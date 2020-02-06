Арабизация в мечетях пожирает казахское сознание, - Abai.kz

08:38 13.02.2020

Арабизация в мечетях пожирает казахское сознание - обзор казСМИ



Муллам чуждо духовное наследие своего народа, постепенно они отодвигают людей от своей истории, обычаев, национальных ценностей и национального менталитета.



Портал Abai.kz публикует запись блогера Бекболата Каржана, который считает, что многолетняя арабизация дает свои плоды и отстраняет людей от "казахизации".



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"Религию начали использовать в политике. Имамы призывают не выходить на митинги, якобы это грех, и угрожают адом. Но при этом они прекрасно видят социальный кризис. Разве это не двуличие?", - пишет Каржан.

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В такие времена муллы, наоборот, должны поддержать народ и призывать смотреть правде в глаза. Ведь религия изначально должна призывать к гуманности, справедливости, нравственности, знанию, скромности и уважению к истории. Обладающий этими качествами человек должен защищать свою родину, считает он.

Религия становится ценностью только тогда, когда соединяется с традициями. Сейчас же имамы ограничиваются лишь запугиванием мучений грешников в аду.

"Если мы не стараемся сохранить нашу нацию, не бережем национальные ценности, для чего мы родились казахами?

Только для того, чтобы бояться ада и молчать?" - вопрошает блогер.

Арабские ценности против казахских

Бекболат Каражан рассказывает, что

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Имамы пропагандируют арабских батыров вроде Саги ибн Абу Уаккаса, Омаров и Оспанов, в то время как от них не услышишь ни одного слова об Абулхаир хане или батырах Кабанбае и Богенбае.

Чтобы не быть голословным, блогер привел пример из недавнего посещения мечети, где совершался обряд бракосочетания по-мусульмански. В конце мулла пожелал молодоженам крепкой любви как у каких-то там арабских героев.

"Разве у нас в истории нет пар с красивой любовной историей?"

- возмущается он.

По его словам, сейчас молодежь часто ставит в пример каких-то арабских духовных лидеров.

Тем не менее Бекболат Каражан предупреждает, что это вовсе не зависть, и он не пытается осквернить ислам, Коран и пророков, так как сам является верующим и не пропускает пятничный намаз. Однако он "остается казахом и волнуется за чрезмерную арабизацию, которая постепенно пожирает казахское сознание".



6 февраля 2020

Анар Мұстафина