 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 13.02.2020
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Среда, 12.02.2020
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"Нурсултан Назарбаев отдал меня на съедение в руки моей матери", - Айсултан Назарбаев
13:22 13.02.2020

Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан, ранее обвиненный в Великобритании за нападение на полицейского, попросил политического убежища в этой стране, обвиняя свою семью в насилии над ним и незаконном заключении под стражу.
Akipress (Киргизия): Айсултан Назарбаев попросил убежище в Великобритании

Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана, попросил убежище в Великобритании.
"Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние 5 лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему", - пишет Айсултан в своем Facebook.
Айсултан Назарбаев рассказывает в своем посте о сложных ситуациях в семье: "На этот раз они меня поймали и силой накачали психотропными веществами, и отправили гнить в тюрьме под предлогом прохождения курса лечения, где я провел долгих 14 месяцев.

Мои права были растоптаны, а Нурсултан Назарбаев отдал меня на съедение в руки моей матери, которая жаждала реванша. На 12 -м месяце моего заключения в незаконной тюрьме под Москвой, город Орел, (так в тексте - прим. ред.) ко мне приехала моя мать. Она мне сказала, что не видит моей покорности.

В итоге я остался в этой тюрьме, а она уехала, чтобы я сидел в этой тюрьме до тех пор, пока не стану полностью ей покорным. Все 14 месяцев я выдержал только из чувства злости и мести! Благодаря Альнуру Мусаеву российские спецслужбы вытащили меня оттуда.
От меня даже отвернулся тесть, Кайрат Боранбаев, которому я помогал! По приезду в Алма-Ату меня снова стравили с Нурсултаном Назарбаевым, в частности моя мать", - пишет Айсултан.

Напомним, в октябре 2019 года, Айсултан был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предполагал испытательный срок, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф. Айсултан был признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них.
Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.
Напомним, старший внук первого президента Узбекистана Ислам Каримов в 2018 году также запросил убежище у Великобритании.

Источник - Akipress.org, Киргизия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581589320
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