



"Сейчас не разберешь, кто разжег межнациональную бойню, факт, что нам все эти годы впихивали, что в стране рай для всех, что у нас самое толерантное государство. Это же бред, мы в большинстве своем ненавидим, не терпим и при каждом удобном случае пытаемся орать, кто в доме хозяин. Как же был прав великий Абай, ведь ничего, по сути, не изменилось! Индусы, китайцы, дунгане, армяне, турки - кто следующий? Мы давно забыли, что значит обычные человеческие ценности, что значит доброта, честь, достоинство. Мы бьем себя в грудь и кричим, что мы патриоты. Патриот - это тот, кто любит свою нацию, а не тот, кто ненавидит других. Сегодня слишком много псевдопатриотов, которые убивают за родину, лишь за то, что проехали по их территории", - написала продюсер.



Напомним, 7 февраля произошла групповая драка между жителями села Масанчи в Кордайском районе. Погибли 10 человек. Как сообщили в министерстве внутренних дел, беспорядки в Кордайском районе начались с дорожного конфликта. В больницах до сих пор находятся 14 человек, большинство из них получили огнестрельные ранения.