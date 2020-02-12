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|Глава Госрегистра Киргизии Мамбетов просидел в кресле менее года
14:17 13.02.2020
13 февраля 2020, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Глава ГРС Алмаз Мамбетов отправлен в отставку
Глава Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов освобожден от занимаемой должности. Информацию об этом 24.kg подтвердили в правительстве.
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Напомним, что Алмаз Мамбетов проработал в должности менее одного года. Главой ГРС его назначили в апреле 2019 года после отставки Алины Шаиковой.