Императрица Китая У Цзэтянь - имела отношения и с мужем, и с пасынком, ради власти не пожалела собственную дочь

14:25 13.02.2020

О коварстве У Цзэтянь по сей день ходят легенды. В китае она считается одной из наиболее могущественных, мудрых И опасных женщин за всю историю.



Однако, начало "карьеры" ее не было столь уж впечатляющим. Попав в гарем императора, она далеко не сразу смогла обратить на себя внимание.



Вроде и красива была, и умна, а в покои ее не приглашали. Оставаться невинной, будучи наложницей самого правителя, считалось позором не только для девушки, но и для ее семьи.



Кроме того, раз уж попала во дворец, следовала воспользоваться предложенным шансом. Так что У Цзэтянь решила действовать.



Подкупая всех, кто только был на это согласен, девушка все же добилась того, чтобы императору предложили ее в качестве наложницы.



И несмотря на свою неопытность и показную скромность, У Цзэтянь смогла впечатлить императора.



Император сделал девушку своей первой фавориткой. И хотя она не была супругой, все же имела на него огромное влияние.



Настолько, что многим во дворце У Цзэтянь стала не по нраву. И, объяснив императору, что ее энергия Ян слишком сильная и угнетает его Инь, уговорили выслать ее из дворца в один из монастырей.



Однако девушка была не из тех, кто так легко сдается. Старый император ее и так не слишком интересовал, а вот молодой пасынок показался куда более интересным вариантом.



У Цзэтянь стала отправлять ему письма, стихи. В общем, даже из монастыря заморочила голову, и тот решил ее вернуть во дворец и сделать своей законной супругой.



Беспрецедентный случай, стоит отметить. Конечно же, законной женой стать ей не дали, а вот первой наложницей - запретить не смогли.



Но на этом У Цзэтянь не успокоилась.



Решив сгубить законную супругу будущего молодого императора, она обвинила ее в том, что та ночью прокралась в их покои и устранила новорожденную дочь У Цзэтянь.



Что там на самом деле произошло - не известно. Вероятно ребенок был и без того слишком слаб, а возможно, что У Цзэтянь и сама приложила к этому делу руки.



Так или иначе, но законная жена не смогла доказать свою невиновность. Она уже несколько лет не могла родить ребенка, так что ее первым делом и заподозрили.



У Цзэтянь еще пару лет посидела тихонечко во дворце, не привлекая лишнего внимания. А как только старый император покинул этот мир, собрала сторонников, да и сместила своего теперь уже законного супруга с престола.



Ее единобрачное правление продлилось более 15 лет. Но, кстати, императрицей она оказалась довольно мудрой.