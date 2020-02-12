 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Операция "Рубикон": как БНД и ЦРУ тайно шпионили более чем за сотней государств, - Frankfurter Rundschau
08:51 13.02.2020

12 февраля 2020 г.
Анналена Барникель |
Frankfurter Rundschau

"Землетрясение сотрясло ФРГ и в сущности весь мир: согласно расследованию немецкого телеканала ZDF, издания The Washington Post и швейцарской телерадиокомпании SRF, Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рамках совместного проекта десятилетиями шпионили за более чем сотней государств", - сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau.
"Согласно сообщениям ZDF, среди стран, подвергавшихся слежке, были и государства ЕС, такие как Италия, Португалия, Испания и Ирландия - одновременно партнеры США по НАТО. BND во время этой многолетней операции по перехвату сообщений знала об убийстве десятков тысяч людей, но не беспокоилась об этом", - отмечает издание.
"Немцы дали операции название "Рубикон". (...) В конце 1960-х годов правительство ФРГ под руководством Вилли Брандта решило принять предложение тогдашнего основателя компании Crypto AG Бориса Хагелина и совместно с ЦРУ купить предприятие. Обе стороны заплатили по половине из суммы в 8,5 млн долларов. Но отношения собственности не предавались огласке, а скрывались с помощью трастовой компании в Лихтенштейне", - говорится в статье.
"Компания Crypto AG очень долгое время являлась неоспоримым лидером на мировом рынке шифровального оборудования, в том числе по продаже машины CX52, которая после Второй мировой войны считалась особенно мощной в криптографии".

"Как сообщил ZDF, клиентами компании Crypto AG в период ее расцвета были более 130 правительств, спецслужб и управлений вооруженных сил. Наряду со странами Ближнего Востока, например, Саудовской Аравией, Ираном, Ираком и Сирией, оборудование покупали и африканские правительства, в частности в Египте, Алжире, Ливии. Не зная, что они платят за то, чтобы за ними следили".
"Согласно расследованию, BND без ведома федерального правительства зарабатывала миллионы, которые поступали в так называемую черную кассу".

"Все продаваемые устройства могли использоваться для перехвата сообщений, и БНД и ЦРУ регулярно спорили о том, кому именно продать оборудованию. Немцы не хотели шпионить за союзными государствами, американцы хотели "обращаться с союзниками так же, как со странами Третьего мира", говорится, по информации ZDF, в одном из немецких документов".

"В ходе расследования также было обнаружено, что в нескольких случаях БНД удавалось узнать резонансную информацию, но служба не вмешивалась. Примером здесь является Аргентина. С 1976 по 1983 год страна находилась под кровавой военной диктатурой, которая убила многочисленных противников режима. Хотя коммуникация аргентинского правительства была зашифрована, ее можно было прочесть благодаря Crypto AG. Таким образом, федеральное правительство под руководством канцлера Гельмута Шмидта было в курсе многих приказов об убийствах, но, несмотря на это, принимало в 1978 году участие в чемпионате мира, не сказав об этом ни слова", - указывает издание.

"В 1993 году, спустя несколько лет после воссоединения Германии, БНД решила выйти из Crypto AG и продать ЦРУ свою долю, так как эта операция стала для спецслужбы слишком опасной. К тому же фирма больше не приносила такого дохода, как в 1970-1980-е годы".
"ЦРУ, как выяснило издание The Washington Post, еще многие годы делало ставку на данные, полученные с помощью Crypto AG. Управление продало фирму лишь в 2017-2018 годах", - передает Frankfurter Rundschau.

Источник: Frankfurter Rundschau

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581573060
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